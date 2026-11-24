सोने के दाम ने बदला ट्रेंड: अब 'गोल्ड लुक' वाली सिल्वर ज्वेलरी का क्रेज, शादी से लेकर ऑफिस तक पहली पसंद बनी चांदी
सोने की रिकॉर्ड कीमतों के बीच गोल्ड पॉलिश और नेचुरल स्टोंस वाले शाही गहने अब चांदी में धूम मचा रहे हैं. अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट.
Published : November 24, 2026 at 4:49 PM IST
जयपुर: सोना अब आम खरीदारों की पहुंच से दूर होता जा रहा है, लेकिन शाही अंदाज और पारंपरिक गहनों का शौक कम नहीं हुआ है. इसी बदलाव ने जयपुर के ज्वेलरी बाजार में चांदी की चमक को नया आयाम दे दिया है. कभी सिर्फ पायल और बिछिया तक सिमटी रहने वाली चांदी अब 'गोल्ड पॉलिश' और बारीक नक्काशी के दम पर सोने के पारंपरिक गहनों को सीधी टक्कर दे रही है. डेली वियर से लेकर शादी-ब्याह और पारंपरिक आयोजनों तक के लिए चांदी में नए प्रयोग हो रहे हैं. हालांकि, चांदी की बढ़ती कीमतों के साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत भी कारोबारियों के सामने चुनौती बन रही है. जयपुर के ज्वेलरी बाजार में सिल्वर अब सिर्फ बजट का विकल्प नहीं, बल्कि फैशन और डिजाइन का नया ट्रेंड बनती जा रही है.
चांदी में बन रहे हैवी डिजाइन वाले आभूषण: ज्वेलरी की दुनिया में इन दिनों डिजाइन की अहमियत बढ़ती दिखाई दे रही है, फिर चाहे धातु सोना हो या चांदी. यही वजह है कि कभी सोने की ज्वेलरी में नजर आने वाले पारंपरिक और आकर्षक डिजाइन अब चांदी में ढल रहे हैं. सोने में बनने वाले हैवी पारंपरिक आभूषण, रानी हार, गले के सेट, टेंपल ज्वेलरी और बारीक नक्काशी वाले गहने अब सिल्वर में भी तैयार किए जा रहे हैं. खास बात यह है कि इनकी डिजाइन और फिनिशिंग ऐसी रखी जा रही है कि देखने में ये गोल्ड ज्वेलरी जैसे नजर आते हैं. सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच ग्राहक अब ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं, जिनमें पसंदीदा डिजाइन और शाही लुक भी मिले और बजट पर ज्यादा असर भी न पड़े. इसी बदलती पसंद ने सिल्वर ज्वेलरी के बाजार को नई पहचान दी है.
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गहनों की दुनिया में बदल रही पसंद: सिल्वर ज्वेलरी में अब पारंपरिक डिजाइन के साथ नए फैशन ट्रेंड भी जगह बना रहे हैं. टेंपल ज्वेलरी, डबल लेयर बैंगल्स, मोजोनाइट और रूबी स्टोन से सजे आभूषण खरीदारों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. वहीं हैवी लुक पसंद करने वालों के लिए बड़े नेकलेस और आकर्षक सेट उपलब्ध हैं, तो हल्के वजन की ज्वेलरी भी बाजार में अपनी जगह बना रही है. ज्वेलरी कारोबारी लवेश गर्ग ने बताया कि सोने की कीमतों में तेजी के चलते ग्राहकों की खरीदारी का पैटर्न बदल रहा है. पहले जिन डिजाइनों को ग्राहक सोने में बनवाना या खरीदना पसंद करते थे, अब उन्हीं डिजाइनों को चांदी में तलाश रहे हैं. कारीगर भी गोल्ड ज्वेलरी की तर्ज पर सिल्वर में बारीक नक्काशी, पारंपरिक मोटिफ और आकर्षक फिनिश तैयार कर रहे हैं. चांदी पर गोल्ड पॉलिश कर उसे सोने जैसा लुक दिया जा रहा है. इससे ग्राहक कम कीमत में अपनी पसंद के पारंपरिक और मॉडर्न डिजाइन खरीद पा रहे हैं.
चांदी के साथ नेचुरल रत्न और डेली वियर ज्वेलरी का क्रेज: ज्वेलर्स श्रेयांश अग्रवाल ने बताया कि चांदी के पारंपरिक आभूषणों के साथ अब बाजार में नेचुरल रत्नों से तैयार ज्वेलरी भी खरीदारों को आकर्षित कर रही है. इसकी प्राकृतिक बनावट और अलग लुक इसे सामान्य ज्वेलरी से अलग पहचान देते हैं. वहीं GenZ के रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर हल्की, आरामदायक और स्टाइलिश ज्वेलरी तैयार की जा रही है. ऐसी ज्वेलरी को ऑफिस, कॉलेज और सामान्य आयोजनों में भी आसानी से पहना जा सकता है. डेली वियर ज्वेलरी में छोटे पेंडेंट, ईयररिंग्स, हल्के नेकलेस और मिनिमल डिजाइन की मांग को ध्यान में रखकर नए प्रयोग किए जा रहे हैं.
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सिल्वर पर गोल्ड पॉलिश से सोने जैसा लुक: सिल्वर पर गोल्ड पॉलिश वाले आभूषण कम कीमत में सोने जैसा लुक देने के कारण खरीदारों का ध्यान खींच रहे हैं. इनमें टेंपल ज्वेलरी और पारंपरिक आभूषणों के साथ डबल लेयर बैंगल्स और रूबी स्टोन से सजे डिजाइन शामिल हैं. ज्वेलरी के अलावा सिल्वर और उससे जुड़े डेकोरेटिव कलेक्शन में भी नए प्रयोग देखने को मिल रहे हैं. मिरर वर्क वाले हैंड पर्स और आकर्षक डिजाइन की पूजा की थालियां भी खरीदारों को लुभा रही हैं. खासतौर पर पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक उपयोगिता के मेल से तैयार ये प्रोडक्ट गिफ्टिंग और विशेष आयोजनों के लिए भी पसंद किए जा रहे हैं. इससे सिल्वर का बाजार अब केवल पहनने के आभूषणों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि लाइफस्टाइल, फैशन और डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स तक पहुंच गया है.
नेचुरल स्टोंस के साथ तैयार हो रही सिल्वर ज्वेलरी: सिल्वर ज्वेलरी में नेचुरल स्टोंस का इस्तेमाल भी एक नया आकर्षण बन रहा है. जयपुर सिल्वर एसोसिएशन के चेयरमैन उज्ज्वल डेरेवाला ने बताया कि रोज क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुरीन, क्रिस्टल, लैब्राडोराइट और रूबी जैसे नेचुरल स्टोंस से आकर्षक आभूषण और कलाकृतियां तैयार की जा रही हैं. इन पत्थरों की प्राकृतिक बनावट, रंग और चमक ज्वेलरी को अलग पहचान देती है. कोई इनसे खूबसूरत नेकलेस और पेंडेंट तैयार कर रहा है, तो कोई ईयररिंग्स और सजावटी कलाकृतियों में इनका इस्तेमाल कर रहा है. सिल्वर और नेचुरल स्टोंस का यह मेल उन ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है, जो पारंपरिक डिजाइन से हटकर कुछ अलग और यूनिक पहनना चाहते हैं.
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व्यापारियों के लिए खुला नया बाजार: ज्वेलरी कारोबारियों का कहना है कि अब ग्राहक केवल चांदी के वजन और कीमत के आधार पर खरीदारी नहीं कर रहे, बल्कि डिजाइन, फिनिशिंग और उपयोगिता को भी प्राथमिकता दे रहे हैं. शादी-ब्याह, त्योहारों और पारिवारिक आयोजनों के लिए गोल्ड जैसी दिखने वाली सिल्वर ज्वेलरी की ओर रुझान बढ़ रहा है. ऐसे में व्यापारी भी अपने कलेक्शन में नए डिजाइन शामिल कर रहे हैं. टेंपल ज्वेलरी, एथनिक सेट, चोकर, नेकलेस, डबल लेयर बैंगल्स और लाइटवेट ईयररिंग्स की वैरायटी पर काम किया जा रहा है.
महिलाओं को भा रहा गोल्ड जैसा सिल्वर लुक: महिला उपभोक्ताओं के बीच भी सिल्वर ज्वेलरी का नया स्वरूप पसंद किया जा रहा है. जयपुरवासी रीटा ठाकुरिया ने बताया कि कई बार किसी खास ड्रेस, शादी या पारिवारिक कार्यक्रम के लिए हैवी ज्वेलरी पहनने का मन होता है, लेकिन गोल्ड की कीमत के कारण हर डिजाइन खरीदना संभव नहीं होता. ऐसे में चांदी में उपलब्ध गोल्ड जैसे डिजाइन एक अच्छा विकल्प बन रहे हैं. वहीं योगिना पटेल ने कहा कि डेली वियर के लिए ऐसी ज्वेलरी पसंद की जा रही है, जिसे रोजाना इस्तेमाल किया जा सके और जो पहनने में भी आरामदायक हो. ये विकल्प अब सिल्वर में उपलब्ध हैं.
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मैन्युफैक्चरिंग पड़ रही महंगी: सिल्वर ज्वेलरी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच इसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत भी कारोबारियों के लिए चुनौती बन रही है. चांदी की कीमतों में तेजी के साथ आभूषण तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, कारीगरी, डिजाइनिंग और फिनिशिंग का खर्च भी बढ़ रहा है. इसकी एक बड़ी वजह सोने और चांदी की कारीगरी के दौरान वेस्टेज का अंतर भी है. कारोबारी लवेश ने बताया कि सोने के आभूषण तैयार करते समय कारीगरी के दौरान निकलने वाली वेस्टेज का कुछ हिस्सा कारीगरों के पास बच जाता है, जिसका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन चांदी की ज्वेलरी में वेस्टेज न के बराबर रहता है और इसकी रिकवरी व मूल्य का गणित भी अलग होता है. ऐसे में कारीगरों की मेहनत, डिजाइनिंग और निर्माण प्रक्रिया का खर्च सीधे मैन्युफैक्चरिंग लागत में जुड़ता है.
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