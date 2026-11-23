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राजस्थान यूनिवर्सिटी में ABVP का प्रदर्शन, रिवैल्यूएशन और बैक पेपर की फीस कम करने की मांग

प्रदर्शन करते एबीवीपी कार्यकर्ता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. परिषद ने परीक्षा शुल्क और रिवैल्यूएशन प्रक्रिया को छात्रों पर आर्थिक बोझ बताया है. सोमवार को ABVP कार्यकर्ताओं ने कुलगुरु सचिवालय पर प्रोटेस्ट किया. उन्होंने बैक पेपर और रिवैल्यूएशन की फीस कम करने और परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान गेट नहीं खोलने पर छात्रों ने उग्रता दिखाई और गेट खोलने का प्रयास किया. इससे कुछ देर परिसर में तनाव रहा. ABVP ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

बैक के नाम पर छात्रों से भारी फीस: ABVP के इकाई अध्यक्ष विशाल उज्जैनिया ने बताया कि रिवैल्यूएशन और बैक के नाम पर छात्रों से लगातार भारी फीस वसूली जा रही है. इसका विद्यार्थी परिषद कड़ा विरोध करती है. इस संबंध में पहले भी कुलगुरु को ज्ञापन सौंपा जा चुका है. विश्वविद्यालय में सालाना फीस से ज्यादा तो दो पेपर में बैक आने पर रिवैल्यूएशन और अन्य शुल्क के रूप में खर्च करना पड़ जाता है. ऐसे में रिवैल्यूएशन व्यवस्था में छात्रों से न्यूनतम शुल्क लिया जाना चाहिए.