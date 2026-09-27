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RSS के राजस्थान क्षेत्र प्रचारक निंबाराम बोले- नशा अब महानगरों तक सीमित नहीं, गांवों और शिक्षण संस्थानों तक पहुंचा

जयपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान क्षेत्र प्रचारक निंबाराम ने कहा- नशे का दुष्प्रभाव अब महानगरों तक सीमित नहीं रहा है. छोटे कस्बों, ग्रामीण अंचलों और शिक्षण संस्थानों तक नशे की पहुंच बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है. रविवार को डॉ. हेडगेवार स्मृति सेवा न्यास की ओर से 'नशामुक्त परिवार, स्वस्थ समाज और सशक्त राष्ट्र' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में कहा- नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे परिवार, सामाजिक परिवेश और भावी पीढ़ी पर भी प्रतिकूल असर डालता है. नशे के विरुद्ध इस लड़ाई को किसी एक संगठन तक सीमित न रखकर व्यापक सामाजिक जनजागरण अभियान बनाना होगा, तभी इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे.

छोटी आदत कब लत बन जाए, पता नहीं चलता : निंबाराम ने कहा कि नशे की शुरुआत कई बार सीमित प्रयोग या छोटी सी आदत से होती है, लेकिन धीरे-धीरे यही आदत लत में बदल जाती है. नशे की तलब व्यक्ति के व्यवहार और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने लगती है. उन्होंने कहा कि आज नशे के कई स्वरूप सामने आ रहे हैं. पीने, सूंघने, लगाने और इंजेक्शन के माध्यम से भी नशे का सेवन किया जा रहा है. ऐसे में युवाओं और किशोरों को नशे के प्रकारों और उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है.

नशा केवल वर्तमान नहीं, भावी पीढ़ियों के लिए भी खतरा: निंबाराम ने कहा कि समाज को सशक्त बनाने के लिए उसका स्वस्थ होना जरूरी है. कुपोषण, शिक्षा और संस्कारों के अभाव जैसी चुनौतियों के साथ नशा भी समाज के सामने बड़ी समस्या है. कई तरह की नशे की आदतें लंबे समय से समाज में मौजूद हैं और कुछ मामलों में ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं. समय के साथ इनके स्वरूप और तरीके भी बदल रहे हैं.उन्होंने कहा कि इसे केवल वर्तमान की समस्या मानने के बजाय आने वाली पीढ़ियों पर इसके प्रभाव को भी समझना होगा. नशामुक्ति के प्रयासों को समाज के विभिन्न वर्गों तक ले जाने की जरूरत है. इस तरह की कार्यशालाएं एक शुरुआत हैं. इसे हर वर्ग और हर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थित योजना तैयार करनी होगी.

कार्यक्रम में जैन संत ऊर्जयन्तसागर महाराज (ETV Bharat Jaipur)

नशे से मुक्ति नैतिक जिम्मेदारी : कार्यक्रम में जैन संत ऊर्जयन्तसागर महाराज ने कहा कि जरूरत केवल नशामुक्त होने की नहीं, बल्कि नशे से मुक्ति की है. नशा सिर्फ पदार्थों का नहीं होता, बल्कि ऐसी हर आदत नशे का रूप ले सकती है जो व्यक्ति के चरित्र, संस्कार, संस्कृति और व्यक्तित्व को प्रभावित करे. उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं से तय होता है. यदि युवा सुरक्षित, व्यवस्थित, संकल्पित और संगठित रहें तो देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग को भी नशे की समस्या से जुड़े कारणों में शामिल करते हुए उन्होंने कहा कि नशे से मुक्ति केवल सरकार या किसी संगठन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की नैतिक जिम्मेदारी है.

स्थानीय स्तर पर अभियान बढ़ाने पर चर्चा: कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों ने अपने-अपने इलाकों में नशे के प्रचलन और उसके दुष्प्रभावों से जुड़े अनुभव साझा किए. साथ ही स्थानीय स्तर पर नशामुक्ति अभियान को आगे बढ़ाने और समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने को लेकर चर्चा की गई.

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