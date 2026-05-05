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मेट गाला 2026 में जयपुर की शाही छटा , सवाई पद्मनाभ सिंह और राजकुमारी गौरवी कुमारी ने बिखेरा राजस्थानी विरासत का जलवा

मेट गला 2026 में इस बार जयपुर के शाही परिवार का जलवा नजर आया.

पद्मनाभ सिंह और गौरवी कुमारी
पद्मनाभ सिंह और गौरवी कुमारी (Vogue)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 12:59 PM IST

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जयपुर : दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फैशन इवेंट Met Gala 2026 में इस बार जयपुर की शाही विरासत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला. जयपुर के पूर्व राजपरिवार सदस्य पद्मनाभ सिंह और उनकी बहन गौरवी कुमारी ने अपनी उपस्थिति से अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय परंपरा और शिल्पकला का शानदार परिचय दिया. दोनों ने प्रसिद्ध डिजाइनर प्रबल गौरांग की ओर से डिजाइन किए गए विशेष परिधानों में रेड कार्पेट पर डेब्यू किया.

परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम : राजकुमारी गौरवी कुमारी का लुक खास तौर पर चर्चा का केंद्र रहा. उन्होंने गुलाबी रंग की खूबसूरत शिफॉन साड़ी से प्रेरित गाउन पहना, जो उनकी दादी की साड़ियों के कलेक्शन से प्रेरित था. यह परिधान जयपुर की महान शख्सियत गायत्री देवी को श्रद्धांजलि के रूप में तैयार किया गया था. गुलाबी रंग का चयन भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह जयपुर, जिसे 'पिंक सिटी' कहा जाता है, की पहचान को दर्शाता है. इस गाउन को मोतियों और अनकट हीरों से सजाया गया, जो जयपुर की पारंपरिक ज्वेलरी कला का प्रतीक है. इस लुक को और खास बनाया जयपुर के प्रसिद्ध ज्वेलर्स The Gem Palace की ओर से तैयार किए गए गहनों ने, जिनमें इयररिंग्स से लेकर नेकलेस तक हर एक पीस बेहद बारीकी से डिजाइन किया गया था.

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600 घंटे में तैयार हुआ शाही कोट : वहीं, पद्मनाभ सिंह, जिन्हें पाचो के नाम से भी जाना जाता है, ने ब्लैक बंधगला के साथ खास 'फुलघर' कोट पहना. यह कोट राजस्थानी कारीगरी का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे तैयार करने में करीब 600 घंटे का समय लगा. इस कोट की कढ़ाई और डिजाइन राजस्थान की सदियों पुरानी तकनीक पर आधारित है, जो थार क्षेत्र में पारंपरिक रूप से सर्दियों में पहनी जाती है. उनके इस लुक ने न केवल शाही गरिमा को दर्शाया, बल्कि यह भी दिखाया कि किस तरह पारंपरिक परिधान को आधुनिक फैशन के साथ जोड़ा जा सकता है. उनकी ओर से पहने गए ब्रोच और नेकपीस भी पूरे लुक को और भव्य बना रहे थे.

वैश्विक मंच पर जयपुर की पहचान : मेट गाला जैसे वैश्विक मंच पर जयपुर की शाही विरासत का यह प्रदर्शन न केवल फैशन की दुनिया में बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. दोनों भाई-बहन ने यह साबित किया कि भारतीय परंपराएं और शिल्पकला आज भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान रखती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के बाद चर्चा है कि इस शाही जोड़ी की उपस्थिति ने मेट गाला 2026 में भारतीय संस्कृति, खासकर राजस्थान की विरासत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाई दी है. इंस्टाग्राम यूजर्स लिख रहे हैं कि गौरवी कुमारी और पद्मनाभ सिंह का यह लुक केवल फैशन स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव भी दर्शाता है. अपनी दादी और परंपराओं से प्रेरित परिधान पहनकर उन्होंने यह संदेश दिया कि आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों को जोड़कर रखना कितना महत्वपूर्ण है.

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