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जयपुर में चुनावी गड़बड़ी: सांगानेर के टीला वाले बूथ पर फिर होगा मतदान, लिस्ट से हटे 110 लोगों ने डाल दिए थे वोट

जयपुर: राज्य निर्वाचन आयोग ने सांगानेर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के कमरा नंबर-4 (टीला वाला मतदान केंद्र) पर फ्रेश पोल कराने के निर्देश दिए हैं. यहां 11 सितंबर को हुए मतदान के दौरान मतदाता सूची से हटाए जा चुके 110 लोगों ने वोट डाल दिया था. जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने माना कि इस घटना से चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई है. ऐसे में वार्ड संख्या 62 के भाग संख्या 23 में 13 सितंबर को पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया गया है.

सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा पुनर्मतदान: राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 55 के तहत आयोग ने वार्ड संख्या 62 के भाग संख्या 23 में 13 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया है. आयोग ने संबंधित अधिकारियों को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके इलेक्शन एजेंट्स को पुनर्मतदान की तारीख, समय और मतदान केंद्र की जानकारी लिखित रूप से देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही संबंधित क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है.

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इस बार बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर लगेगी स्याही: पुनर्मतदान में केवल अधिकृत मतदाता ही वोट डाल सकेंगे. मतदाताओं की पहचान के लिए इस बार बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी. स्याही का निशान नाखून के प्रारंभ से अंगुली के प्रथम जोड़ तक लगाया जाएगा. आयोग ने जरूरत पड़ने पर ईवीएम के उपयोग के लिए बैलेट पेपर और टेंडर बैलेट पेपर नए सिरे से छपवाने की भी अनुमति दी

पुरानी ईवीएम सील कर सुरक्षित रखी जाएगी: राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार 11 सितंबर को हुए मूल मतदान में इस्तेमाल की गई ईवीएम को सील कर सुरक्षित कस्टडी में रखा जाएगा. यानी पुराने मतदान में इस्तेमाल हुई मशीनों को दोबारा मतदान में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. पुनर्मतदान की प्रक्रिया के लिए आयोग की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं नए सिरे से की जाएंगी.