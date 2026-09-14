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जयपुर में दिनदहाड़े 42 लाख की लूट, रिवॉल्वर दिखाकर बैंक स्टाफ से बैग छीना, शहर में नाकाबंदी

पुलिस मामले की जांच में जुटी ( ETV Bharat Jaipur )