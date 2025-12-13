ETV Bharat / state

ये है जयपुर का अनोखा बैंक, यहां जमा होता है 'राम' नाम, हर दिन श्रद्धालु लगाते हैं परिक्रमा

पढ़िए जयपुर के अनोखे बैंक के बारे में, जहां 'राम नाम' का धन संग्रह है....

संग्रह बैंक में जमा मंत्रों की परिक्रमा करते श्रद्धालु
संग्रह बैंक में जमा मंत्रों की परिक्रमा करते श्रद्धालु
ETV Bharat Rajasthan Team

December 13, 2025

जयपुर : दुनिया में आपने तमाम तरह के बैंक देखे होंगे. कहीं पैसे जमा होता है तो कहीं ब्लड जमा होता है. इतना ही नहीं भोजन या कपड़े जमा करने वाले बैंक भी देश में मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसा बैंक भी है, जहां न नोट जमा होते हैं, न सिक्के. यहां जमा होती हैं 'राम नाम' से भरी लाखों किताबें. लोग यहां खाता खुलवाते हैं, लक्ष्य तय करते हैं और फिर राम नाम की इस अनोखी साधना में जुड़ जाते हैं.

जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में सूर्योदय से पहले ही मंगला झांकी के साथ राम नाम की ऊर्जा से भरे श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो जाता है. यहां पूरे दिन राम नाम धन संग्रह बैंक में जमा 17.5 अरब मंत्रों की परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है. किसी के हाथ में राम नाम लिखी किताब रहती है तो कोई राम नाम लिखने के लिए ताजी किताब लेने पहुंचता है. बीते 10 दिन से भगवान गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए जो भी श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचता है, वो एक परिक्रमा के लिए ही सही, लेकिन मंदिर परिसर में बने सत्संग भवन में पहुंच ही जाता है. यहां भीड़ बढ़ती जाती है, कदम थकते नहीं. कोई 11, कोई 21 तो कोई 108 परिक्रमा कर राम नाम के साथ भाव विभोर हो उठता है.

जयपुर का एक अनोखा बैंक (ETV Bharat Jaipur)

परिक्रमा की अनोखी परंपरा : राम नाम धन संग्रह बैंक के संस्थापक बालकृष्ण पुरोहित बताते हैं कि उन्हें ये मार्गदर्शन स्वयं स्वामी रामसुखदास महाराज से मिला. उन्होंने कहा था कि इन मंत्रों को गंगा में प्रवाहित न करें, किसी तीर्थ में इसका मंत्र स्तंभ बनाएं ताकि हजारों सालों तक लोग उसकी परिक्रमा कर सकें. इसी प्रेरणा से जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में आज 17.5 अरब मंत्रों की परिक्रमा हो रही है. सुबह से शाम तक हजारों श्रद्धालु गोविंद देव जी में परिक्रमा कर रहे हैं.

अब तक का रिकॉर्ड
अब तक का रिकॉर्ड (ETV Bharat GFX)

पुष्कर में बन रहा राम नाम का अनोखा बैंक : पुस्तकों का विशाल भंडार राम नाम धन संग्रह बैंक भवन पुष्कर में बन रहा है. बालकृष्ण पुरोहित ने बताया कि पहले हर महीने 25 हजार रुपए किराए पर जगह लेनी पड़ती थी, अब परिक्रमा पथ के साथ राम नाम धन संग्रह बैंक भवन बन रहा है. इस बैंक में सिर्फ राम नाम की किताबें जमा होती हैं. हर सदस्य का 'मंत्र खाता' बना है कि उसने कितनी किताबें लिखीं और कितना लक्ष्य बचा है. यहां लाभ हानि या शुक्ल का मसाला नहीं बल्कि सिर्फ श्रद्धा भाव है. यही वजह है कि आज 140 अरब से ज्यादा राम नाम मंत्र लिखकर जमा हो चुके हैं.

राम नाम धन संग्रह बैंक
राम नाम धन संग्रह बैंक (ETV Bharat Jaipur)

10 दिन में 50,000 किताबें वितरित : पुरोहित ने बताया कि पहले तो एक-एक किताब छपाने के लिए चप्पल घिस जाती थी, लेकिन फिर भगवान की ऐसी कृपा बरसी कि हजारों किताबें छप जाती हैं और पता भी नहीं लगता. अब भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि सिर्फ 10 दिन में 50 हजार किताबें वितरित हो चुकी हैं. जयपुर के रामेश्वर लाल भाला जैसे कई श्रद्धालु हर दिन एक किताब लिखते हैं. वो कभी कोई किताब मुफ्त में नहीं लेते, दक्षिणा देकर रसीद भी लेते हैं.

कई श्रद्धालु हर दिन एक किताब लिखते हैं
कई श्रद्धालु हर दिन एक किताब लिखते हैं (ETV Bharat Jaipur)

राम नाम लिखकर बन गया खुद का सेंटर : बरेली, उत्तर प्रदेश के रहने वाले केके माहेश्वरी खुद इसे अपना जीवन बदलने वाला अनुभव बताते हैं. उन्होंने बताया कि 2016 से वो इस साधना से जुड़े, आज उनके पास खुद का राम नाम सेंटर है. यहां किताबें लिखने वालों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता. सिर्फ 150 रुपए वार्षिक सहयोग राशि ली जाती है और श्रद्धा के अनुसार जितनी चाहे किताबें यहां से लेकर जमा करा सकते हैं. आज उनके सेंटर में 1010 सदस्य जुड़े हैं. उन्होंने बताया कि पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन राम नाम सेवा के बाद अब बरेली में हजारों लोग पहचानने लगे हैं.

किताब में राम नाम लिखते हैं श्रद्धालु
किताब में राम नाम लिखते हैं श्रद्धालु (ETV Bharat Jaipur)

शुरुआत 84 लाख मंत्र लिखने के जुनून से : जयपुर के अशोक अग्रवाल की कहानी प्रेरक है. 2001 में उनकी मुलाकात राम नाम धन संग्रह बैंक के संस्थापक बालकृष्ण पुरोहित से हुई, जो 1987 से ये अनोखा बैंक चला रहे हैं. अशोक अग्रवाल ने बताया कि उनका लक्ष्य 84 लाख राम नाम मंत्र लिखने का था. इसे पूरा करने के बाद वो भी इस सेवा से जीवनभर के लिए जुड़ गए. अब हजारों लोगों तक मुफ्त किताबें पहुंचाते हैं.

जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में है ये बैंक
जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में है ये बैंक (ETV Bharat Jaipur)

शिवभक्त भी लिख रही हैं राम नाम : श्रद्धालु भावना शर्मा ने बताया कि वो शिव उपासक हैं. माना जाता है कि शिव प्रसन्न हों तो राम नाम की भक्ति देते हैं. उसी से प्रेरित होकर वह बीते 4 साल से नियमित राम नाम मंत्र लिख रही हैं. अब उनकी कोशिश रहती है कि हर महीने एक किताब और रोज कम से कम एक पेज जरूर लिखें. उन्होंने पुष्कर में बन रहे राम नाम धन संग्रह बैंक भवन का स्वागत करते हुए कहा कि इस समय समाज को इस तरह के आध्यात्मिक संस्थान की बहुत जरूरत है.

श्रद्धालु लगाते हैं परिक्रमा
श्रद्धालु लगाते हैं परिक्रमा (ETV Bharat Jaipur)

सामूहिक साधना का केंद्र बना : बहरहाल, राम नाम धन संग्रह बैंक सिर्फ एक संस्था नहीं, ये एक सामूहिक साधना का बड़ा केंद्र बन चुका है. यहां न उम्र मायने हैं, न शिक्षा, न पृष्ठभूमि. लोग किताबों में राम नाम लिखते हैं, जमा कराते हैं, परिक्रमा करते हैं और अपने भीतर गहरी शांति महसूस करते हैं. बदले में कोई ब्याज नहीं मिलता. मिलता है विश्वास, भक्ति और मन की अद्भुत शांति.

