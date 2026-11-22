जयपुर टोल प्लाजा फायरिंग: पुलिस के हत्थे चढ़े दो आदतन अपराधी, मौका तस्दीक के दौरान लंगड़ाते आए नजर
टोल प्लाजा पर फायरिंग मामले में पुलिस ने दो बदमाशों को अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार किया, मौका तस्दीक के दौरान आरोपी लंगड़ाते दिखे.
Published : November 22, 2026 at 5:18 PM IST
जयपुर: राजधानी के सीतारामपुरा टोल प्लाजा पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. अब दोनों आरोपियों के पास से पुलिस को दो अवैध हथियार मिले हैं. पुलिस आज रविवार को आरोपियों को मौका तस्दीक करवाने के लिए घटनास्थल पर लेकर गई. इस दौरान पैरों में चोट के कारण आरोपी लंगड़ाकर चलते दिखे. पुलिस से बचकर भागने के प्रयास में आरोपियों के पैरों में चोट लगी है.
कड़ी सुरक्षा के बीच करवाई मौका तस्दीक: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि सीतारामपुरा टोल प्लाजा पर दहशत फैलाने के मकसद से फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को सांगानेर सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की गिरफ्त में आए डीके गुर्जर और बनवारी उर्फ बन्नू चांदा आदतन अपराधी हैं. उनके कब्जे से पुलिस ने दो अवैध पिस्टल बरामद की हैं. दोनों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच घटनास्थल पर ले जाकर मौका तस्दीक करवाई गई.
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19 नवंबर को टोल का बैरियर तोड़ की थी फायरिंग: उन्होंने बताया कि 19 नवंबर की रात को रिंग रोड स्थित सीतारामपुरा टोल प्लाजा पर बिना नंबर की कैंपर गाड़ी में आए बदमाशों ने टोल का बैरियर तोड़ दिया और टोलकर्मियों को जान से मारने व दहशत फैलाने की नीयत से गोली चलाई. इस मामले में सूरजपुरा (जयपुर दक्षिण) निवासी धनराज उर्फ डीके गुर्जर (26) और थूणी मंगलदास (जयपुर दक्षिण) निवासी बनवारी मीणा उर्फ बन्नू चांदा को सांगानेर सदर थाना पुलिस और जयपुर दक्षिण की डीएसटी ने गिरफ्तार कर लिया.
वारदात में काम ली गई कैंपर भी जब्त: एडिशनल डीसीपी ललित किशोर शर्मा व एसीपी चाकसू भवानी सिंह के निर्देशन में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त कैंपर गाड़ी को जब्त कर लिया गया है. अनुसंधान के दौरान डीके गुर्जर से वारदात में इस्तेमाल की गई अवैध पिस्टल जब्त की गई, जबकि बनवारी से एक अन्य अवैध पिस्टल भी मिली है. दोनों को आज घटनास्थल पर ले जाकर मौका तस्दीक करवाई गई. वे अवैध पिस्टल कहां से लेकर आए हैं, इसे लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है.
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