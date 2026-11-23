राजस्थान यूनिवर्सिटी में ABVP का प्रदर्शन, रिवैल्यूएशन और बैक पेपर की फीस कम करने की मांग
छात्रों ने कहा- गरीब छात्रों पर पड़ रहा फीस का बोझ, जल्द हो समाधान वरना होगा बड़ा आंदोलन.
Published : November 23, 2026 at 7:01 PM IST
जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. परिषद ने परीक्षा शुल्क और रिवैल्यूएशन प्रक्रिया को छात्रों पर आर्थिक बोझ बताया है. सोमवार को ABVP कार्यकर्ताओं ने कुलगुरु सचिवालय पर प्रोटेस्ट किया. उन्होंने बैक पेपर और रिवैल्यूएशन की फीस कम करने और परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान गेट नहीं खोलने पर छात्रों ने उग्रता दिखाई और गेट खोलने का प्रयास किया. इससे कुछ देर परिसर में तनाव रहा. ABVP ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
बैक के नाम पर छात्रों से भारी फीस: ABVP के इकाई अध्यक्ष विशाल उज्जैनिया ने बताया कि रिवैल्यूएशन और बैक के नाम पर छात्रों से लगातार भारी फीस वसूली जा रही है. इसका विद्यार्थी परिषद कड़ा विरोध करती है. इस संबंध में पहले भी कुलगुरु को ज्ञापन सौंपा जा चुका है. विश्वविद्यालय में सालाना फीस से ज्यादा तो दो पेपर में बैक आने पर रिवैल्यूएशन और अन्य शुल्क के रूप में खर्च करना पड़ जाता है. ऐसे में रिवैल्यूएशन व्यवस्था में छात्रों से न्यूनतम शुल्क लिया जाना चाहिए.
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विद्यार्थी परिषद ने फीस कम करने की मांग उठाई: इकाई मंत्री हर्षवर्धन खर्रा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए बैक लगना बड़ी परेशानी बन जाता है. एक बैक पेपर और रिवैल्यूएशन में करीब 2800 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं. विद्यार्थी परिषद ने इस मुद्दे पर कुलगुरु से वार्ता कर फीस कम करने की मांग उठाई है. कुलगुरु ने भी छात्रों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है.
छात्र के पेपर में जीरो आने पर उठाए सवाल: ABVP पदाधिकारियों ने मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि 12वीं कक्षा में 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद परीक्षा में किसी विषय में शून्य अंक प्राप्त कर रहा है. ये गंभीर विषय है. ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए और यदि मूल्यांकन में किसी शिक्षक की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.
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छात्रों के साथ न्याय का प्रयास करेंगे:राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत ने कहा कि छात्रों ने अपनी समस्याएं रखी हैं. इस संबंध में परीक्षा अनुभाग से विस्तृत चर्चा की जाएगी, ताकि जल्द से जल्द उनकी परेशानी दूर हो और उनके साथ न्याय हो सके. परीक्षा की कॉपियां कोडिंग व्यवस्था के तहत जांच के लिए भेजी जाती हैं. ऐसे में रोल नंबर या नाम के आधार पर किसी शिक्षक की ओर से छात्र के साथ भेदभाव किए जाने की गुंजाइश नहीं है. इसके बावजूद यदि कोई शिक्षक कॉपी जांचने में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हाल ही में एक शिक्षक को आजीवन डिबार भी किया गया है. वहीं, रिवैल्यूएशन फीस को लेकर कुलगुरु ने कहा कि रिवैल्यूएशन करवाना छात्र की स्वेच्छा पर निर्भर करता है. पुनर्मूल्यांकन में अंक बढ़ जाते हैं तो छात्र को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अंक नहीं बढ़ने पर कुछ छात्र इसे अवैध वसूली बताते हैं.
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