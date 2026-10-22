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बड़ी खबर : सेना के रिटायर्ड कर्नल ने अपने घर पर दी जान, लहूलुहान हालत में मिला शव

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजधानी जयपुर में गुरुवार को सेना के रिटायर्ड कर्नल ने अपने घर पर जान दे दी. उनके शरीर में उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर की गोली मिली है. गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन पहुंचे तो वे लहूलुहान हालत में मिले. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. वहीं, पोते की रिपोर्ट पर मर्ग रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की है. प्रारंभिक तौर पर बीमारी और अवसाद के चलते खुदकुशी करने का मामला सामने आया है. पुलिस घटना के कारणों को लेकर विस्तृत जांच में जुटी है.