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जयपुर को मिली 16 पीएम ई-बसों की सौगात, CM बोले, 'रोडवेज अब घाटे का नहीं, फायदे का विभाग'

बसों को हरी झंडी दिखाते सीएम भजनलाल ( Source - CMO )