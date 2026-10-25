जयपुर में शरद पूर्णिमा की धूम, गोविंद देव जी का पंचामृत अभिषेक तो मोती डूंगरी गणेश का धवल शृंगार
ज्योतिषाचार्य डॉ. अमित व्यास ने बताया कि शरद पूर्णिमा का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की महारास लीला से भी है.
Published : October 25, 2026 at 6:59 PM IST
जयपुर: शरद पूर्णिमा पर रविवार को आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में ठाकुर जी और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेश जी का विशेष धवल शृंगार किया गया. सफेद पोशाक और विशेष अलंकारों से सजे भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. मंदिरों में भगवान को खीर का भोग अर्पित किया गया और शरदोत्सव के तहत विशेष झांकियां सजाई गईं. प्राचीन खोले के हनुमान जी को चांदी की श्वेत पोशाक धारण करवाई गई है. काफी संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस रात चंद्रमा से अमृत वर्षा होने की मान्यता है.
गोविंददेवजी मंदिर में पंचामृत अभिषेक और शरदोत्सव: गोविंददेवजी मंदिर में पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ठाकुर श्रीजी का पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद भगवान को सुनहरे गोटे की सफेद पोशाक धारण कराई गई. श्रद्धालुओं ने विशेष अलंकार और मुकुट से शृंगारित अपने आराध्य के दर्शन किए. शाम को शरदोत्सव की विशेष झांकी के दर्शन हुए. ठाकुर जी के समक्ष विशेष शरद घाट के साथ शतरंज और चौसर की झांकी सजाई गई. इस अवसर पर भक्तों ने माला, पान और इत्र की विशेष सेवाएं अर्पित की, साथ ही खीर का भोग लगाया गया.
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रास पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है: शरद पूर्णिमा पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी विशेष आयोजन हुए. भगवान गणेश को धवल पोशाक धारण कराई गई और विशेष सफेद फूलों से शृंगार किया गया. ज्योतिषाचार्य डॉ. अमित व्यास ने बताया कि शरद पूर्णिमा का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की महारास लीला से भी है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान कृष्ण ने इसी रात वृंदावन की रासभूमि पर गोपियों के साथ महारास रचाया था. इसीलिए इसे रास पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है. वहीं ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जागकर उनकी आराधना करने वाले भक्तों पर कृपा बरसाती हैं. यही वजह है कि इस रात पूजा-अर्चना और जागरण का विशेष महत्व माना जाता है.
खीर के भोग के साथ चंद्रमा की आराधना: शरद पूर्णिमा पर खीर का विशेष धार्मिक महत्व है. इस अवसर पर मंदिरों में भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है. कई घरों में भी खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा निभाई जाती है. मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में अमृत तुल्य गुण होते हैं. इसी कारण इस पूर्णिमा को कोजागरी और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. ज्योतिषाचार्य डॉ. अमित व्यास ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन आकाश से अमृत की बूंदों की वर्षा होती है और चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ पृथ्वी के सबसे निकट होता है. पूर्णिमा की चांदनी में रखी खीर पर चंद्रमा की औषधीय किरणें पड़ती हैं, जिससे वो अमृत तुल्य हो जाती है. इस खीर का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है.
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खोले के हनुमान जी को धारण करवाई चांदी की श्वेत पोशाक: शरद पूर्णिमा पर प्राचीन खोले के हनुमान मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. हनुमान जी को चांदी की श्वेत पोशाक धारण करवाई गई है. काफी संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं. मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है. श्री नरवर आश्रम सेवा समिति प्रन्यास के महामंत्री बृजमोहन शर्मा ने बताया कि शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर विशेष धार्मिक आयोजन किया जा रहा है. शाम 8 बजे से रात 11 बजे तक भजन-कीर्तन होगा. रात 11:30 बजे महाआरती की जाएगी और मध्यरात्रि 12 बजे से श्रद्धालुओं को औषधियुक्त शीतल खीर का प्रसाद वितरित किया जाएगा. मान्यता के अनुसार चंद्रमा की रोशनी में रखी गई इस खीर से दमा रोग में भी लाभ मिलता है.
खोले के हनुमान मंदिर में चल रही है श्री राम कथा: मंदिर में 20 अक्टूबर से श्री राम कथा का आयोजन भी किया जा रहा है. यह कथा 28 अक्टूबर तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी. मानस कथा व्यास संत श्री मुरलीधर जी महाराज जोधपुर वाले अपने मुखारविंद से भक्तों को कथा सुना रहे हैं. इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है.
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