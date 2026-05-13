Jaipur Blast Case : 18 साल बाद भी इंसाफ अधूरा, 13 मई 2008 की वो शाम...जब गुलाबी शहर की सड़कें हो गई थीं लाल

Jaipur Blast Case : 18 साल बाद भी इंसाफ अधूरा, 13 मई 2008 की वो शाम...जब गुलाबी शहर की सड़कें हो गई थीं लाल
चीख-पुकार और 71 मौतें. आज भी हरे हैं धमाकों के जख्म. जयपुर बम ब्लास्ट की 18वीं बरसी पर देखिए अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...
Published : May 13, 2026 at 6:37 AM IST
जयपुर: 13 मई 2008…ये तारीख केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं, बल्कि जयपुर के इतिहास का वो काला अध्याय है जिसने गुलाबी शहर की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया. शाम ढल रही थी. परकोटे की गलियां रोज की तरह चहल-पहल से भरी थीं. कहीं खरीदारी चल रही थी, कहीं मंदिरों में आरती की तैयारी, तो कहीं दुकानदार दिनभर की बिक्री समेट रहे थे. तभी शाम 7 बजकर 20 मिनट के बाद अचानक एक धमाका हुआ…फिर दूसरा…फिर तीसरा…और देखते ही देखते पूरा शहर दहशत और चीखों से भर गया.
सिर्फ 16 मिनट के भीतर परकोटे के 8 अलग-अलग स्थानों पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने 71 लोगों की जान ले ली थी, जबकि 185 से ज्यादा लोग घायल हुए. किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई, किसी ने पति तो किसी ने पिता. 18 साल बाद भी उन परिवारों की आंखों में वो शाम जिंदा है. आज भी चांदपोल, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ और सांगानेरी गेट की दीवारों, शटरों और खंभों पर धमाकों के निशान लोगों को उस भयावह मंजर की याद दिलाते हैं. ईटीवी भारत की टीम जब चांदपोल और त्रिपोलिया बाजार पहुंची, तो वहां के प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों में आज भी वही डर और दर्द साफ दिखाई दिया.
जब गुलाबी शहर हो गया था लाल : 13 मई 2008 की शाम करीब 7:20 बजे पहला धमाका हवामहल के सामने माणक चौक क्षेत्र में हुआ. शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कोई सिलेंडर फटा है, लेकिन कुछ ही मिनटों में लगातार धमाकों ने पूरे शहर को हिला दिया. धमाके इतने शक्तिशाली थे कि 150 से 200 मीटर दूर तक घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए. बमों में अमोनियम नाइट्रेट और लोहे के छर्रे भरे गए थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके. साइकिलों पर रखे इन बमों ने बाजारों को मौत के मैदान में बदल दिया.
16 मिनट में 8 धमाके, दहल उठा परकोटा- यूं हुए थे बम ब्लास्ट :
- पहला ब्लास्ट - शाम 7:20 बजे : हवामहल के सामने माणक चौक के खंदे में हुए बम ब्लास्ट में महिला की मौत हो गई थी, जबकि 18 लोग घायल हुए थे.
- दूसरा ब्लास्ट - शाम 7:25 बजे : त्रिपोलिया बाजार स्थित मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकानों के पास. इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 27 घायल हो गए थे.
- तीसरा ब्लास्ट - शाम 7:30 बजे : छोटी चौपड़ पर कोतवाली के बाहर पार्किंग में हुए ब्लास्ट में 2 पुलिसकर्मियों सहित 7 की मौत हो गई थी, जबकि 17 घायल हुए थे.
- चौथा ब्लास्ट - शाम 7:30 बजे : त्रिपोलिया बाजार में हुए धमाके में 5 की मौत व 4 घायल हुए थे.
- पांचवां ब्लास्ट - शाम 7:30 बजे : चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर धमाका हुआ. इनमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हुई, जबकि 49 घायल हुए थे.
- छठा ब्लास्ट - शाम 7:30 बजे : जौहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने धमाका हुआ था. जिसमें 8 की मौत हो गई थी जबकि 19 घायल हुए थे.
- सातवां ब्लास्ट - शाम 7:35 बजे : छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में ब्लास्ट हुआ. जिसमें 2 की मौत हुई थी, जबकि 15 घायल हुए थे.
- आठवां ब्लास्ट - शाम 7:36 बजे : सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर हुए ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 36 घायल हुए थे.
हर तरफ सिर्फ चीखें थीं : चांदपोल के प्रत्यक्षदर्शी आज भी वो शाम नहीं भूल पाए. ईटीवी भारत से बातचीत में प्रत्यक्षदर्शी चेतन शर्मा ने बताया कि धमाके के बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया था. लोग बदहवास होकर भाग रहे थे. कोई अपने परिजन को ढूंढ रहा था, कोई घायलों को उठाकर अस्पताल पहुंचा रहा था. उन्होंने खुद कई लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की, लेकिन वो मंजर आज तक दिमाग से नहीं निकला. उन्होंने बताया कि धमाके के छर्रे दुकानों के शटर, बिजली के पोल-बॉक्स और दीवारों में धंस गए थे. कई निशान वर्षों बाद भी मौजूद हैं.
ड्यूटी पर थे, खुद घायल हुए…फिर भी बचाते रहे जानें : उस रात छोटी चौपड़ पर यातायात ड्यूटी में तैनात होमगार्ड विजेंद्र शर्मा भी धमाके की चपेट में आ गए थे. उन्होंने बताया कि वायरलेस पर सूचना मिली थी कि शहर में विस्फोट हुए हैं और ट्रैफिक को दूसरी तरफ मोड़ना है. इसी दौरान कोतवाली थाने के बाहर धमाका हो गया. एक छर्रा उन्हें भी लगा था, लेकिन उस समय दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था. वो घायलों को अस्पताल पहुंचाने में लगे रहे. इस धमाके में उनके साथी जवान भारत भूषण और दीपक यादव शहीद हो गए थे. विजेंद्र शर्मा को घायल अवस्था में भी लोगों की मदद करने के लिए बाद में गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सम्मानित किया गया.
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त्रिपोलिया बाजार में मौत के बीच इंसानियत : ईटीवी भारत की टीम जब त्रिपोलिया बाजार पहुंची तो वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ मिनटों में पूरा इलाका तबाही में बदल गया था. प्रत्यक्षदर्शी नवनीत शर्मा ने बताया कि वो दुकान से बाहर निकलकर माणक चौक थाने की तरफ जा रहे थे, तभी आगे और पीछे एक के बाद एक धमाके हुए. पहले खुद को संभाला, फिर जब धुआं थोड़ा छंटा तो घायलों को उठाकर अस्पताल पहुंचाने में लग गए.
धमाके में घायल हुए धनप्रकाश ने बताया कि एक छर्रा उनके सिर को छूता हुआ निकला, जबकि दूसरा पैर में धंस गया. तीन दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वो वापस दुकान पहुंचे, लेकिन मानसिक रूप से सामान्य होने में काफी समय लगा. वहीं, जिस दुकान के बाहर धमाका हुआ था, उसके मालिक संजय खुटेंटा आज भी भावुक हो जाते हैं. उन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर काम करने वाले दो कर्मचारी मौके पर ही काल का ग्रास बन गए थे. उनके परिवारों को सरकार से पैसा मिला, लेकिन पैसा किसी की जिंदगी की भरपाई नहीं कर सकता. उनके परिवार आज भी संघर्ष कर रहे हैं.
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ये थे गुलाबी शहर के गुनहगार : धमाकों के बाद राजस्थान ATS ने जांच शुरू की और भारतीय मुजाहिदीन संगठन का नाम सामने आया. 14 मई 2008 को एक ई-मेल भेजकर हमलों की जिम्मेदारी ली गई थी. जांच में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनमें शामिल थे :
मोहम्मद सैफ - माणक चौक क्षेत्र में बम रखने का आरोप.
सरवर आजमी - चांदपोल हनुमान मंदिर के पास बम रखने का आरोप.
सलमान - सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर बम रखने का आरोप.
सैफुर्रहमान अंसारी - छोटी चौपड़ पर बम रखने का आरोप.
एक अन्य आरोपी शाहबाज हुसैन पर धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला ई-मेल भेजने का आरोप था.
मौत की सजा से बरी होने तक : करीब 11 साल तक चली सुनवाई के बाद दिसंबर 2019 में जयपुर की विशेष अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन 29 मार्च 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच को 'त्रुटिपूर्ण, अधूरी और अनुचित' बताते हुए चारों आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियों ने कई मामलों में प्रक्रियाओं का सही पालन नहीं किया और सबूतों के साथ गंभीर खामियां रहीं. इसके बाद राज्य सरकार और पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई अभी लंबित है.
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18 साल बाद भी अधूरा इंसाफ : जयपुर के लिए 13 मई सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ऐसा घाव है जो समय के साथ भले भरता दिखे, लेकिन दर्द आज भी बाकी है. परकोटे में आज भी कुछ दीवारें उन धमाकों की कहानी कहती हैं. कई परिवार आज भी अदालतों की तारीखों के बीच इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं. जिन लोगों ने उस शाम अपने सामने मौत देखी, उनके लिए हर 13 मई फिर वही डर, वही चीखें और वही धुआं लेकर लौट आती है. बहरहाल, गुलाबी शहर आगे बढ़ चुका है, बाजार फिर आबाद हो चुके हैं, मंदिरों में फिर घंटियां बजती हैं…लेकिन 13 मई 2008 की वो शाम आज भी जयपुर की स्मृतियों में जिंदा है.