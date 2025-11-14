ETV Bharat / state

मोबाइल ऐप से हाजिरी और ठेकेदारी प्रथा के विरोध में उठी आवाज, हड़ताल की दी चेतावनी

विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते सफाई कर्मचारी नेता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेशभर की सफाई व्यवस्था आगामी दिनों में प्रभावित हो सकती है. संयुक्त वाल्मीकि श्रमिक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मोबाइल ऐप से हाजिरी और ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं की जाती तो सफाई कर्मचारी पहले क्रमिक अनशन करेंगे और फिर भी सुनवाई नहीं होने पर प्रदेशभर में झाड़ू डाउन हड़ताल करेंगे. नगर निगम प्रशासन की ओर से हाल में जारी नया हाजिरी ऐप सफाई कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा. सफाई श्रमिक संघ के महामंत्री मनोज चौहान ने बताया कि कई कर्मचारी अशिक्षित हैं. कुछ तो मोबाइल चलाना तक नहीं जानते, जिससे उनके लिए ये प्रक्रिया चुनौती पूर्ण रहती है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी निष्ठा के साथ नियमित अपना कार्य करते हैं. बावजूद इसके एप्लीकेशन के जरिए हाजिरी लगाने का नियम लागू किया गया, जबकि अन्य विभागों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. ऐसे में ये कर्मचारियों पर अत्याचार जैसा है. इसके विरोध में तमाम सफाई कर्मचारी शुक्रवार को लाल कोठी मुख्यालय पर जुटे. मोबाइल से हाजिरी लगाने के विरोध में बोले सफाई कर्मचारी नेता (ETV Bharat Jaipur)