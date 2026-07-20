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Crime Control : संवाद, सत्यापन और सख्ती से क्राइम कंट्रोल की कवायद, जयपुर रेंज के 8 जिलों में तीन दिन चला खास अभियान

बाहरी लोगों के दस्तावेजों की जांच और बदमाशों पर कसा शिकंजा ( Source : Jaipur Range IG Office )