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Jaipur route controversy : युवती के झुलसने के बाद कांस्टेबल लाइन हाजिर, पूर्व सीएम गहलोत ने साधा निशाना

कांग्रेस नेताओं ने युवती से की मुलकात ( फोटो सोर्स-सोर्स- नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कार्यालय )