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बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा के जरिए उद्योगों से जोड़ने की तैयारी में शिक्षा विभाग, वोकेशनल ट्रेनर्स के टेंडर खत्म, कैसे होगी योजना पूरी?

लड़कियों के लिए वोकेशनल एजुकेशन लेकर कार्यशाला आयोजन ( Source Education Department )

जयपुर: राजस्थान में बालिकाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए अब स्कूलों में दी जा रही व्यावसायिक शिक्षा को सीधे उद्योगों से जोड़ने की तैयारी है. इसके तहत छात्राओं को पढ़ाई के दौरान ही औद्योगिक अनुभव, कार्यस्थल आधारित प्रशिक्षण और करियर गाइडेंस उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है. इसी दिशा में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (RCSE) और She Learns, आईपीई ग्लोबल के संयुक्त तत्वावधान में उद्योग कार्यशाला आयोजित की गई. इसमें उद्योगों और स्कूलों के बीच कोऑर्डिनेशन मजबूत करने के साथ छात्राओं के लिए उद्योग आधारित करियर अवसर विकसित करने पर मंथन हुआ. हालांकि प्रदेश में 2500 से ज्यादा वोकेशनल ट्रेनर्स का टेंडर ही खत्म हो चुका है. ऐसे में बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा के जरिए उद्योगों से जोड़ने का प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा?

हजार से ज्यादा स्कूलों में चल रहे 17 ट्रेड्स: राजस्थान में वर्तमान में 4 हजार से ज्यादा स्कूलों में 17 ट्रेड्स के अंतर्गत करीब 5 लाख छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है. अब इस व्यवस्था को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने पर जोर है, ताकि छात्र केवल कोर्स तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें वास्तविक कार्यस्थल का अनुभव भी मिल सके. वर्कशॉप में औद्योगिक भ्रमण, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT), इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और उद्योग विशेषज्ञों के साथ संवाद जैसे विकल्पों पर मंथन किया गया. इसे लेकर राज्य परियोजना निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा ने कहा- व्यावसायिक शिक्षा को ज्यादा व्यावहारिक और रोजगारपरक बनाने के लिए उद्योगों और स्कूलों के बीच प्रभावी कोऑर्डिनेशन जरूरी है. उद्योगों से जुड़ाव होने पर छात्राओं को रोजगार के बदलते स्वरूप, कार्यस्थल की जरूरतों और उपलब्ध करियर विकल्पों को समझने का अवसर मिलेगा. इससे वे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार करियर चुनने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगी.