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Ground Report: सरकारी स्कूलों की बदहाली, कहीं 3 साल से बंद पड़ी है नई इमारत, तो कहीं लोहे के पिंजरे में कैद मासूमों का बचपन!

बच्चों को दूर भेजने में अभिभावकों को डर: न्यू संजय नगर की एक स्थानीय महिला ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि क्षेत्र के नन्हे-मुन्ने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए भी अपने घरों से बहुत दूर जाना पड़ता है. इतनी कम उम्र के बच्चों को व्यस्त रास्तों पर अकेले भेजने में अभिभावकों को डर लगता है. माता-पिता का यह सोचना बेहद लाजिमी है कि जब उनके घर के ठीक पास स्कूल की शानदार पक्की इमारत तैयार खड़ी है, तो फिर आखिर किस वजह से उनके बच्चों को दूर के इलाकों में भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है? उन्होंने सीधे तौर पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल उठाया कि अगर सुरक्षा के अभाव में इन मासूम बच्चों के साथ रास्ते में कोई भी अप्रिय घटना या अनहोनी हो जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा? स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि इस स्कूल के शुरू होने से आसपास रहने वाले सैकड़ों गरीब परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जो फिलहाल अपने बच्चों को पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए दूसरे इलाकों में भेजने को मजबूर हैं.

3 साल पहले नया भवन बना, लेकिन आज भी लगा है ताला: जिस जगह कभी मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर गड्ढे में बैठकर पढ़ने को मजबूर थे, आज उसी जमीन पर लाखों रुपए की सरकारी लागत से एक शानदार स्कूल भवन बनकर तैयार खड़ा है. इस नई और पक्की इमारत को बने तीन साल से ज्यादा का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अफसोस कि सरकारी संसाधनों से तैयार इस स्कूल में आज तक बच्चों की पढ़ाई शुरू ही नहीं हो सकी. स्कूल का मेन गेट पर भारी-भरकम ताला लटका हुआ है, और यहां बकरियां बंधी हुई नजर आती हैं. एक तरफ जहां सरकार का लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी यह बेहतरीन संसाधन वीरान और बेकार पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी शिक्षा के लिए तरस रहे आसपास के गरीब बच्चे दूर-दराज के स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हैं. स्थानीय लोगों का शिक्षा विभाग से सीधा और तीखा सवाल है कि जब जनता की गाढ़ी कमाई से यह भवन बनकर तैयार है, तो फिर आखिर इसे बच्चों के लिए शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है?

जहां गड्ढे में चलता था स्कूल, वहां अब नई इमारत: करीब 8 साल पहले ईटीवी भारत ने शास्त्री नगर क्षेत्र के न्यू संजय नगर में संचालित हो रहे एक ऐसे प्राथमिक स्कूल की तस्वीर सामने रखी थी, जहां बच्चों को बेहद खराब परिस्थितियों में पढ़ाया जा रहा था. स्कूल किसी सामान्य भवन में नहीं, बल्कि एक गड्ढेनुमा स्थान पर टीन शेड लगाकर संचालित हो रहा था. स्थानीय लोगों के मुताबिक, बारिश के दिनों में यह पूरा परिसर पानी से लबालब हो जाता था. हालात इतने खराब हुए कि मिट्टी धंसने और पानी भरने से स्कूल का पुराना ढांचा जमींदोज हो गया. आखिरकार स्कूल को वहां से हटाना पड़ा. स्थानीय लोगों के मुताबिक, उस समय स्कूल की हालत ऐसी थी कि तेज बारिश के बाद बच्चों को वहां बैठाना तक मुश्किल हो जाता था. ईटीवी भारत ने उस समय इन हालातों को प्रमुखता से उठाया था. इसके बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया और वर्ष 2018 में स्कूल को राजीव नगर स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई.

जयपुर: एक जगह लाखों रुपए की आलीशान इमारत खड़ी है लेकिन वहां बच्चों की आवाज नहीं गूंजती, वहीं दूसरी जगह सैकड़ों बच्चे मौजूद हैं, लेकिन उनके पास सिर छुपाने को छत तक नहीं है. राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर में सरकारी प्राथमिक शिक्षा की यह वो कड़वी जमीनी हकीकत है, जो विभाग के बड़े-बड़े दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. यहां एक तरफ लाखों रुपए की लागत से बना राजकीय प्राथमिक विद्यालय, न्यू संजय नगर का भवन करीब तीन साल से तैयार खड़ा है, लेकिन उसमें आज तक बच्चों की कक्षाएं शुरू नहीं हो सकीं. दूसरी तरफ लंकापुरी क्षेत्र में बच्चे टीन शेड और पिंजरेनुमा ढांचे के बीच शिक्षा लेने को मजबूर हैं. यही राजधानी की सरकारी प्राथमिक शिक्षा की जमीनी तस्वीर है, जिसे देखने के लिए सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन वे जवाबदेही से बचते नजर आए.

पहले 160 के करीब था नामांकन: राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन कायमखानी ने आरोप लगाया कि पुराने स्कूल में करीब 160 विद्यार्थियों का नामांकन था. उन्होंने बताया कि स्कूल के पुराने भवन के जर्जर होने और बारिश में धंस जाने के बाद विभाग ने इसे राजीव नगर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिफ्ट किया था. अब उसी स्थान पर नया भवन भी बन चुका है और इसे बने हुए तीन साल से ज्यादा का समय हो चुका है. इसके बावजूद स्कूल को दोबारा यहां शुरू नहीं किया गया. कायमखानी ने आरोप लगाया कि स्कूल में कार्यरत चार शिक्षकों में से एक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और बाकी तीन शिक्षकों ने अपने फायदे के लिए अधिकारियों से मिलीभगत कर कम छात्र संख्या का हवाला देते हुए स्कूल को मर्ज करवा दिया. हालांकि, इन आरोपों की ईटीवी भारत पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मौके पर खड़ी बंद इमारत और आसपास के लोगों की शिकायतें एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती हैं कि आखिर नया भवन बनने के बाद भी बच्चों को यहां पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं मिला?

तीन साल से बंद पड़ी सरकारी स्कूल की नई इमारत (ETV Bharat Jaipur)

दूसरी तस्वीर- जहां स्कूल की जगह पिंजरेनुमा स्ट्रक्चर: शास्त्री नगर के ही लंकापुरी क्षेत्र का रुख करें, तो सरकारी प्राथमिक शिक्षा का दूसरा चेहरा और भी अधिक डरावना और चिंताजनक नजर आता है. यहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय (संस्कृत शिक्षा) का संचालन एक ऐसे बदहाल परिसर में हो रहा है, जिसे देखकर कोई भी इसे स्कूल मानने से इनकार कर दे. यहां देश का भविष्य कहे जाने वाले मासूम बच्चे टीन शेड और लोहे के पिंजरेनुमा ढांचे के बीच बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह स्कूल किसी अस्थाई संकट के कारण ऐसा नहीं है, बल्कि पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से इसी तरह लोहे के ढांचे के सहारे रेंग रहा है. सबसे बड़ी विडंबना यह है कि स्कूल के ठीक आसपास पर्याप्त सरकारी जमीन मौजूद है, जहां प्रशासन और जनप्रतिनिधि अगर थोड़ी सी भी इच्छाशक्ति दिखाएं तो एक भव्य स्कूल भवन का निर्माण हो सकता है, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी इस बदहाल बुनियादी ढांचे को बदलने की सुध किसी ने नहीं ली.

बंद स्कूल के बाहर बंधी बकरियां (ETV Bharat Jaipur)

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स्कूल परिसर के आसपास कचरे के ढेर: इस पिंजरेनुमा स्कूल के आसपास का माहौल तो और भी नारकीय है, जहां हर तरफ कचरे और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं. बच्चों की पढ़ाई तो दूर, उनके बैठने के लिए भी यहां सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है. स्थानीय निवासियों के अनुसार, स्कूल में मासूम बच्चों के लिए न तो उचित शौचालय की व्यवस्था है और न ही बिजली की सही सप्लाई रहती है. एक बुजुर्ग स्थानीय महिला ने बेहद भावुक होकर बताया कि उनकी पोती इसी स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ती है, लेकिन यहां बुनियादी सुविधाओं का नामोनिशान नहीं है. परिसर की देखरेख के लिए कोई कर्मचारी तक नियुक्त नहीं है और शिक्षकों के समय पर न आने को लेकर भी अभिभावकों में भारी नाराजगी है. महिला ने लाचारी व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपनी पोती को किसी महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें, इसलिए मजबूरी के कारण उन्हें बच्ची को इसी माहौल में भेजना पड़ रहा है. यह सवाल सिर्फ एक लाचार परिवार का नहीं, बल्कि उन तमाम दिहाड़ी मजदूर और गरीब परिवारों का है, जिनके लिए सरकारी स्कूल ही उनके बच्चों की शिक्षा का इकलौता और बड़ा सहारा है.

स्कूल परिसर में नशे की सामाग्री (ETV Bharat Jaipur)

शाम को बन जाता है नशे का अड्डा: स्थानीय लोगों ने स्कूल परिसर की सुरक्षा और आसपास के माहौल को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए. एक स्थानीय निवासी के मुताबिक, दिन में यहां बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों के घर जाने के बाद कुछ लोग परिसर के आसपास नशा करने पहुंच जाते हैं. पुलिस को शिकायत करने पर कई बार नशा करने वालों को पकड़ा भी गया, लेकिन उनके छूटने के बाद वे दोबारा उसी इलाके में पहुंच जाते हैं. स्कूल के आसपास कचरे के ढेरों के बीच नशे में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के अवशेष भी नजर आते हैं. ऐसे में सवाल सिर्फ स्कूल भवन का नहीं, बल्कि बच्चों के सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण का भी है. जिस परिसर में दिन के समय मासूम बच्चे पढ़ते हैं, वहां शाम होते-होते अगर नशाखोरी होने लगे, तो अभिभावकों की चिंता स्वाभाविक है.

स्कूल के बाहर पड़ा कचरा (ETV Bharat Jaipur)

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जवाबदेही से बचता नजर आया प्रशासन. सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारी भी स्कूल की स्थिति देखने मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने परिसर का निरीक्षण किया, लेकिन ईटीवी भारत ने जब सीडीईओ मुकुल कविया से स्कूल की स्थिति और यहां मौजूद समस्याओं को लेकर बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि अभी विजिट पूरा नहीं हुआ है. विजिट पूरा होने के बाद ही वह इस संबंध में जानकारी दे पाएंगी. सवालों का जवाब दिए बिना और निरीक्षण पूरा होने के बाद जानकारी देने की बात कहकर वह वहां से रवाना हो गईं. अब देखना होगा कि यह निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित रहता है या इसके बाद वास्तव में स्कूल की स्थिति बदलती है.

इस पिंजरे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे (ETV Bharat Jaipur)

सरकार के दावों के बीच दो स्कूल, दो तस्वीरें: राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल एजुकेशन और स्मार्ट क्लासरूम की बात करती है, लेकिन राजधानी जयपुर के ठीक बीचों-बीच शास्त्री नगर से आई ये दो तस्वीरें प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी और कड़वे सच को बेनकाब करती हैं. न्यू संजय नगर में लाखों की लागत से बनी शानदार इमारत तैयार खड़ी है लेकिन वहां बच्चे नहीं हैं, जबकि दूसरी तरफ लंकापुरी में सैकड़ों बच्चे मौजूद हैं लेकिन उनके पास सिर छुपाने को एक पक्की छत तक नहीं है. एक स्कूल के गेट पर बकरियां बंधी हैं, जबकि दूसरे स्कूल में पिंजरे के बीच बच्चे बैठे हैं. शास्त्री नगर की ये दोनों तस्वीरें सरकार और शिक्षा विभाग के सामने यही सवाल खड़ा करती हैं कि बच्चों को सिर्फ स्कूल में दाखिला देना काफी है या उनके पढ़ने के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक स्कूल देना भी जरूरी है?

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