रंग दे गुलाबी 2.0" अभियान: जयपुर में 600 से अधिक दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाया, लोगों ने बढ़चढ़कर लिया भाग
महापौर सुनील कोठारी ने बताया-13 जोन के 150 वार्डों में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता प्रेरक थीम पर पेंटिंग बनाई गई हैं.
Published : October 24, 2026 at 3:58 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 4:56 PM IST
जयपुर: पिंकसिटी को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम की ओर से "रंग दे गुलाबी 2.0" अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत एक दिन में 600 से अधिक दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया. महापौर सुनील कोठारी ने भी दीवार पर पेंटिंग बनाई. स्वच्छता के संदेश के साथ ही आम नागरिकों को भी अभियान से जोड़ा जा रहा है. अभियान में नगर निगम के साथ स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, एनजीओ और आमजन अपनी भागीदारी निभा रहे हैं. सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यकरण करने के साथ ही स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है.
13 जोन के 150 वार्डों में बनाई पेंटिंग: महापौर सुनील कोठारी ने बताया- दीपावली को देखते हुए नगर निगम की ओर से "रंग दे गुलाबी 2.0" अभियान चलाया जा रहा है. पिंकसिटी में एक ही दिन में 600 से अधिक स्थानों पर वॉल पेंटिंग बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया है. नगर निगम के 13 जोन के 150 वार्डों में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता प्रेरक थीम पर पेंटिंग बनाई गई हैं. इस अभियान में स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्थाएं और आमजन बढ़-चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं. स्टूडेंट्स ने अपनी क्रिएटिविटी से पुरानी दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग से सजा दिया है. रंगों के माध्यम से शहर की सुंदरता निखारने के साथ ही स्वच्छता का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है.
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बदसूरत दीवारों को भी बनाया खूबसूरत: नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने बताया- रंग दे गुलाबी अभियान के तहत पहले भी शहर की 500 से अधिक दीवारों को वॉल पेंटिंग से खूबसूरत बनाया गया था. आज फिर रंग दे गुलाबी 2.0 के तहत 600 से अधिक दीवारों पर पेंटिंग बनाकर शहर को स्वच्छ बनाने के साथ लोगों को जागरूक किया गया है. सार्वजनिक दीवारों को पोस्टर, पान की पीक और गंदगी से मुक्त कर आकर्षक बनाया गया है. बदसूरत दीवारों पर भी पेंटिंग बनाकर उन्हें खूबसूरत किया गया है. स्वच्छता का संदेश देने के लिए आम नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है.
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आमजन से शहर को स्वच्छ रखने की अपील: नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने बताया कि इस अभियान में स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों का भी सहयोग मिला है. जयपुर को स्वच्छ, सुंदर और गुलाबी रंगों से सुसज्जित करने के लिए नगर निगम की ओर से रंग दे गुलाबी 2.0 अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने आमजन से अपील की है कि शहर को स्वच्छ बनाने में नगर निगम का सहयोग करें और अपना कचरा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाली गाड़ी में ही डालें.
अब जयपुर और भी खूबसूरत दिखेगा: माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष उमेश सोनी ने बताया कि जयपुर की सुंदरता को और निखारने के लिए नगर निगम के अभियान में सहयोग करने का मौका मिला है. शहर को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम की ओर से शानदार पहल की जा रही है. उन्होंने कहा कि नगर निगम के साथ मिलकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं. कल तक जो दीवार खराब लग रही थी, वह आज पेंटिंग से खूबसूरत बन गई है. आने वाले दिनों में जयपुर का स्वरूप और भी निखरा हुआ नजर आएगा.
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कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बनाई पेंटिंग: जयपुर शहर में मूक बधिर विद्यालय त्रिमूर्ति सर्किल, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल तिलक नगर, महारानी कॉलेज और बायोडायवर्सिटी पार्क वैशाली नगर जोन समेत 600 से अधिक दीवारों पर पेंटिंग बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया. रंग दे गुलाबी अभियान के तहत नगर निगम झोटवाड़ा-वैशाली नगर जोन के वार्ड 27 में बायोडायवर्सिटी पार्क के सामने दीवार पर पेंटिंग बनाई गई. इस दौरान कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी पेंटिंग बनाकर टीम का मनोबल बढ़ाया.
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