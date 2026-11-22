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जयपुर टोल प्लाजा फायरिंग: पुलिस के हत्थे चढ़े दो आदतन अपराधी, मौका तस्दीक के दौरान लंगड़ाते आए नजर

मौका तस्दीक के दौरान लंगड़ाकर चलते दिखे बदमाश ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी के सीतारामपुरा टोल प्लाजा पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. अब दोनों आरोपियों के पास से पुलिस को दो अवैध हथियार मिले हैं. पुलिस आज रविवार को आरोपियों को मौका तस्दीक करवाने के लिए घटनास्थल पर लेकर गई. इस दौरान पैरों में चोट के कारण आरोपी लंगड़ाकर चलते दिखे. पुलिस से बचकर भागने के प्रयास में आरोपियों के पैरों में चोट लगी है.

कड़ी सुरक्षा के बीच करवाई मौका तस्दीक: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि सीतारामपुरा टोल प्लाजा पर दहशत फैलाने के मकसद से फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को सांगानेर सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की गिरफ्त में आए डीके गुर्जर और बनवारी उर्फ बन्नू चांदा आदतन अपराधी हैं. उनके कब्जे से पुलिस ने दो अवैध पिस्टल बरामद की हैं. दोनों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच घटनास्थल पर ले जाकर मौका तस्दीक करवाई गई.