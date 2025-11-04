'दम है तो पास कर, वरना...' लिखे डंपर ने छीनी 14 जिंदगियां, हरमाड़ा हादसे में बिखरी अजीतगढ़ के परिवार की खुशियां

ETV Bharat / state

हरमाड़ा सड़क हादसे में अजीतगढ़ के दो सगे भाई और 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई.

जयपुर: हरमाड़ा थाना इलाके के लोहामंडी इलाके में सोमवार को हुआ भीषण सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया. एक बेकाबू डंपर ने कई वाहनों को कुचलते हुए 14 निर्दोष लोगों की जान ले ली. हादसे में अजीतगढ़ के सीपुर गांव के दो सगे भाइयों और एक पांच वर्षीय बालिका की मौत ने पूरे गांव को शोक में डूबो दिया. यह हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही कई लोग वाहन के नीचे दब गए. पुलिस और राहत टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं, लेकिन दृश्य दिल दहला देने वाला था.

अजीतगढ़ के सीपुर गांव में नहीं जले चूल्हे: मृतकों की पहचान सीपुर निवासी दशरथ बुनकर (40), उनके छोटे भाई महेंद्र बुनकर (37) और दशरथ की पांच वर्षीय बेटी भानु के रूप में हुई है. एक अन्य बच्ची वर्षा (19) गंभीर रूप से घायल है, जिसका जयपुर में इलाज चल रहा है. बताया गया कि महेंद्र अपने भाई और भतीजियों को जयपुर बस स्टैंड तक छोड़ने आए थे, तभी लोहामंडी के पास अचानक तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें रौंद दिया. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. गांव में तीनों शवों के पहुंचते ही कोहराम मच गया. परिवारजन बेसुध हो गए, महिलाएं रोते हुए बेहोश हो गईं. गांव में हर घर में शोक है और किसी घर में चूल्हे तक नहीं जले. ग्रामीणों ने बताया कि दोनों भाई अपने परिवारों के एकमात्र सहारा थे. महेंद्र बिजली फिटिंग का काम करते थे और उनकी पत्नी फैंसी स्टोर चलाती थीं, जबकि दशरथ चिनाई मजदूर थे.

deceased in accident
हादसे में मृतक: दशरथ, भानु और महेंद्र (Social Media)

पढ़ें: Jaipur Road Accident : सात सदस्यों की कमेटी करेगी मामले की जांच, तीन पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

ओवरलोड डंपर पर थे 3 चालान: हादसे के बाद खुलासा हुआ कि हादसे में शामिल डंपर (RJ14 GP 8724) पर पहले से ही ओवरलोडिंग के तीन चालान थे. इनमें से 17 हजार रुपए का एक चालान पिछले 1.5 साल से बकाया था. यह डंपर अलंकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसका कार्यालय जयपुर के विद्याधर नगर स्थित बालाजी टॉवर में है. परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पहला चालान 17 दिसंबर, 2023 को RTO सीकर ने किया था. दूसरा चालान 17 मार्च, 2024 को DTO चौमूं ने, जबकि तीसरा चालान 6 जून, 2025 को RTO सेकंड ने दौलतपुरा में किया था. इसके बावजूद परिवहन विभाग या पुलिस की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई. नतीजतन यह 'मौत का डंपर' खुलेआम सड़कों पर दौड़ता रहा और आखिरकार 14 जिंदगियां लील गया.

crashed dumper
दुर्घटनाग्रस्त डंपर (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: डंपर ने पहले ट्रैफिक सिग्नल पर कार को मारी टक्कर, भागने के चक्कर में बन गया 'काल'

अब जागा प्रशासन, जांच शुरू: हादसे के बाद अब परिवहन विभाग हरकत में आया है. जयपुर RTO-II ने अलंकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. विभाग की टीमें कंपनी के अन्य वाहनों की जांच में जुटी हैं. शुरुआती जांच में आधा दर्जन वाहन नियमों के विपरीत संचालित पाए गए हैं. वहीं, जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी गठित की है. यह कमेटी एडीएम (दक्षिण) की अध्यक्षता में काम करेगी. इसमें एडिशनल DCP ट्रैफिक, RTO, PD NHAI, SE PWD और SDM रामपुरा डाबड़ी को सदस्य बनाया गया है. कमेटी को 5 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

पढ़ें: बढ़ते सड़क हादसे पर CM भजनलाल ने ली बैठक, सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के निर्देश, आज से 15 दिन तक चलेगा अभियान

डंपर चालक पर हत्या का केस दर्ज: हादसे के बाद पुलिस ने डंपर चालक कल्याण मीणा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. शिकायत दिगप्रताप सिंह नाम के व्यक्ति ने दर्ज करवाई. मामले की जांच हरमाड़ा थानाप्रभारी उदय सिंह को सौंपी गई है. सूत्रों के मुताबिक, हादसे से पहले चालक शराब के नशे में था. यह भी सामने आया कि उसने पहले ट्रैफिक सिग्नल पर एक कार को टक्कर मारी थी और जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो वह डंपर को तेज गति से भगाने लगा. इसी दौरान उसने तीन और गाड़ियों को कुचल दिया.

CM भजनलाल शर्मा के सख्त निर्देश: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने हादसे के बाद सोमवार शाम को रिव्यू मीटिंग के बाद कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और बार-बार ओवरस्पीड के चालान वाले चालकों का लाइसेंस भी निरस्त होगा. यातायात नियम तोड़ने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. इसके साथ ही राज्य में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पुलिस, परिवहन विभाग और PWD संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे.

‘दम है तो पास कर, वरना... का स्लोगन बना काल: हादसे में शामिल डंपर के पीछे लिखा स्लोगन 'दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर' अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है. लोगों का कहना है कि यह स्लोगन सड़क पर बढ़ते अहंकार और लापरवाही की भयावह तस्वीर दिखाता है. हरमाड़ा की सुदामा पुरी निवासी एडवोकेट महावीर प्रसाद ने कहा कि हरमाड़ा की यह त्रासदी केवल एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता, लापरवाही और अनियंत्रित वाहन चालकों की घातक मानसिकता का आईना है.

