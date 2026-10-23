बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा के जरिए उद्योगों से जोड़ने की तैयारी में शिक्षा विभाग, वोकेशनल ट्रेनर्स के टेंडर खत्म, कैसे होगी योजना पूरी?
राज्य परियोजना निदेशक ने कहा-व्यावसायिक शिक्षा को ज्यादा व्यावहारिक और रोजगारपरक बनाने के लिए उद्योगों और स्कूलों के बीच प्रभावी कोऑर्डिनेशन जरूरी है.
Published : October 23, 2026 at 7:15 PM IST
जयपुर: राजस्थान में बालिकाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए अब स्कूलों में दी जा रही व्यावसायिक शिक्षा को सीधे उद्योगों से जोड़ने की तैयारी है. इसके तहत छात्राओं को पढ़ाई के दौरान ही औद्योगिक अनुभव, कार्यस्थल आधारित प्रशिक्षण और करियर गाइडेंस उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. इसी दिशा में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (RCSE) और She Learns, आईपीई ग्लोबल के संयुक्त तत्वावधान में उद्योग कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें उद्योगों और स्कूलों के बीच कोऑर्डिनेशन मजबूत करने के साथ छात्राओं के लिए उद्योग आधारित करियर अवसर विकसित करने पर मंथन हुआ. हालांकि प्रदेश में 2500 से ज्यादा वोकेशनल ट्रेनर्स का टेंडर ही खत्म हो चुका है. ऐसे में बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा के जरिए उद्योगों से जोड़ने का प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा?
हजार से ज्यादा स्कूलों में चल रहे 17 ट्रेड्स: राजस्थान में वर्तमान में 4 हजार से ज्यादा स्कूलों में 17 ट्रेड्स के अंतर्गत करीब 5 लाख छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है. अब इस व्यवस्था को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने पर जोर है, ताकि छात्र केवल कोर्स तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें वास्तविक कार्यस्थल का अनुभव भी मिल सके. वर्कशॉप में औद्योगिक भ्रमण, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT), इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और उद्योग विशेषज्ञों के साथ संवाद जैसे विकल्पों पर मंथन किया गया. इसे लेकर राज्य परियोजना निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा- व्यावसायिक शिक्षा को ज्यादा व्यावहारिक और रोजगारपरक बनाने के लिए उद्योगों और स्कूलों के बीच प्रभावी कोऑर्डिनेशन जरूरी है. उद्योगों से जुड़ाव होने पर छात्राओं को रोजगार के बदलते स्वरूप, कार्यस्थल की जरूरतों और उपलब्ध करियर विकल्पों को समझने का अवसर मिलेगा. इससे वे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार करियर चुनने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगी.
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सुरक्षित कार्यस्थल और महिला मेंटर्स पर भी जोर: राज्य परियोजना निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा बालिकाओं को उद्योगों से जोड़ने के साथ उनके लिए सुरक्षित और सकारात्मक कार्यस्थल का माहौल तैयार करना भी महत्वपूर्ण है. ऐसे में आने-जाने की सुविधा, कार्यस्थल पर जरूरी व्यवस्थाओं, महिला मेंटर्स और मेंटरशिप की भूमिका पर भी मंथन किया गया. इसके साथ ही जिला स्तर पर उद्योगों की पहचान कर उनके साथ पार्टनरशिप डेवलप करने और प्राथमिकता वाले औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण के अवसर तलाशने पर भी मंथन हुआ.
उद्योगों की जरूरतों के अनुसार तैयार होंगे करियर विकल्प: इस पहल का उद्देश्य स्कूलों में संचालित वोकेशनल कोर्सेज को उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना है. इसके लिए उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने, छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों से परिचित कराने पर जोर दिया गया. प्रभावी उद्योग-विद्यालय साझेदारी से बालिकाओं को पढ़ाई के दौरान ही करियर की दिशा समझने, कार्यस्थल का अनुभव हासिल करने और रोजगार संबंधी निर्णय लेने में मदद मिल सकती है.
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2500 से ज्यादा वोकेशनल ट्रेनर्स का टेंडर ही खत्म: वोकेशनल ट्रेनर संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष पवन गर्ग ने बताया कि एक तरफ शिक्षा विभाग छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा के जरिए सीधे उद्योगों से जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है. जबकि व्यावसायिक शिक्षा दे रहे वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए आज तक कोई स्थाई जॉब पॉलिसी तक नहीं लाई गई, ना तो उन्हें कोई सम्मानजनक वेतन मिलता है और जो वेतन मिल रहा है वो भी समय पर नहीं मिलता. उन्होंने कहा कि हाल ही में 20 अक्टूबर को प्रदेश के 2500 से ज्यादा वोकेशनल ट्रेनर्स का टेंडर तक खत्म हो गया है. इस संबंध में विभाग की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है. ऐसे में वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रहे शिक्षा महकमे को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए.
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