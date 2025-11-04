ETV Bharat / state

हरमाड़ा में डंपर हादसा: 7 घायलों का ट्रॉमा में चल रहा इलाज, 3 गंभीर घायल वेंटिलेटर पर

हरमाड़ा सड़क हादसे में तीन गंभीर घायलों को आईसीयू में रखा गया है. उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है.

SMS Trauma Centre
एसएमएस ट्रॉमा सेंटर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 3:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: बीते दिन हरमाड़ा क्षेत्र के लोहा मंडी रोड पर भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई. जबकि 12 लोग घायल हो गए. घायलों का इलाज जयपुर के अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है. 7 मरीजों का इलाज सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है. इसके अलावा तीन घायल कांवटिया अस्पताल में भर्ती हैं और दो मरीजों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

बीते दिन एक बेकाबू डंपर ने कई वाहनों को कुचलते हुए 14 लोगों की जान ले ली. यह हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही कई लोग वाहन के नीचे दब गए थे. ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर बीएल यादव ने बताया कि बीते दिन जो हादसा जयपुर में हुआ था. उसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे. जिनको शहर के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में 7 घायलों का इलाज चल रहा है.

3 गंभीर घायलों को लेकर चिंता (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: 'दम है तो पास कर, वरना...' लिखे डंपर ने छीनी 14 जिंदगियां, हरमाड़ा हादसे में बिखरी अजीतगढ़ के परिवार की खुशियां

3 की हालत गंभीर: डॉक्टर बीएल यादव ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में कुल 7 घायलों में से चार घायल एकदम ठीक हैं. एक या दो दिन में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. जबकि तीन घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है. इन तीनों घायलों को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. इन तीनों गंभीर घायलों को ICU में रखा गया है जबकि अन्य चार मरीजों को मास केजुअल्टी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है. जो मरीज गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और उनके स्वास्थ्य को लेकर अभी कुछ कहना मुश्किल है.

पढ़ें: Jaipur Road Accident : सात सदस्यों की कमेटी करेगी मामले की जांच, तीन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

कांवटिया में चल रहा इलाज: वहीं इसके अलावा तीन अन्य घायलों का इलाज शास्त्रीनगर स्थित कांवटिया अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टर बीएल यादव का कहना है कि एक स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की टीम कांवटिया अस्पताल में भेजी गई थी. अस्पताल में भर्ती एक मरीज का ऑपरेशन भी किया गया है, कांवटिया अस्पताल में भर्ती घायलों की स्थिति भी ठीक है.

TAGGED:

7 INJURED IN TRAUMA CENTER
3 SERIOUSLY INJURED ON VENTILATORS
14 DIED IN ACCIDENT IN JAIPUR
DUMPER ACCIDENT IN HARMADA JAIPUR
JAIPUR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राजस्थान का सबसे महंगा नंबर: 3 करोड़ रुपये की लग्जरी कार, 31 लाख का VIP Number

JEE Main 2026: टाई ब्रेकिंग नियम बरकरार, एक से ज्यादा कैंडिडेट्स को मिल सकती है AIR-1

क्या डायपर पहनने से आपके बच्चे की किडनी हो सकती है खराब? जानें बाल रोग विशेषज्ञों का क्या है कहना

इन महिला खिलाड़ी ने लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कैच, जानिए किसके नाम दर्ज हुआ हाईएस्ट स्कोर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.