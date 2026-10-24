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रंग दे गुलाबी 2.0" अभियान: जयपुर में 600 से अधिक दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाया, लोगों ने बढ़चढ़कर लिया भाग

पेंटिंग्स का अवलोकन करते हुए महापौर और अधिकारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पिंकसिटी को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम की ओर से "रंग दे गुलाबी 2.0" अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत एक दिन में 600 से अधिक दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया. महापौर सुनील कोठारी ने भी दीवार पर पेंटिंग बनाई. स्वच्छता के संदेश के साथ ही आम नागरिकों को भी अभियान से जोड़ा जा रहा है. अभियान में नगर निगम के साथ स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, एनजीओ और आमजन अपनी भागीदारी निभा रहे हैं. सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यकरण करने के साथ ही स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है.