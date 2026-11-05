ETV Bharat / state

अश्विनी वैष्णव का कांग्रेस पर हमला, SIR से लेकर EVM तक पूछे 6 सवाल, 'रिजीम चेंज' पर भी घेरा

मीडिया से बात करते अश्विनी वैष्णव ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: केंद्रीय रेल एवं सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर निशाना साधा. अश्विनी वैष्णव ने SIR और EVM जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरते हुए 6 सवालों के जवाब मांगे. साथ ही वैष्णव ने ‘रिजीम चेंज’ शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई. वैष्णव ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा- SIR सहित जिन मुद्दों की वह बात करती है, उनके लिए सदन में आइए और लोकतांत्रिक तरीके से बहस कीजिए. अगर वह डिबेट के लिए तैयार है तो केंद्र सरकार विशेष सत्र बुलाएगी. भाजपा के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत गुरुवार को अश्विनी वैष्णव ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए ये बातें कहीं.