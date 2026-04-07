ETV Bharat / state

जयपुर रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद : नौ खेलों में 329 खिलाड़ी आजमाएंगे दम, एसएमएस स्टेडियम में होंगे मुकाबले

जयपुर रेंज स्तरीय खेलकूद प्रतियोगता का डीजी संजय अग्रवाल और आईजी राहुल प्रकाश ने किया आगाज.

DG Sanjay Kumar Agarwal inaugurated the competition.
प्रतियोगिता का डीजी संजय कुमार अग्रवाल ने किया शुभारंभ (ETV Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जयपुर रेंज स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का मंगलवार को जयपुर ग्रामीण पुलिस लाइन में आगाज हुआ. डीजी (कानून-व्यवस्था) संजय कुमार अग्रवाल, जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश और जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने विधिवत आगाज किया. मुख्य अतिथि डीजी संजय अग्रवाल ने टूर्नामेंट में भागीदारी निभाने वाले खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई.

जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि रेंज स्तरीय खेलकूद में वॉलीबॉल, कबड्डी, बॉस्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, हैंडबॉल, कुश्ती, एथलेटिक्स और ताइक्वांडो के मुकाबले होंगे. टूर्नामेंट में 329 खिलाड़ी भागीदारी निभाएंगे. इनमें 263 पुरुष और 66 महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं. सभी खेलों के मुकाबले सवाई मानसिंह स्टेडियम में होंगे. उन्होंने बताया कि 21वीं रेंज स्तरीय खेलकूद का समापन समारोह 9 अप्रैल को रिजर्व पुलिस लाइन, जयपुर ग्रामीण परिसर में होगा. इसमें मुख्य अतिथि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा होंगे.

पढ़ें:मैदान में उतरी खाकी: बूंदी में पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आगाज, IG गोयल बोले- 'पुलिस की व्यस्त लाइफ में खेल ही संजीवनी'

खेलों से होता है सामंजस्य मजबूत: डीजी संजय अग्रवाल ने प्रतियोगिता में शामिल खिलाडियों का उत्साह बढ़ाया और टूर्नामेंट के शुभारंभ की विधिवत घोषणा की. उन्होंने ऐसे आयोजनों को पुलिस महकमे के लिए अहम बताया और कहा, खेलों से शारीरिक व मानसिक विकास के साथ ही आपसी समन्वय भी मजबूत होता है. वे बोले, पुलिस की कार्यव्यवस्था व्यक्ति आधारित नहीं होकर टीम वर्क है. इसमें आपसी सामंजस्य का अहम योगदान है, जिसे बढ़ाने में खेल अहम भूमिका निभाते हैं.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएं पुलिस के खिलाड़ी: आईजी राहुल प्रकाश ने कहा, टूर्नामेंट में शामिल खिलाड़ी रेंज स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएं. उन्होंने पुलिस की ड्यूटी से समय निकालकर सभी को खेल से जुड़ने का भी आह्वान किया. आईजी राहुल प्रकाश और एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिह्न भेंट किया.

पढ़ें:अजमेर में शुरू हुई राज्य स्तरीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता, 1 हजार से अधिक अधिकारी और कार्मिक दिखाएंगे दमखम

TAGGED:

329 ATHLETES WILL TEST IN 9 SPORTS
MATCHES WILL BE HELD AT SMS STADIUM
जयपुर रेंज स्तरीय खेलकूद 2026
जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश
JAIPUR RANGE POLICE SPORTS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.