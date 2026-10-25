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जयपुर में शरद पूर्णिमा की धूम, गोविंद देव जी का पंचामृत अभिषेक तो मोती डूंगरी गणेश का धवल शृंगार

आराध्या गोविंद देव जी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: शरद पूर्णिमा पर रविवार को आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेश जी का विशेष धवल शृंगार किया गया. सफेद पोशाक और विशेष अलंकारों से सजे भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. मंदिरों में भगवान को खीर का भोग अर्पित किया गया और शरदोत्सव के तहत विशेष झांकियां सजाई गईं. प्राचीन खोले के हनुमान जी को चांदी की श्वेत पोशाक धारण करवाई गई है. काफी संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस रात चंद्रमा से अमृत वर्षा होने की मान्यता है.

गोविंददेवजी मंदिर में पंचामृत अभिषेक और शरदोत्सव: गोविंददेवजी मंदिर में पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ठाकुर श्रीजी का पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद भगवान को सुनहरे गोटे की सफेद पोशाक धारण कराई गई. श्रद्धालुओं ने विशेष अलंकार और मुकुट से शृंगारित अपने आराध्य के दर्शन किए. शाम को शरदोत्सव की विशेष झांकी के दर्शन हुए. ठाकुर जी के समक्ष विशेष शरद घाट के साथ शतरंज और चौसर की झांकी सजाई गई. इस अवसर पर भक्तों ने माला, पान और इत्र की विशेष सेवाएं अर्पित की, साथ ही खीर का भोग लगाया गया.