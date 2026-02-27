ETV Bharat / state

सांगानेर में 5 मार्च से शुरू होगा 240 करोड़ का एलिवेटेड रोड का काम, 9 मिनट में तय होगी 4.5 किमी दूरी

सांगानेर क्षेत्र में लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद... ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: बहुप्रतीक्षित सांगानेर एलिवेटेड रोड का काम जल्द ही धरातल पर शुरू होगा. सांगानेर फ्लाईओवर से मालपुरा गेट तक बनने वाली इस एलिवेटेड रोड का काम 5 मार्च से शुरू होगा और लगभग 30 माह में पूरा होने की संभावना है. इसके तैयार होने के बाद लाखों लोगों के समय-ईंधन की बचत होगी और रोजमर्रा की परेशानी का समाधान होगा. ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत : सांगा सेतु पुलिया, सलीम कागजी मार्ग और सांगानेर स्टेडियम मार्ग पर सुबह-शाम की भीड़ में हालात अक्सर बदतर हो जाते हैं. सांगानेर थाने से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक महज 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वाहन चालकों को करीब 30 मिनट तक का समय लग जाता है. एलिवेटेड रोड बनने के बाद यही दूरी मात्र 9 मिनट में पूरी हो सकेगी, यानि रोजाना आने-जाने वाले नौकरीपेशा लोगों, छात्रों, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी. वहीं, लगातार लगने वाले जाम से होने वाला पॉल्युशन भी कम होगा. लोगों ने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur) 4.5 किमी लंबा फोरलेन एलिवेटेड रोड : सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक 4.5 किलोमीटर लंबा फोरलेन एलिवेटेड रोड बनेगा. दोनों दिशाओं में दो-दो लेन होंगी. पेट्रोल पंप तिराहे पर ये दो भागों में विभाजित होगा. एक हिस्सा मालपुरा गेट की ओर जाएगा, दूसरा हिस्सा न्यू सांगानेर रोड रेलवे ओवरब्रिज की ओर जाएगा. गोपालपुरा फ्लाईओवर से वाहन चालक दोनों दिशाओं में आ-जा सकेंगे. इससे रिंग रोड और मेगा हाईवे की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और शहर के दक्षिणी हिस्से में ट्रैफिक दबाव कम होगा.