ETV Bharat / state

वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में जयपुर प्रदेश में अव्वल, 40 हजार कार्यक्रमों में 27 लाख लोगों ने की भागीदारी

जिला कलेक्टर ने बताया कि आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए अभियान का मुख्य फोकस जल स्रोतों की क्षमता बढ़ाने पर रहा.

DM at the media roundtable conference
मीडिया राउंड टेबल कांफ्रेंस में कलेक्टर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 7:48 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जिले में 25 मई से आयोजित हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. गंगा दशहरा के पावन पर्व से शुरू होकर 5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस) तक चलने वाले इस 12 दिवसीय महाअभियान के तहत जयपुर जिले ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक सक्रियता दिखाते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है. जिला कलेक्टर संदेश नायक ने गुरुवार को मीडिया राउंड टेबल कांफ्रेंस में बताया कि अभियान के दौरान जिले की ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में कुल 40 हजार से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 27 लाख से अधिक नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर जल संरक्षण को एक जन-आंदोलन का रूप दिया है.

गलता तीर्थ से हुई ऐतिहासिक शुरुआत: जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि अभियान की जिला स्तरीय शुरुआत 25 मई को पवित्र गलता तीर्थ पर हुई थी. गंगा दशमी के अवसर पर गलता जी में भव्य गंगा आरती, कलश पूजन और महिलाओं की ओर से कलश यात्रा निकाली गई. इस अवसर पर अतिथियों और आमजन ने गलता तीर्थ के प्राचीन जल कुंड के जीर्णोद्धार और सफाई के लिए श्रमदान किया. इसी तर्ज पर जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन कर इस अभियान को गति दी गई.

पढ़ें: वंदे गंगा अभियान: विधायक अनिता भदेल ने कार्यकर्ताओं के साथ श्रमदान कर की डिग्गी तालाब की सफाई

मानसून पूर्व जल इकाइयों का कायाकल्प और शहरी-ग्रामीण स्वच्छता: संदेश नायक ने बताया कि आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए अभियान का मुख्य फोकस जल स्रोतों की क्षमता बढ़ाने पर रहा. ग्रामीण क्षेत्रों में बांधों, तालाबों, सरोवरों और अन्य जल संरक्षण इकाइयों की गाद निकाली गई. वहीं, शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से निपटने और वर्षा जल के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख नालों, ड्रेनेज सिस्टम और वाटर स्ट्रक्चर्स की सघन सफाई की गई.

पढ़ें: बीएपी सांसद पर खराड़ी ने साधा निशाना, बोले, 'सीएम लोगों से मिले, समस्याएं सुनी, बीएपी को यह अच्छा नहीं लगा'

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में बड़ी सौगात: संदेश नायक ने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण विकास को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अंतर्गत जयपुर जिले में 26 करोड़ रुपए की लागत के 935 नए जल संरक्षण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई. इसके साथ ही, वंदे गंगा अभियान के मात्र 9 दिनों की अवधि में 4 करोड़ रुपए की लागत के 151 पुराने कार्यों को पूरा कर लिया गया है. आगामी मानसून में व्यापक स्तर पर सघन पौधारोपण के लिए हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत जिले में रिकॉर्ड 20 लाख गड्ढे तैयार कर लिए गए हैं, जहां बारिश आते ही बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा. सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से भी सड़कों के किनारे पौधारोपण की तैयारियां की जा रही हैं.

पढ़ें: जल सरंक्षण को बनाएं जन आंदोलन - बीसलपुर में सीएम शर्मा ने लॉन्च किया अभियान

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सीएसआर कार्यशाला: संदेश नायक ने बताया कि जल संरक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 28 मई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सीएसआर कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें राज्य के 25 प्रमुख औद्योगिक समूहों और सीएसआर कॉरपोरेट लीडर्स ने भाग लिया. इस पुनीत कार्य के लिए सीएसआर अकाउंट में सहयोग राशि प्राप्त होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसके तहत अब तक 50 हजार रुपए की शुरुआती राशि प्राप्त हो चुकी है.

विभागों का अनूठा समन्वय: संदेश नायक ने बताया कि जल संचय जन अभियान (नरेगा) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत रिकॉर्ड 5 हजार नए कम लागत के सोखते गड्ढे बनाए गए. अन्य योजनाओं के समन्वय से इस वर्ष कुल 10 हजार जल संरक्षण कार्य किए गए हैं. गत वर्ष भी जयपुर जिला 45 हजार जल संरचनाओं के निर्माण के साथ राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर रहा था. कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान प्रवासी भाई-बहनों के सहयोग और प्रेरणा से अभियान अवधि में रिकॉर्ड 273 नए रीचार्ज शापट्स का निर्माण किया गया. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्वच्छता को सुदृढ़ करते हुए 656 नए सोख्ता गड्ढों का निर्माण पूरा किया गया.

कल किया जाएगा सम्मान: संदेश नायक ने बताया कि इस अभियान के तहत सरकारी भवनों में रीचार्ज शाफ्ट-ग्राम पंचायत स्तर तक के सभी सरकारी भवनों और परिसरों में वर्षा जल संग्रहण को लिए रीचार्ज शाफ्ट का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जा रहा है और कस्बों के ऐसे क्षेत्र जहां उचित ड्रेनेज न होने के कारण मानसून में भारी जलभराव होता है, वहां भूजल को रीचार्ज करने के लिए विशेष रीचार्ज शाफ्ट तकनीक स्थापित की जा रही है. उन्होंने बताया कि अभियान के सफल समापन के अवसर पर विश्व पर्यावरण दिवस को जिला स्तर पर वंदे गंगा अभियान में उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय योगदान देने वाले अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सेवकों और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को जल गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा.

TAGGED:

वंदे गंगा अभियान जयपुर
ENHANCING CAPACITY OF WATER SOURCES
27 LAKH PARTICIPATED IN JAIPUR
PLANTATION IN RAINY SEASON
JAIPUR TOPS VANDE GANGA ABHIYAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.