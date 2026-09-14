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जयपुर में दिनदहाड़े 42 लाख की लूट, रिवॉल्वर दिखाकर बैंक स्टाफ से बैग छीना, शहर में नाकाबंदी

पुलिस एटीएम से रुपए निकालने वाले कर्मचारियों और कैशियर से भी पूछताछ कर रही है. बैंक का ऑफिस और एटीएम बूथ आसपास ही है.

Police engaged in investigating the matter
पुलिस मामले की जांच में जुटी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 1:56 PM IST

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Updated : September 14, 2026 at 3:29 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में लूट की बड़ी वारदात सामने आई है. रामनगरिया थाना इलाके में एटीएम बूथ से कैश निकाल रहे बैंक स्टाफ से बदमाशों ने 42 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया. बाइक पर आए दो बदमाश बैंककर्मी के हाथ से बैग छीनकर फरार हो गए.सूचना मिलते ही रामनगरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने बदमाशों की तलाश में पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी है. लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर बदमाशों के आने-जाने के रूट का पता लगाया जा रहा है और उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है.

रिवॉल्वर दिखाकर डराया: रामनगरिया थानाधिकारी अनिल कुमार ने बताया- यह घटना आज सोमवार सुबह करीब 11 बजे की है. जब बैंक के दो कर्मचारी एटीएम मशीन से रुपए निकालकर बैंक जा रहे थे. स्टाफ के बयानों में सामने आया है कि लुटेरों ने बैंक स्टाफ को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया और रुपए से भरा बैग छीनकर भाग गए. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची.

42 लाख की लूट का सीसीटीवी (ETV Bharat Jaipur)

हेलमेट पहनकर पावर बाइक पर आए दो लुटेरे: यह पूरी वारदात बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज में दिख रहा है कि दो बदमाश हेलमेट लगाकर पैदल एटीएम बूथ तक आते हैं और बाहर रखा रुपयों से भरा बैग उठाकर पैदल ही भागते हैं. कुछ दूर जाकर पहले से खड़ी पावर बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं. बैंक स्टाफ ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वे हाथ नहीं आए.

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दो दिन की छुट्टी से जमा हुई थी नकदी: जिस एटीएम बूथ पर लूट हुई, वह बैंक के पास ही स्थित है और वहां कैश डिपॉजिट और निकासी दोनों की सुविधा है. बैंक में शनिवार और रविवार को अवकाश था, जिसके चलते डिपॉजिट मशीन में काफी नकदी जमा हो गई थी. सोमवार को बैंक खुलने पर स्टाफ इसी रकम को कलेक्ट करने पहुंचा था, तभी यह वारदात हुई.

रेकी कर दिया वारदात को अंजाम: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बैंक के दो महिला और एक पुरुष स्टाफ कैश कलेक्ट कर बैग में रख रहे थे. इसी दौरान बदमाशों ने दो बार रेकी की थी. उन्होंने अपनी बाइक कुछ दूरी पर खड़ी की और हेलमेट पहनकर पैदल बूथ तक आए. मौका मिलते ही बैग लेकर भाग निकले.

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एफएसएल ने जुटाए सबूत: थानाधिकारी ने बताया- वारदात को लेकर पुलिस की तकनीकी और साइबर टीम की भी मदद ली जा रही है. साथ ही एफएसएल टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है. शहर में कड़ी नाकाबंदी करवाई गई है. बाइक और लुटेरों के हुलिए के आधार पर पुलिस बदमाशों को पकड़ने में जुटी है.

बैंक स्टाफ से भी पूछताछ: पुलिस बैंक स्टाफ, एटीएम से रुपए निकालने वाले कर्मचारियों और कैशियर से भी पूछताछ कर रही है. बैंक का ऑफिस और एटीएम बूथ आसपास ही है. ऐसे में पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है

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Last Updated : September 14, 2026 at 3:29 PM IST

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