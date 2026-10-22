बड़ी खबर : सेना के रिटायर्ड कर्नल ने अपने घर पर दी जान, लहूलुहान हालत में मिला शव
जयपुर में श्याम नगर थाना इलाके के रेलवे नगर की घटना. पुलिस ने मर्ग रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की जांच.
Published : October 22, 2026 at 5:57 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में गुरुवार को सेना के रिटायर्ड कर्नल ने अपने घर पर जान दे दी. उनके शरीर में उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर की गोली मिली है. गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन पहुंचे तो वे लहूलुहान हालत में मिले. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. वहीं, पोते की रिपोर्ट पर मर्ग रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है. प्रारंभिक तौर पर बीमारी और अवसाद के चलते खुदकुशी करने का मामला सामने आया है. पुलिस घटना के कारणों को लेकर विस्तृत जांच में जुटी है.
लाइसेंसी रिवॉल्वर की गोली लगने से मौत हुई : श्याम नगर थानाधिकारी हरि सिंह दूधवाल ने बताया कि थाना इलाके के रेल नगर में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल लालसिंह (78 वर्ष) गुरुवार सुबह अपने घर पर लहूलुहान हालत में मिले. उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर की गोली लगने से उनकी मौत हुई है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया.
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पुलिस जुटी मामले की जांच में : उनका कहना है कि घटना के समय उनकी पत्नी, पुत्रवधू और पोता व पोती घर पर थे. पोते की रिपोर्ट पर मर्ग रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर बीमारियों से परेशान रहने और अवसाद के चलते खुदकुशी करने की बात सामने आई है. पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा करवाए हैं. एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर घटना की गहनता से जांच की जाएगी. परिजनों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे.