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जयपुर में सीवरेज हादसे में 2 कार्मिकों की मौत मामला: जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठित, एक सप्ताह में देगी रिपोर्ट

सीवरेज चैंबर की सफाई करते कर्मचारी ( ETV Bharat Jaipur (symbolic) )

जयपुर: जयपुर के करधनी क्षेत्र में सीवर सफाई के दौरान दो कार्मिकों की जहरीली गैस से मौत के मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. इसे एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं, लेकिन लगातार हो रहे ऐसे हादसों और सुरक्षा इंतजामों की कमी ने व्यवस्था की जवाबदेही पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है. नगर निगम जयपुर के झोटवाड़ा जोन के करधनी क्षेत्र में शुक्रवार (17 अप्रैल) को सीवर लाइन की सफाई के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से दो कार्मिकों की दर्दनाक मौत हो गई थी. मृतकों की पहचान नाहरगढ़ निवासी अजय और बनीपार्क निवासी राम बाबू के रूप में हुई. बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर लाइन में उतरे थे. इससे ये हादसा हुआ. मौके पर मौजूद पुलिस के अनुसार, उन्हें बचाने के लिए सीवर में उतरे कांस्टेबल बाबूलाल भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए और उनकी हालत भी बिगड़ गई. पढ़ें:जयपुर में सफाई के लिए सीवरेज टैंक में उतरे दो मजदूर, जहरीली गैस ने ली दोनों की जान बनाई जांच कमेटी : निगम एडिशनल कमिश्नर नरेंद्र कुमार बंसल ने बताया कि घटना के बाद नगर निगम प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते 6 सदस्यीय जांच समिति गठित की. इसमें अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय प्रवीण कुमार, उपायुक्त स्वास्थ्य ओमप्रकाश थानवी, झोटवाड़ा जोन की उपायुक्त मनीषा यादव, अधीक्षण अभियंता (सीवर) चरण सिंह मीणा, अधीक्षण अभियंता दिनेश चंद गुप्ता और अधिशाषी अभियंता गोपाल मूण्ड शामिल हैं. समिति को निर्देश दिए कि वो पूरे मामले की विस्तृत जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट पेश करें.