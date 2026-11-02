Special : विदेशी पावणों की बाट जोह रही सांभर झील में सिर्फ 20% पानी बचा, आवास-भोजन का खड़ा हुआ संकट, हर महीने गणना करेगा वन विभाग

Special : विदेशी पावणों की बाट जोह रही सांभर झील में सिर्फ 20% पानी बचा, आवास-भोजन का खड़ा हुआ संकट, हर महीने गणना करेगा वन विभाग
पिछले साल की तुलना में कम हुई प्रवासी पक्षियों की आवक. आसपास की वाटर बॉडी को बना सकते हैं नया ठिकाना. विकास व्यास की रिपोर्ट...
Published : November 2, 2026 at 6:42 PM IST
जयपुर: राजस्थान में प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा आरामगाह मानी जाने वाले खारे पानी की सांभर झील सर्दी का मौसम शुरू होने के बाद इस साल विदेशी मेहमानों की राह देख रही है. पिछले साल के मुकाबले यहां बहुत कम प्रवासी पक्षी आए हैं. करीब 240 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली सांभर झील के एक बड़े हिस्से में पानी सूख चुका है. फिलहाल, फ्लेमिंगों की कुछ आवक दर्ज की गई है, जो पिछले साल के मुकाबले बेहद कम है. इस साल मानसून में प्रदेश के बाकि इलाकों की तरह ही सांभर झील के कैचमेंट एरिया में भी बहुत कम बारिश हुई है.
इसके चलते झील के एक बड़े हिस्से में पानी की आवक नहीं हुई. कुछ हिस्से में बारिश का पानी भरा था, जो अब सूख चुका है. ऐसे में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सांभर झील में आने वाले प्रवासी पक्षियों के सामने सुरक्षित प्राकृतिक आवास और भोजन का संकट खड़ा हो गया है. माना जा रहा है कि सांभर झील के आसपास की वाटर बॉडी को प्रवासी पक्षी अपना नया ठिकाना बना सकते हैं. प्रवासी पक्षियों की संख्या कम होने का असर यहां आने वाले पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों की संख्या पर भी देखने को मिल सकता है. हालांकि, वन विभाग ने एवियन बोटुलिज्म के खतरे को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है. अक्टूबर से फरवरी तक हर महीने प्रवासी पक्षियों की गणना की जाएगी.
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झील के 20 फीसदी हिस्से में बचा पानी : पक्षी विशेषज्ञ गौरव दाधीच का कहना है कि सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही प्रवासी पक्षियों का माइग्रेशन शुरू हो चुका है, लेकिन सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की आवक आशातीत नहीं है. इस बार मानसून में न केवल सांभर झील बल्कि पूरे राजस्थान में बारिश की कमी दर्ज की गई. सांभर झील के कैचमेंट एरिया में कम बारिश होने से झील का एक बड़े हिस्से में पानी सूख चुका है. महज 20 फीसदी हिस्से में ही थोड़ा बहुत पानी बचा है. उनका कहना है कि पिछले साल झील के 90 फीसदी हिस्से में पानी भरा था, जिसके चलते सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था.
छोटी वाटर बॉडी पर आशियाने की तलाश : उनका कहना है कि इस बार कम बारिश के चलते महज 15-20 फीसदी हिस्से में पानी बचा है. माइग्रेशन शुरू होने के साथ ही लेजर व ग्रेटर फ्लेमिंगो और कई तरह की बतख आई हैं, लेकिन झील में पानी की कमी होने से उनके लिए सुरक्षित आवास और भोजन का संकट है. इसके चलते प्रवासी पक्षी आसपास स्थित छोटी वाटर बॉडी में अपना आशियाना और भोजन तलाश रहे हैं. पानी की कमी का असर पक्षियों के प्रवास पर साफतौर पर दिखाई दे रहा है. उनका कहना है कि इस बार फ्लेमिंगों (राजहंस) की संख्या भी कम देखने को मिल रही है.
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पिछले साल लाखों फ्लेमिंगो, अभी हजारों में आंकड़ा : पिछले साल अक्टूबर में ही सांभर झील में 3-4 लाख फ्लेमिंगो की मौजूदगी दर्ज की गई थी, जबकि इस साल झील के कुछ हिस्सों में महज 5-7 हजार फ्लेमिंगो ही दिख रहे हैं. साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि बारिश कम होने से फ्लेमिंगो सहित अन्य प्रवासी पक्षियों के माइग्रेशन पर असर पड़ा है. उनका कहना है कि प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी से सांभर में पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है.
पर्यटकों की संख्या पर भी हो सकता है असर : पिछले तीन सालों में सांभर में पर्यटकों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है. पिछले साल लाखों की संख्या में लोग सांभर झील फ्लेमिंगो को देखने और उनकी तस्वीरें अपने कैमरों-मोबाइल में कैद करने आए थे. इनमें बड़ी संख्या पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित सांभर फेस्टिवल में आने वाले लोगों की रही है. प्रवासी पक्षियों की कमी का असर सांभर के पर्यटन पर भी देखने को मिल सकता है. हालांकि, धार्मिक पर्यटन के लिहाज से सांभर में बड़ी संभावना है. उन्होंने बताया कि सांभर झील से कुछ दूर स्थित नलियासर झील या दादू दयाल जी की छतरी के पास अभी भी पानी भरा है. इन दोनों जगहों पर फ्लेमिंगो की संख्या बढ़ सकती है. ऐसे में इन जगहों पर पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों की संख्या बढ़ने का अनुमान है.
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गुजरात में बढ़ सकती है फ्लेमिंगो की संख्या : उनका कहना है कि सांभर झील में पानी की कमी का सीधा असर प्रवासी पक्षियों के माइग्रेशन और रिटर्न माइग्रेशन पर देखने को मिल रहा है. आमतौर पर गुजरात के कच्छ के रण के बाद सांभर झील में फ्लेमिंगो की संख्या सबसे ज्यादा दर्ज की जाती है. इस बार मानसून में पूरे राजस्थान में बारिश की कमी रही है, जबकि गुजरात में काफी अच्छी बारिश हुई है. ऐसे में संभावना यह है कि सांभर झील से प्रवासी पक्षी खासतौर पर फ्लेमिंगो गुजरात का रुख करेंगे, जिन्हें वहां कच्छ के रण, धोलावीरा और बड़ोदरा इलाके में फ्लेमिंगो की संख्या काफी बढ़ सकती है. राजस्थान में भरतपुर के घना पक्षी विहार में भी फ्लेमिंगो की मौजूदगी ज्यादा हो सकती है.
पिछले साल देखे गए 5-6 लाख प्रवासी पक्षी : उन्होंने बताया कि पिछले साल झील में पानी भरा होने के कारण लाखों की संख्या में लेजर और ग्रेटर फ्लेमिंगो देखे गए. कई तरह की बतखें और वीडर्स भी लाखों की संख्या में सांभर झील में रहे. वन विभाग का आधिकारिक आंकड़ा बताता है कि पिछले साल 5-6 लाख प्रवासी पक्षी सांभर में देखे गए, जबकि इस बार प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी आने की संभावना है. आसपास की वाटर बॉडी में अगर उन्हें सुरक्षित आवास मिलता है तो वहां प्रवासी पक्षी अपना नया ठिकाना बना सकते हैं.
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वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी, हर महीने गणना होगी : जयपुर डीएफओ राहुल झाझड़िया का कहना है कि इस बार बारिश कम हुई है और सांभर झील में भी पानी की आवक कम हुई. झील के एक बड़े हिस्से में पानी सूख गया है. ऐसे में फिलहाल प्रवासी पक्षियों की तादाद कम है. पानी की कमी के चलते प्रवासी पक्षियों के माइग्रेशन पर भी असर होने की संभावना है. उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में सांभर झील में प्रवासी पक्षियों में एवियन बोटुलिज्म का संक्रमण देखा गया है. इसे लेकर वन विभाग ने अन्य विभागों के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी है. इसे लेकर 8 अक्टूबर को एक वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया. अब हर महीने फरवरी तक पक्षियों की गणना की जाएगी.
साइबेरिया-मंगोलिया से आते हैं फ्लेमिंगो : सांभर झील में अपनी अठखेलियों से लोगों को आकर्षित करने वाले फ्लेमिंगो सुदूर साइबेरिया और मंगोलिया से आते हैं. सर्दियों में उनके मूल स्थान पर कड़ाके की सर्दी पड़ती है और चारों तरफ बर्फ जम जाती है, जिससे उनका प्राकृतिक आवास प्रभावित होता है और वहां इन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता. ऐसे में ये प्राकृतिक आवास और भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर प्रवास करते हैं.
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4-5 हजार किलोमीटर की उड़ान : सुदूर साइबेरिया और मंगोलिया जैसे इलाकों से फ्लेमिंगो 4-5 हजार किलोमीटर की उड़ान भरकर भारत के अलग-अलग इलाकों में पहुंचते हैं. ये समूह में उड़ान भरते हैं और लंबी दूरी तय करके सांभर झील तक पहुंचते हैं. सांभर झील के अलावा कच्छ का रण और नवी मुंबई में भी फ्लेमिंगो की बड़ी कॉलोनियां देखी जाती हैं, जहां उन्हें सुरक्षित प्राकृतिक आवास और पर्याप्त भोजन मिलता है.
सर्दियों में रुककर वापस लौटते हैं : फ्लेमिंगो आमतौर पर अक्टूबर में देश के अलग-अलग इलाकों में पहुंचते हैं. पूरी सर्दी बिताने के बाद वे अपने मूल स्थान की तरफ लौट जाते हैं. जलवायु परिवर्तन का असर उनके प्रवास पर भी साफ देखा जा सकता है. फ्लेमिंगो अब मार्च तक अपने प्रवास वाली जगहों पर रुकते हैं. वहीं, सांभर झील में फ्लेमिंगो के कुछ झुंड पूरे साल देखे जा सकते हैं. जानकारों का कहना है कि उन्हें यहां की आबोहवा रास आ रही है और पूरे साल प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता है, इसलिए कई फ्लेमिंगो यहीं बसेरा बना लेते हैं.
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ब्लू ग्रीन एल्गी है पसंदीदा भोजन : फ्लेमिंगो का पसंदीदा भोजन छिछले पानी में पाई जाने वाली ब्लू ग्रीन एल्गी (नील हरित शैवाल) है. सांभर झील के नमकीन पानी में प्रचुर मात्रा में ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है. ऐसे में फ्लेमिंगो को यहां न केवल प्राकृतिक आवास मिलता है, बल्कि अपना पसंदीदा भोजन भी प्रचुर मात्रा में मिलता है. इसके चलते खारे पानी की यह झील उनकी पसंदीदा आरामगाह में से एक है. झील क्षेत्र में पानी कम होने पर ये नलियासर झील और दादू दयाल जी की छतरी के पास अपना बसेरा बनाते हैं.
यह होता है फ्लेमिंगो का माइग्रेशन पैटर्न : आमतौर पर फ्लेमिंगो अक्टूबर में सांभर झील आते हैं और फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत तक यहां रुकते हैं. जबकि फ्लेमिंगो के कई झुंड कुछ दिन यहां बिताने के बाद देश के अलग अलग इलाकों के लिए अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं. इसी तरह अलग-अलग इलाकों से वापस अपने मूल स्थान लौटते समय भी फ्लेमिंगो कुछ समय सांभर झील में बिताते है, जिसे रिटर्न माइग्रेशन कहा जाता है. हालांकि, फ्लेमिंगो की कई कॉलोनियों पूरे साल सांभर झील में देखी जा सकती है. इससे यह माना जाने लगा है कि इन्हें सांभर की आबोहवा पसंद आ रही है. पक्षी प्रेमी झील का एक हिस्सा फ्लेमिंगो के लिए सुरक्षित और संरक्षित करने की मांग उठा रहे हैं.
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