पत्नी की हत्या के आरोप में 13 साल जेल में रहा पति, अब हाईकोर्ट ने किया बरी, जानिए पूरा मामला
कोर्ट ने कहा-अभियोजन पक्ष साक्ष्यों की कड़ी पूरी तरह नहीं जोड़ पाया, जिससे साबित हो सके कि पत्नी की हत्या आरोपी ने ही की है.
Published : October 5, 2026 at 8:51 PM IST
जयपुर: पत्नी की हत्या के आरोप में 13 साल से जेल में बंद पति को राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी कर दिया. अदालत ने एडीजे जयपुर के 26 अप्रैल 2017 के आजीवन कारावास के आदेश को रद्द किया. जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.
साक्ष्यों की कड़ी जोड़ने में नाकाम रहा अभियोजन पक्ष: कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष साक्ष्यों की कड़ी पूरी तरह नहीं जोड़ पाया, जिससे साबित हो सके कि पत्नी की हत्या आरोपी ने ही की है. अदालत ने माना कि घटना के बाद याचिकाकर्ता का कुछ समय तक मौके पर न होना, अन्य परिस्थितियों की पर्याप्त पुष्टि के अभाव में अकेले दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता.
पढ़ें: राजस्थान में रोटेशन को लेकर तीन पंचायतों में सरपंच की आरक्षण लॉटरी हाईकोर्ट से रद्द, सात दिन में फिर होगी कवायद
13 साल से जेल में बंद था: अधिवक्ता एचके सैनी ने बताया कि अपीलार्थी 25 जून 2013 से जेल में बंद था और अपील में निचली कोर्ट के उम्रकैद के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया था कि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है व घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है. अपील में यह भी कहा गया कि अभियोजन अपीलार्थी और मृतका को अंतिम बार साथ देखे जाने की परिस्थिति को विश्वसनीय तरीके से साबित नहीं कर पाया और कथित चाकू व खून लगे कपड़ों की बरामदगी को लेकर गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास रहा.
पढ़ें:कोर्ट के दो फैसले: पिंक सिटी का हेरिटेज स्वरूप बिगड़ने पर हाईकोर्ट खंडपीठ ने जताई चिंता, ठोस कदम उठाने के निर्देश, नगर निगम पर जुर्माना
नाहरगढ़ थाना क्षेत्र का था मामला, पति पर दर्ज हुआ था हत्या का केस: वकील एचके सैनी ने अपील में निचली कोर्ट का आदेश रद्द कर अपीलार्थी को दोषमुक्त करने की मांग की थी. नाहरगढ़ थाना इलाके में 18 जून 2013 को महिला का शव उसके कमरे में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर चालान पेश किया था. सुनवाई के बाद एडीजे कोर्ट ने अपीलार्थी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
पढ़ें: कन्हैयालाल हत्याकांड में 5 आरोपियों को झटका, राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका