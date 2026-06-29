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राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में चमकीं केसर पारीक, एक हाथ गंवाने के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, मेडल्स पर लगाया निशान

राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में दो गोल्ड और एक सिल्वर जीतने वाली केसर ने हिम्मत की ताकत को साबित किया है.

जयपुर की केसर ने मेडल्स पर लगाया निशान
जयपुर की केसर ने मेडल्स पर लगाया निशान (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 29, 2026 at 8:58 PM IST

5 Min Read
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जयपुर : कहते हैं कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ते. जयपुर की होनहार निशानेबाज केसर पारीक ने इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है. 24वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए केसर ने 10 मीटर और 50 मीटर शूटिंग स्पर्धाओं में दो स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीतकर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे राजस्थान और पारीक समाज का गौरव बढ़ाया है.

केसर की यह उपलब्धि केवल तीन पदकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सालों की कड़ी मेहनत, अनुशासन, समर्पण और अदम्य आत्मविश्वास का परिणाम है. उन्होंने साबित कर दिया कि मजबूत इच्छाशक्ति और निरंतर अभ्यास के बल पर किसी भी चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है. इससे पहले भी केसर बैडमिंटन, नृत्य और अन्य खेलों में कई उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं. अब शूटिंग में भी वह लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और अपनी प्रतिभा से सभी का ध्यान आकर्षित कर रही हैं.

जयपुर की केसर ने मेडल्स पर लगाया निशान (ईटीवी भारत जयपुर)

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छह महीने की तैयारी, रोज 5 से 6 घंटे का अभ्यास : केसर के कोच योगेश सिंह शेखावत ने बताया कि 14 जून से 29 जून तक जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में आयोजित 24वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में केसर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन पदक अपने नाम किए. उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारी के लिए केसर को अधिक समय नहीं मिला, लेकिन मात्र छह महीने की कठिन मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया.

केसर पारीक ने शूटिंग में जीते 2 गोल्ड और 1 सिल्वर
केसर पारीक ने शूटिंग में जीते 2 गोल्ड और 1 सिल्वर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

कोच के अनुसार केसर रोजाना पांच से छह घंटे तक शूटिंग का अभ्यास करती हैं. उनकी लगन, अनुशासन और सीखने की इच्छा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा कि अब केसर अगले स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुट चुकी हैं और उनका लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना है. उन्हें पूरा विश्वास है कि एक दिन केसर देश के लिए निशानेबाजी में पदक जीतकर राजस्थान और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगी.

जयपुर की केसर ने मेडल्स पर लगाया निशान
जयपुर की बेटी का कमाल. (ETV Bharat gfx)

केसर बोलीं- यह तो सिर्फ शुरुआत है : अपनी सफलता पर खुशी जताते हुए केसर पारीक ने कहा कि राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीतना उनके लिए गर्व का क्षण है. उन्होंने कहा कि यह सफलता उन्हें आगे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है. उनका लक्ष्य भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए अधिक से अधिक पदक जीतना है. उन्होंने भरोसा जताया कि लगातार मेहनत और समर्पण के दम पर वे अपने इस सपने को जरूर पूरा करेंगी.

जयपुर की केसर ने मेडल्स पर लगाया निशान
ऐसे मिली सफलता. (ETV Bharat gfx)

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हादसे में गंवाया एक हाथ, फिर भी नहीं टूटा हौसला : केसर की सफलता के पीछे संघर्ष की एक ऐसी कहानी है, जो हर किसी को प्रेरित करती है. उनकी मां नंदा पारीक ने बताया कि करीब चार साल पहले एक दुर्घटना में केसर ने अपना एक हाथ गंवा दिया था. यह परिवार के लिए बेहद कठिन समय था, लेकिन केसर ने हालात के सामने हार मानने के बजाय अपने दूसरे हाथ से निशानेबाजी शुरू करने का फैसला किया.

हौसलों की उड़ान
हौसलों की उड़ान (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

शुरुआत आसान नहीं थी, नए तरीके से संतुलन बनाना, निशाना साधना और तकनीक सीखना उनके लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर हर बाधा को पार कर लिया. हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन ने सभी को प्रभावित किया. नंदा पारीक ने कहा कि उनकी बेटी की मेहनत और जज्बे का ही परिणाम है कि आज वह सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही है. उन्हें पूरा भरोसा है कि एक दिन केसर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर देश का नाम गौरवान्वित करेंगी.

स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में चमकीं केसर पारीक
स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में चमकीं केसर पारीक (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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बेटियों के लिए प्रेरणा बनी केसर : केसर पारीक की सफलता इस बात का सशक्त उदाहरण है कि यदि बेटियों को अवसर, सही मार्गदर्शन और परिवार का सहयोग मिले, तो वे हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि शारीरिक चुनौतियां कभी भी मजबूत इरादों के सामने बाधा नहीं बन सकतीं. उनका संघर्ष, समर्पण और उपलब्धियां आज हजारों युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. राजस्थान की इस होनहार बेटी ने अपने साहस, संघर्ष और सफलता से यह संदेश दिया है कि सपनों की उड़ान के लिए केवल हौसलों की जरूरत होती है. अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी मुश्किल मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती.

एक हाथ खोने के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, रच दिया इतिहास
एक हाथ खोने के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, रच दिया इतिहास (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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