ETV Bharat / state

Jaipur Blast Case : जिंदा बम प्रकरण में अभियुक्तों की सजा स्थगित करने से इनकार

स्टे प्रार्थना पत्र में कहा गया कि घटना में हुए बम धमाकों में दर्जनों लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे. उस मूल मामले को लेकर दर्ज 8 एफआईआर में शाहबाज हुसैन को विशेष अदालत ने बरी किया था. वहीं, अन्य आरोपियों को मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर उन्हें दोषमुक्त कर दिया था. यह मामला उसी घटना से जुड़ा है और इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 मई 2008 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बीच जिंदा मिले बम को लेकर विशेष अदालत की ओर से अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा को अपील के निस्तारण तक स्थगित करने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों की ओर से दायर सजा स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश शाहबाज हुसैन और मोहम्मद सरवर आजमी की ओर से अपील में दायर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए.

ऐसे में जब मूल मामले में ही अपीलार्थियों को बरी किया जा चुका है तो इस मामले में उन्हें सजा देने का कोई आधार ही नहीं है. इसके बावजूद भी विशेष न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी. हाईकोर्ट में इस आदेश के खिलाफ पेश अपील के निस्तारण में समय लगेगा. ऐसे में अपील के फैसले तक उनकी सजा को स्थगित किया जाए, जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी और अधिवक्ता अमन अग्रवाल ने कहा कि अपीलार्थियों का मूल कार्य दहशत फैलाना था.

इसके तहत ही बम प्लांट किए गए और ईमेल भेजकर इसकी जिम्मेदारी ली गई. जिसके पर्याप्त साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पास हैं. मूल मामले में आरोपियों को बरी करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लंबित है. ऐसे में उनकी सजा को स्थगित नहीं किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने दोनों अभियुक्तों की सजा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है.

यह है पूरा मामला : 13 नई 2008 को शहर में सिलसिलेवार 8 बम ब्लास्ट हुए थे. वहीं, एक बम जिंदा मिला था. बम ब्लास्ट की विशेष अदालत ने 18 दिसंबर 2019 को शाहबाज हुसैन को बरी करते हुए मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवरी आजमी और एक अन्य को फांसी की सजा सुनाई थी. इसके बाद 8 अप्रैल 2025 को जिंदा बम को लेकर विशेष अदालत ने शाहबाज, सरवर, सैफ और सैफर्रहमान को आजीवन कारावास की सजा दी थी.