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सोने के दाम ने बदला ट्रेंड: अब 'गोल्ड लुक' वाली सिल्वर ज्वेलरी का क्रेज, शादी से लेकर ऑफिस तक पहली पसंद बनी चांदी

'गोल्ड लुक' वाली सिल्वर ज्वेलरी ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: सोना अब आम खरीदारों की पहुंच से दूर होता जा रहा है, लेकिन शाही अंदाज और पारंपरिक गहनों का शौक कम नहीं हुआ है. इसी बदलाव ने जयपुर के ज्वेलरी बाजार में चांदी की चमक को नया आयाम दे दिया है. कभी सिर्फ पायल और बिछिया तक सिमटी रहने वाली चांदी अब 'गोल्ड पॉलिश' और बारीक नक्काशी के दम पर सोने के पारंपरिक गहनों को सीधी टक्कर दे रही है. डेली वियर से लेकर शादी-ब्याह और पारंपरिक आयोजनों तक के लिए चांदी में नए प्रयोग हो रहे हैं. हालांकि, चांदी की बढ़ती कीमतों के साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत भी कारोबारियों के सामने चुनौती बन रही है. जयपुर के ज्वेलरी बाजार में सिल्वर अब सिर्फ बजट का विकल्प नहीं, बल्कि फैशन और डिजाइन का नया ट्रेंड बनती जा रही है.