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SI परीक्षा केंद्र के व्हाइट बोर्ड पर लिखे सवालों और OMR शीट का वीडियो वायरल, भर्ती परीक्षा की गोपनीयता पर उठे सवाल

जयपुर: सोशल मीडिया पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा केंद्र का वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है. RPSC अजमेर के अनुभाग अधिकारी ने जयपुर के महेश नगर थाने में FIR दर्ज करवाई है. वायरल वीडियो जयपुर के गंगा विहार कॉलोनी स्थित स्कूल में SI भर्ती परीक्षा केंद्र का बताया जा रहा है. 21 सितंबर को एक अभ्यर्थी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था. वीडियो में कमरे के व्हाइट बोर्ड, OMR शीट सहित प्रश्न पत्र की रिकॉर्डिंग दिखाई गई थी. साथ ही SI भर्ती परीक्षा केंद्र के कोड, रोल नंबर सीरीज को भी वीडियो में दिखाया गया. वीडियो वायरल होने के बाद RPSC की भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल भी उठाए गए हैं.

OMR शीट को मोबाइल से रिकॉर्ड करके दिखाया: एडिशनल डीसीपी जयपुर साउथ (SIUCAW) जिज्ञासा के मुताबिक, SI भर्ती परीक्षा केंद्र के वीडियो वायरल मामले में RPSC अजमेर के अनुभाग अधिकारी की ओर से महेश नगर थाने में FIR दर्ज करवाई गई है, रिपोर्ट में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी की ओर से RPSC आयोग की 20 सितंबर को आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के एग्जाम सेंटर का वीडियो बनाकर जारी किया गया है. RPSC की बहु स्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए परीक्षा केंद्र से संबंधित तथ्यों को वीडियो में दिखाया गया है, वीडियो में एग्जाम सेंटर में क्लास के व्हाइट बोर्ड की रिकॉर्डिंग और प्रश्न पत्र समेत OMR शीट को मोबाइल से रिकॉर्ड करके दिखाया गया है.

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एग्जाम के नाम के साथ रोल नंबर भी दिखाई दे रहे: जिज्ञासा के मुताबिक, वीडियो में परीक्षा केंद्र का कोड और एग्जाम के नाम के साथ रोल नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, जांच करने पर वीडियो में दिखाई दे रहा कोड के आधार पर परीक्षा केंद्र जयपुर के महेश नगर इलाके में गंगा विहार कॉलोनी स्थित स्कूल का बताया जा रहा है, परीक्षा की गोपनीयता के मद्देनजर वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाए गए तथ्यों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए मामले की जांच की जा रही है.