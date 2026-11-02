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Special : विदेशी पावणों की बाट जोह रही सांभर झील में सिर्फ 20% पानी बचा, आवास-भोजन का खड़ा हुआ संकट, हर महीने गणना करेगा वन विभाग

सांभर झील में फ्लेमिंगो ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजस्थान में प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा आरामगाह मानी जाने वाले खारे पानी की सांभर झील सर्दी का मौसम शुरू होने के बाद इस साल विदेशी मेहमानों की राह देख रही है. पिछले साल के मुकाबले यहां बहुत कम प्रवासी पक्षी आए हैं. करीब 240 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली सांभर झील के एक बड़े हिस्से में पानी सूख चुका है. फिलहाल, फ्लेमिंगों की कुछ आवक दर्ज की गई है, जो पिछले साल के मुकाबले बेहद कम है. इस साल मानसून में प्रदेश के बाकि इलाकों की तरह ही सांभर झील के कैचमेंट एरिया में भी बहुत कम बारिश हुई है.