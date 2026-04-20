जयपुर में सीवरेज हादसे में 2 कार्मिकों की मौत मामला: जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठित, एक सप्ताह में देगी रिपोर्ट
नगर निगम ने 3 साल पहले 1.17 करोड़ रुपए में तीन रोबोट खरीदे थे, जो अधिकतर समय निष्क्रिय खड़े रहते हैं.
Published : April 20, 2026 at 4:51 PM IST
जयपुर: जयपुर के करधनी क्षेत्र में सीवर सफाई के दौरान दो कार्मिकों की जहरीली गैस से मौत के मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. इसे एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं, लेकिन लगातार हो रहे ऐसे हादसों और सुरक्षा इंतजामों की कमी ने व्यवस्था की जवाबदेही पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है.
नगर निगम जयपुर के झोटवाड़ा जोन के करधनी क्षेत्र में शुक्रवार (17 अप्रैल) को सीवर लाइन की सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से दो कार्मिकों की दर्दनाक मौत हो गई थी. मृतकों की पहचान नाहरगढ़ निवासी अजय और बनीपार्क निवासी राम बाबू के रूप में हुई. बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर लाइन में उतरे थे. इससे ये हादसा हुआ. मौके पर मौजूद पुलिस के अनुसार, उन्हें बचाने के लिए सीवर में उतरे कांस्टेबल बाबूलाल भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए और उनकी हालत भी बिगड़ गई.
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बनाई जांच कमेटी : निगम एडिशनल कमिश्नर नरेंद्र कुमार बंसल ने बताया कि घटना के बाद नगर निगम प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते 6 सदस्यीय जांच समिति गठित की. इसमें अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय प्रवीण कुमार, उपायुक्त स्वास्थ्य ओमप्रकाश थानवी, झोटवाड़ा जोन की उपायुक्त मनीषा यादव, अधीक्षण अभियंता (सीवर) चरण सिंह मीणा, अधीक्षण अभियंता दिनेश चंद गुप्ता और अधिशाषी अभियंता गोपाल मूण्ड शामिल हैं. समिति को निर्देश दिए कि वो पूरे मामले की विस्तृत जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट पेश करें.
लगातार हो रहे हादसे, लेकिन कार्रवाई नहीं : मैन होल से मशीन होल बनने के बावजूद भी मशीनें निष्क्रिय रहती हैं और कर्मचारियों को सीवरेज की सफाई के लिए उतरना पड़ता है. आंकड़ों के अनुसार, बीते 5 सालों में जयपुर में सीवर लाइन में दम घुटने से 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई. नगर निगम अक्सर इन मामलों में जिम्मेदारी ठेकेदारों पर डाल देता है. वहीं, ताजा मामले में पुलिस और प्रशासन पूरे जांच में जुटे हैं. एक बार फिर रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कहीं जा रही है.
बड़ा बजट, रोबोट भी खरीदे, लेकिन इस्तेमाल नहीं :नगर निगम का कुल बजट करीब 2700 करोड़ रुपए का है. इसमें 700 करोड़ रुपए सफाई व्यवस्था और 145 करोड़ रुपए सीवरेज पर खर्च किए जाते हैं. यही नहीं सीवर सफाई को सुरक्षित बनाने के लिए नगर निगम ने करीब 3 साल पहले 1.17 करोड़ रुपए की लागत से 3 रोबोट खरीदे थे, लेकिन ये रोबोट अधिकतर समय निष्क्रिय पड़े रहते हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब आधुनिक संसाधन उपलब्ध हैं, तो मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर में क्यों उतारा जा रहा है.
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