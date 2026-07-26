ETV Bharat / state

बूंदी केंद्रीय विद्यालय के चार खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय कबड्डी में दिखाया दम, जयपुर रीजन को सिल्वर मेडल

बूंदी के ऋषिराज सिंह की प्रभावी कप्तानी में हर्षदेव सिंह, अंकित मीणा और राजवीर सिंह ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया.

Silver medal for Jaipur Region Team
जयपुर रीजन टीम को सिल्वर मेडल (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: पंजाब के फगवाड़ा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में 55वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में जयपुर रीजन की टीम ने रजत पदक जीता. जयपुर रीजन टीम में बूंदी के केंद्रीय विद्यालय के चार खिलाड़ी शामिल थे, जिन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

केंद्रीय विद्यालय बूंदी के प्राचार्य यूएस विजय ने बताया कि 17 वर्षीय बालक वर्ग की राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में बूंदी केवी के छात्र ऋषिराज सिंह ने कप्तानी की तो हर्षदेव सिंह, अंकित मीणा और राजवीर सिंह टीम के सदस्य थे. इन्होंने अपनी तेज-तर्रार रेडिंग, मजबूत डिफेंस और बेहतरीन तालमेल से जयपुर रीजन टीम को एक के बाद एक मुकाबलों में विपक्षी टीमों को कड़ी चुनौती दी.

पढ़ें: भरतपुर में राज्य स्तरीय पैरा कबड्डी चैंपियनशिप: अजमेर की पुरुष और जयपुर की महिला टीम ने जीते खिताब

फाइनल में हारे: प्राचार्य यूएस विजय ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान बूंदी के खिलाड़ियों ने अपनी फिटनेस, फुर्ती और खेल कौशल से दर्शकों व चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया. निर्णायक मुकाबलों में शानदार रेड, सटीक टैकल और टीम भावना ने जयपुर रीजन को लगातार जीत दिलाई. फाइनल में जयपुर रीजन टीम ने अंत तक संघर्षपूर्ण खेल दिखाया. हालांकि, सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

सफलता पर बधाई का सिलसिला: प्राचार्य विजय ने कहा कि ऋषिराज सिंह की प्रभावी कप्तानी में हर्षदेव सिंह, अंकित मीणा और राजवीर सिंह के शानदार खेल ने साबित कर दिया कि खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण और अवसर मिले तो राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग छाप छोड़ सकते हैं. खिलाड़ियों का बूंदी लौटने पर विद्यालय में स्वागत एवं सम्मान किया गया. विद्यालय परिवार, शिक्षकों, अभिभावकों और जिले के खेल प्रेमियों ने भी इस सफलता पर हर्ष जताया. केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग के उपायुक्त ने कप्तान ऋषिराज सिंह एवं केवी बूंदी के सभी खिलाड़ियों को उल्लेखनीय सफलता पर बधाई संदेश भेजा.

पढ़ें: एशियन बीच कबड्डी गेम्स: राजस्थान के 4 खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल

TAGGED:

FOUR PLAYERS FROM BUNDI KV
SILVER MEDAL FOR JAIPUR REGION
RISHIRAJ SINGH OF BUNDI KV CAPTAIN
17 वर्षीय बालक वर्ग की प्रतियोगिता
55TH KVS NATIONAL KABADDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.