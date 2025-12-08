ETV Bharat / state

चौंकाने वाला खुलासा : मोबाइल फोन से बच्चों की आंखों में समस्या बढ़ी, कोरोना के बाद बढ़े मामले

बच्चों में मोबाइल फोन की लत अब विकट रूप लेती जा रही है. बच्चों में आंखों की बीमारियों में तेजी से इजाफा हो रहा है.

बच्चों में बढ़ी आंखों की परेशानी
बच्चों में बढ़ी आंखों की परेशानी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 6:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: मोबाइल बच्चों की आंखों के लिए बड़ी परेशानी खड़ा कर रहा है. कोरोना के बाद ऐसे बच्चों की तादात बढ़ी है, जो आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं. जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल से सामने आए ताजा आंकड़ों ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. अस्पताल की आई स्पेशलिटी ओपीडी में पहुंचने वाले बच्चों में से लगभग 40 प्रतिशत बच्चे आंखों की किसी न किसी बीमारी से पीड़ित पाए जा रहे हैं. डॉक्टर्स का कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का बढ़ता इस्तेमाल है.

अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज शर्मा का कहना है कि कोरोना के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई के चलते बच्चों को मोबाइल की लत लग गई. उस दौरान लगी यह लत अभी भी कायम है और बच्चों में आंखों की बीमारी से जुड़े मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. पिछले 3-4 साल के भीतर ऐसे बच्चों की तादाद बढ़ी है, जो आंखों की बीमारी से जूझ रहे हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल की लत होना.

अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

डॉक्टर शर्मा का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई और मनोरंजन के लिए मोबाइल स्क्रीन पर बच्चों की निर्भरता काफी बढ़ गई थी. अब बच्चे दिनभर में 3 से 6 घंटे तक मोबाइल या टैबलेट का उपयोग कर रहे हैं, जिसका सीधा असर उनकी आंखों पर पड़ रहा है.

पढ़ें. Health Tips : सर्दियों में हेल्थ बूस्टर है चना, मूंगफली और गुड़, इन्हें करना चाहिए परहेज

ये बीमारियां घेर रहीं : डॉक्टर शर्मा का कहना है कि पिछले चार सालों में ऐसे बच्चे OPD में आ रहे हैं, जो अलग-अलग आंखों की बीमारी से जूझ रहे हैं. कोरोना से पहले इस तरह के मामले काफी कम थे. कोरोना के बाद मोबाइल की लत बच्चों में काफी बढ़ गई है. इसके बाद बच्चों में कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जो सामान्य तौर से देखने को मिल रही हैं. इनमें अधिक स्क्रीन के यूज से बच्चों में ड्राई आई, मयोपिया (कम नजर), आंखों में जलन, सिरदर्द और स्क्रीन इंड्यूस्ड वीजुअल स्ट्रेस का बढ़ना शामिल है. विशेष रूप से 6 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे अधिक प्रभावित हैं.

Children Eye Problems with Mobile Phone
मोबाइल फोन से बच्चों की आंखों में समस्या बढ़ी (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. रोजाना वॉक से बॉडी पर कैसा असर पड़ता है ? एक्सपर्ट से जान लें सही जवाब

छोटे बच्चों में नजर का चश्मा : डॉक्टर पंकज शर्मा का कहना है कि बच्चों में मोबाइल की लत इस कदर है कि बच्चे मोबाइल को काफी नजदीक से देख रहे हैं और मोबाइल से निकलने वाली ब्राइट लाइट आंखों को खराब कर रही है. इसके साथ ही बच्चे अंधेरे कमरे में तेज रोशनी के साथ मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं. इस वजह से छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है और जिन बच्चों के पहले चश्मा लगा था उनके नंबर डबल हो रहे हैं.

पढ़ें. ऑफिस से घर जाकर ऑर्डर करते हैं पिज्जा-बर्गर या मोमोज? इन बीमारियों को दे रहे बुलावा

लंबे समय तक स्क्रीन देखने से पलकों की झपक कम हो जाती है. इससे आंखें सूखने लगती हैं और नजर कमजोर होने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ती है. डॉक्टरों के अनुसार यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इस स्थिति बिगड़ सकती है. आने वाले वर्षों में बच्चों में मयोपिया की दर और बढ़ सकती है. इससे चश्मे का नंबर बढ़ने का खतरा रहता है.

TAGGED:

EYE PROBLEMS IN CHILDREN
MOBILE PHONES EYE PROBLEMS
मोबाइल फोन और आंखों की बीमारी
EYE PROBLEMS IN CHILDREN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.