सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म, 11 सूत्री मांगों पर बनी सहमति
हड़ताल समाप्त होने के बाग अब एक बार फिर शहर की सफाई व्यवस्था पटरी पर लौट आएगी.
Published : November 27, 2025 at 8:09 PM IST
जयपुरः शहर में विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे सफाईकर्मी और नगर निगम के बीच हुई वार्ता में सहमति बन गई है. इसके बाद नन्दकिशोर इंडोरिया को कालीचरण सर्राफ ने ज्यूस पिलाकर आमरण अनशन तुड़वाया. इसके बाद सफाईकर्मियों ने हड़ताल खत्म होने का ऐलान कर दिया.
सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त होने के बाग अब एक बार फिर शहर की सफ़ाई व्यवस्था पटरी पर लौट आएगी. संयुक्त वाल्मिकी एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नन्दकिशोर इंडोरिया ने बताया कि गुरुवार को संयुक्त वाल्मिकी ,सफाई श्रमिक संघ एवं जयपुर शहर वाल्मिकी पंच कमेटी के आह्वान पर नगर निगम जयपुर के सभी वार्डों से सफाई कर्मचारी जुलूस के रूप में लालकोठी पहुंचे.
इसके बाद सफाई यूनियन के प्रतिनिधिमंडल, जयपुर शहर वाल्मिकी पंच कमेटी के अध्यक्ष मनोज चांवरिया एवं उनके प्रतिनिधि मण्डल द्वारा BJP विधायक कालीचरण सर्राफ, नगर निगम जयपुर आयुक्त गौरव सैनी एवं नगर निगम अधिकारियों से वार्ता की गई. नन्दकिशोर इंडोरिया ने बताया कि इस वार्ता में 11 सूत्री मांगें मान ली गई. इसके बाद हड़ताल ख़त्म कर दी गई. नन्दकिशोर इंडोरिया को कालीचरण सर्राफ द्वारा ज्यूस पिलाकर आमरण अनशन तुड़वाया. वहीं, सफाई कर्मचारियों की भर्ती की मांग को लेकर 16 दिसंबर को वार्ता होगी.
ये प्रमुख मांगें थीः कर्मचारी मोबाइल ऐप आधारित हाजिरी प्रणाली खत्म करने, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, लंबित भर्ती शुरू करने, आश्रितों को नियुक्ति, 4 अगस्त 2024 कोर्ट समझौते के पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र, पदोन्नति, जोखिम भत्ता बढ़ाने की मांग की थी. साथ ही दफ्तरों में बैठे कर्मचारियों को मूल सफाई कार्य में लगाने की मांग कर रहे थे. इससे पहले भी सफाई कर्मचारियों की ओर से हड़ताल का ऐलान करने के बाद नगर निगम मुख्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच 11 सूत्रीय मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई थी, लेकिन निगम ने जिन बिंदुओं पर आंशिक सहमति जताई, उन पर भी लिखित आदेश जारी नहीं किए गए. इस पर वाल्मीकि समाज सफाई श्रमिक संघ के प्रमुख नंदकिशोर डंडोरिया ने स्पष्ट कहा था कि जब तक कर्मचारियों की मांगों पर कोई लिखित आदेश जारी नहीं होते अब न अनशन टूटेगा और न हड़ताल खत्म होगी.