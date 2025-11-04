ETV Bharat / state

Jaipur Road Accident : सात सदस्यों की कमेटी करेगी मामले की जांच, तीन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

जयपुर कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने गठित की कमेटी, पांच दिन में सौंपनी होगी जांच.

जयपुर में डंपर बना यमदूत
जयपुर में डंपर बना यमदूत (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 9:51 AM IST

जयपुर : राजधानी जयपुर में सोमवार को बेकाबू डंपर काल बनकर दौड़ा. जिसकी चपेट में आने से 14 लोगों की मौत हो गई. इस पूरे मामले की जांच के लिए जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सात सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी पांच दिन में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट देगी. उन्होंने बताया कि जयपुर दक्षिण एडीएम, एडिशनल डीसीपी (पश्चिम), एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के एसई, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक और रामपुरा डाबड़ी एसडीएम को इस कमेटी में शामिल किया गया है.

यह जांच कमेटी इस हादसे के कारणों पर पड़ताल करेगी और भविष्य में ऐसे हादसे नहीं हो. इसे लेकर भी अपनी रिपोर्ट में सुझाव देगी. हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 13 लोग घायल हुए हैं. डंपर की चपेट में आने से निवाई (टोंक) निवासी महेश मीणा, सुरेश मीणा, श्रीमाधोपुर निवासी दशरथ, उनकी बेटी भावना, भाई महेंद्र बुनकर, वीकेआई निवासी गिरजा कंवर, रामशंकर, सुदामापुरी निवासी विनोद मालपानी, एमडी रोड निवासी श्रवण सैनी, बनासकांठा निवासी भीखा बाई, सीतापुरा निवासी अनूप और वैशाली नगर निवासी राजेंद्र गोरा की मौत हो गई. जबकि दो शवों की शिनाख्त नहीं हुई है.

सीआई, एएसआई और कांस्टेबल सस्पेंड : डंपर से हुए हादसे को लेकर ट्रैफिक पुलिस के तीन कर्मचारियों पर गाज गिरी है. डीसीपी (ट्रैफिक) सुमित मेहरड़ा ने एक आदेश जारी कर एक पुलिस निरीक्षक, एक एएसआई और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है. इस मामले में पुलिस निरीक्षक राजकिरण, एएसआई राजपाल और कांस्टेबल महेश कुमार को निलंबित कर दिया है. निलंबन काल में इनका मुख्यालय रिजर्व पुलिस लाइन, जयपुर होगा.

डंपर के ओवरलोड के तीन चालान, एक की रकम बाकी : इस पूरे मामले में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. जिस डंपर से यह हादसा हुआ. वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था. इस डंपर के तीन चालान हुए हैं और तीनों ही चालान ओवरलोड चलने के कारण हुए हैं. खास बात यह है कि एक चालान की 17 हजार रुपए की राशि जमा नहीं करवाई गई थी. उसके बावजूद डंपर सड़क पर दौड़ रहा था. इसके पीछे लिखा था, 'दम है तो पास कर, वर्ना बर्दाश्त कर.'

JAIPUR DUMPER ACCIDENT
जयपुर में डंपर बना यमदूत
जयपुर में डंपर ने कई को कुचला
तीन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज
JAIPUR ACCIDENT

