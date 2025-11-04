ETV Bharat / state

Jaipur Road Accident : सात सदस्यों की कमेटी करेगी मामले की जांच, तीन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

जयपुर में डंपर बना यमदूत ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राजधानी जयपुर में सोमवार को बेकाबू डंपर काल बनकर दौड़ा. जिसकी चपेट में आने से 14 लोगों की मौत हो गई. इस पूरे मामले की जांच के लिए जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सात सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी पांच दिन में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट देगी. उन्होंने बताया कि जयपुर दक्षिण एडीएम, एडिशनल डीसीपी (पश्चिम), एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के एसई, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक और रामपुरा डाबड़ी एसडीएम को इस कमेटी में शामिल किया गया है. यह जांच कमेटी इस हादसे के कारणों पर पड़ताल करेगी और भविष्य में ऐसे हादसे नहीं हो. इसे लेकर भी अपनी रिपोर्ट में सुझाव देगी. हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 13 लोग घायल हुए हैं. डंपर की चपेट में आने से निवाई (टोंक) निवासी महेश मीणा, सुरेश मीणा, श्रीमाधोपुर निवासी दशरथ, उनकी बेटी भावना, भाई महेंद्र बुनकर, वीकेआई निवासी गिरजा कंवर, रामशंकर, सुदामापुरी निवासी विनोद मालपानी, एमडी रोड निवासी श्रवण सैनी, बनासकांठा निवासी भीखा बाई, सीतापुरा निवासी अनूप और वैशाली नगर निवासी राजेंद्र गोरा की मौत हो गई. जबकि दो शवों की शिनाख्त नहीं हुई है. इसे भी पढ़ें: डंपर ने पहले ट्रैफिक सिग्नल पर कार को मारी टक्कर, भागने के चक्कर में बन गया 'काल', 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड