मोबाइल ऐप से हाजिरी और ठेकेदारी प्रथा के विरोध में उठी आवाज, हड़ताल की दी चेतावनी

जयपुर के सफाई कर्मचारी हाजिरी ऐप और ठेकेदारी प्रथा के विरोध में पहले अनशन, फिर प्रदेशव्यापी हड़ताल करने की चेतावनी दे रहे हैं.

protest of mobile app attendance
विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते सफाई कर्मचारी नेता (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 6:58 PM IST

2 Min Read
जयपुर: प्रदेशभर की सफाई व्यवस्था आगामी दिनों में प्रभावित हो सकती है. संयुक्त वाल्मीकि श्रमिक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मोबाइल ऐप से हाजिरी और ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं की जाती तो सफाई कर्मचारी पहले क्रमिक अनशन करेंगे और फिर भी सुनवाई नहीं होने पर प्रदेशभर में झाड़ू डाउन हड़ताल करेंगे.

नगर निगम प्रशासन की ओर से हाल में जारी नया हाजिरी ऐप सफाई कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा. सफाई श्रमिक संघ के महामंत्री मनोज चौहान ने बताया कि कई कर्मचारी अशिक्षित हैं. कुछ तो मोबाइल चलाना तक नहीं जानते, जिससे उनके लिए ये प्रक्रिया चुनौती पूर्ण रहती है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी निष्ठा के साथ नियमित अपना कार्य करते हैं. बावजूद इसके एप्लीकेशन के जरिए हाजिरी लगाने का नियम लागू किया गया, जबकि अन्य विभागों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. ऐसे में ये कर्मचारियों पर अत्याचार जैसा है. इसके विरोध में तमाम सफाई कर्मचारी शुक्रवार को लाल कोठी मुख्यालय पर जुटे.

मोबाइल से हाजिरी लगाने के विरोध में बोले सफाई कर्मचारी नेता (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: बिना उपकरण सीवरेज की सफाई के चलते कर्मियों की मौत पर मांगा जवाब, दो IAS तलब

आंदोलन की चेतावनी : संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती अटकी हुई है. इसे लेकर मंत्री से लेकर अधिकारियों तक सभी को ज्ञापन दिया जा चुका है. यही नहीं कम संसाधनों के साथ सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं. बावजूद इसके उन पर हाजिरी ऐप का नियम लगा दिया गया. ऐसे में तमाम पदाधिकारियों ने सभी वार्ड मेंबर, स्वास्थ्य निरीक्षक, जमादार और सफाई कर्मचारियों से वार्ता करने के बाद ये फैसला लिया है कि यदि उनकी आवाज नहीं सुनी गई, तो सफाईकर्मी आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे. पहले सोमवार से 4 दिन क्रमिक अनशन करेंगे और फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश भर में सभी सफाई कर्मचारी झाड़ू छोड़कर हड़ताल पर उतरेंगे.

ये रही प्रमुख मांगें :

  • नए मोबाइल ऐप से हाजिरी नहीं की जाए.
  • ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए.
  • सफाई कर्मचारियों की लंबित भर्ती शुरू की जाए.
  • गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दी जाए.
  • कोर्ट केस समझौते (दिनांक 4 अगस्त 2024) के तहत पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएं.
  • मृतक आश्रितों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाए.
  • जमादार से मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक तक पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए.
  • निगम कार्यालय में लगे सफाई कर्मचारियों को मूल कार्य में लगाया जाए.

