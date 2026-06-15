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NEET Exam 2026 : गड़बड़ी की जानकारी दे सकते हैं मोबाइल नंबर 8764514102 पर, जयपुर रेंज आईजी ने जारी की हेल्पलाइन

जयपुर रेंज आईजी कार्यालय ( ETV Bhart File Photo )

जयपुर: एमबीबीएस में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 का आयोजन 21 जून को देशभर में कई परीक्षा केंद्रों पर होने जा रहा है. परीक्षा में पेपर लीक, नकल या अन्य गतिविधियों को लेकर पुलिस और जांच एजेंसियां खास तौर पर एहतियात बरत रही हैं. इसी के चलते जयपुर रेंज आईजी कार्यालय ने NEET UG 2026 को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. जिस पर कोई भी व्यक्ति नकल, पेपर लीक या अन्य अनियमितताओं की जानकारी दे सकता है. जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि जयपुर रेंज से संबंधित शिकायतों और सूचनाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. 21 जून को होगी परीक्षा : वे बोले- NEET UG 2026 की परीक्षा में पेपर लीक, नकल या अन्य अनियमितताओं के संबंध में हेल्पलाइन नंबर 8764514102 पर जानकारी दी जा सकती है. सूचना देने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनटीए) द्वारा देशभर में अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर 21 जून को परीक्षा करवाई जाएगी. पढ़ें : NEET UG 2026 : पेपर लीक की अफवाह पर लगाम, शिकायत के लिए पोर्टल जारी