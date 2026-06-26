Jaipur route controversy : युवती के झुलसने के बाद कांस्टेबल लाइन हाजिर, पूर्व सीएम गहलोत ने साधा निशाना
वीआईपी मूवमेंट के दौरान रूट क्लियर करवाने के दौरान हुई थी घटना, पीड़िता ने पुलिसकर्मियों पर लगाए थे आरोप.
Published : June 26, 2026 at 11:54 AM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में महल रोड पर वीआईपी मूवमेंट के दौरान रूट क्लियर करवाते समय गर्म पानी से झुलसी युवती का मामले में अब सियासत गरमाने लगी है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने पीड़ित युवती के घर जाकर उसके हाल जाने. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा है. वहीं, मामला जब सियासी तूल पकड़ने लगा तो पुलिस ने एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है. इस बीच आज पुलिस के आलाधिकारी पीड़ित युवती के घर जाकर उससे मुलाकात करेंगे और उसकी हरसंभव मदद का प्रयास किया जाएगा. इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के उपायों पर भी मंथन हो रहा है.
अशोक गहलोत ने साधा निशाना : पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिाय प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर लिखा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार बनते ही घोषणा की थी कि वे लाल बत्ती पर रुकेंगे और उनके लिए रूट लाइनिंग लगाकर ट्रैफिक को बाधित नहीं किया जाएगा, परन्तु यह घोषणा हवा-हवाई साबित हुई. हालांकि, मैंने तब भी इस घोषणा का समर्थन नहीं किया था क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह उचित नहीं था. कुछ दिनों पहले पेट्रोल-डीजल के संकट को देखते हुए उन्होंने अपने काफिले में भारी कटौती की घोषणा भी की थी, पर वह भी लागू नहीं हुई.
मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp ने सरकार बनते ही घोषणा की थी कि वे लाल बत्ती पर रुकेंगे और उनके लिए रूट लाइनिंग लगाकर ट्रैफिक को बाधित नहीं किया जाएगा, परन्तु यह घोषणा हवा-हवाई साबित हुई। हालांकि, मैंने तब भी इस घोषणा का समर्थन नहीं किया था क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह उचित…— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 25, 2026
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पुलिस प्रशासन पर लगाया दबाव बनाने का आरोप : गहलोत बोले, मुख्यमंत्री के काफिले को निकालने के लिए जगतपुरा के रामनगरिया में स्टॉल लगाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाली युवती रेशु गुप्ता के ऊपर पुलिसकर्मियों द्वारा धक्का दिए जाने से गर्म पानी गिर गया. जो कि अत्यंत दुखद और निंदनीय है. शर्मनाक स्थिति यह है कि सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला होने के बावजूद अब तक सरकार ने पीड़िता की कोई मदद नहीं की है. उल्टे, पुलिस-प्रशासन पीड़िता पर इस मामले को दबाने का दबाव डाल रहा है. उन्होंने सरकार व प्रशासन के इस अमानवीय व्यवहार की कड़ी निंदा की है.
युवती के परिवार को तत्काल मदद की मांग : गहलोत ने आगे कहा, यदि इस सरकार में लेशमात्र भी संवेदनशीलता बची है, तो कोविड में पिता के निधन के बाद परिवार के भरण-पोषण के लिए उत्तर प्रदेश से राजस्थान आई इस युवती और उसके परिवार की अविलंब सहायता की जाए. पीड़िता का अच्छे से अच्छा इलाज करवाया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. इसी मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा ने युवती के घर जाकर उससे और परिजनों से मुलाकात की.
जूली बोले, क्या गरीब होना गुनाह है : वहीं इस मामले को लेकर टीकाराम जूली ने कहा, क्या गरीब होना गुनाह है. वीआईपी मूवमेंट के नाम पर गरीबों को इस तरह कुचलने का अधिकार किसी सरकार को नहीं हो सकता. मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि उन्होंने अपना काफिला छोड़ दिया. उन्होंने कहा था कि वे लाल बत्ती पर भी रूकते हैं और उन्हें किसी भी तरह के वीआईपी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं है. फिर यह सब क्या हो रहा है? आपने घोषणा की, आपने अखबारों में छपवाया कि आप आम आदमी की तरह चलेंगे, लाल बत्ती पर भी रुकेंगे और किसी प्रकार का वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा. प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने की अपील के बाद आपने अपनी तस्वीरें भी जारी की कि आप ईवी में चलेंगे और काफिला भी हटा देंगे.
देखिए, सबसे पहले मेरा सरकार से एक सवाल है; क्या गरीब होना गुनाह है?— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) June 25, 2026
वीआईपी मूवमेंट के नाम पर गरीबों को इस तरह कुचलने का अधिकार किसी सरकार को नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री जी, आपने स्वयं कहा था कि आपने अपना काफिला छोड़ दिया। आपने कहा था कि मैं लाल बत्ती पर भी रुकता हूँ और मुझे किसी… pic.twitter.com/XAcfiBsUdv
जूली बोले, फिर वीआईपी मूवमेंट के नाम पर आपने इस बच्ची की जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी. उसका आधा शरीर जल गया. अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है और हालात यह हैं कि प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि उसने खुद पर पानी डाल लिया. मुख्यमंत्री, आप एक बार गर्म पानी में अपनी उंगली डालकर तो दिखा दीजिए. जो बेटी मेहनत-मजदूरी करके अपने पूरे परिवार का पालन-पोषण करती है, जिसके सिर से पिता का साया उठ चुका है. उसके साथ सरकार ने इतनी निर्दयता दिखाई.
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सीएम ने नहीं ली युवती की सुध : जूली ने आगे कहा, उसके बाद न सरकार की ओर से कोई मदद, न मुआवजा और न ही दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई. क्या पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह जो चाहे, वही करे? क्या गरीब इंसान नहीं होते? क्या उनमें जीवन नहीं होता? क्या उनकी भावनाएं नहीं होतीं? कमाल है. आज एक सप्ताह होने को आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस परिवार की कोई सुध नहीं ली. मुख्यमंत्री के वीआईपी मूवमेंट की वजह से इस बच्ची के साथ यह हादसा हुआ है. यह बच्ची भी हमारी बेटियों जैसी ही है. क्या इंसानों में भी अब फर्क किया जाएगा? और दूसरी ओर भाजपा नाटक करती है, महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बातें करती है.
खाचरियावास ने भी उठाई न्याय की मांग : कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में मोमोज का ठेला लगाकर परिवार का पालन-पोषण करने वाली रेशू गुप्ता के साथ हुई घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, अमानवीय और शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा, इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार जिम्मेदार है. मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा की गई कार्रवाई में रेशू गुप्ता गंभीर रूप से झुलस गई. गर्म खोलता हुआ पानी गिरने से उसके शरीर के संवेदनशील अंग तक जल गए, लेकिन उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाने के बजाय मौके पर ही छोड़ दिया गया. यह व्यवहार किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता.
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कमिश्नर कर रहे मॉनिटरिंग : इधर, जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. एडिशनल डीसीपी (यातायात-पूर्व) इस घटना को लेकर आज शुक्रवार को पीड़ित युवती और उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे. एक कांस्टेबल नरेंद्र को लाइन हाजिर किया गया है. मामले की विस्तृत जांच जारी है. हर पहलू की पड़ताल की जा रही है. पुलिस की ओर से पीड़िता को हरसंभव मदद और सहयोग मुहैया करवाया जाएगा. इसके साथ ही ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो. इसे लेकर भी मंथन किया जा रहा है.
संजय सर्किल थाने के तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड : वहीं, भाजपा की महिला नेता के नाबालिग बेटे सहित तीन लोगों से मारपीट के मामले में संजय सर्किल थाने के तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है. सीएमओ और पुलिस मुख्यालय के दखल के बाद यह कार्रवाई की गई है. महिला नेता के दो बेटे और बहन का बेटा रविवार रात को खाना लेने एक होटल गए थे. गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर कहासुनी होने पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और थाने ले गए. इस मामले में कांस्टेबल राजू सिंह, कांस्टेबल संदीप कुमार और अशोक कुमार को निलंबित किया गया है.