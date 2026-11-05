अश्विनी वैष्णव का कांग्रेस पर हमला, SIR से लेकर EVM तक पूछे 6 सवाल, 'रिजीम चेंज' पर भी घेरा
अश्विनी वैष्णव ने कहा-मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कई बार हो चुकी है.ऐसे में SIR पर सवाल उठाने का औचित्य क्या है?
Published : November 5, 2026 at 8:19 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 8:55 PM IST
जयपुर: केंद्रीय रेल एवं सूचना-प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर निशाना साधा. अश्विनी वैष्णव ने SIR और EVM जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरते हुए 6 सवालों के जवाब मांगे. साथ ही वैष्णव ने ‘रिजीम चेंज’ शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई. वैष्णव ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा- SIR सहित जिन मुद्दों की वह बात करती है, उनके लिए सदन में आइए और लोकतांत्रिक तरीके से बहस कीजिए. अगर वह डिबेट के लिए तैयार है तो केंद्र सरकार विशेष सत्र बुलाएगी. भाजपा के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत गुरुवार को अश्विनी वैष्णव ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए ये बातें कहीं.
EVM पर सवाल तो कांग्रेस बताए आधार : अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे मूल आधार सही मतदाता सूची है. इसी के आधार पर चुनाव होते हैं और नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने दावा किया कि आजादी के बाद मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कई बार हो चुकी है और कांग्रेस के शासनकाल में भी ऐसा हुआ है. ऐसे में SIR पर सवाल उठाने का औचित्य क्या है?
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पहले बूथ लूटने जैसी घटनाएं होती थीं: वैष्णव ने EVM पर कहा कि इसे कांग्रेस सरकार के समय ही चुनाव प्रक्रिया में लाया गया था. पहले बूथ लूटने जैसी घटनाएं होती थीं, लेकिन EVM से चुनाव व्यवस्था में सुधार आया और नतीजे जल्दी आने लगे. अब कांग्रेस किस आधार पर EVM की विश्वसनीयता को चुनौती दे रही है? बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर भी उन्होंने सवाल किया. वैष्णव ने कहा कि MLC चुनाव बैलेट पेपर से हुए, लेकिन कांग्रेस को सफलता नहीं मिली. उन्होंने पूछा कि क्या अब कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपनी मांग वापस लेगी?
घुसपैठियों और एक से ज्यादा जगह वोट पर सवाल : केंद्रीय मंत्री ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर भी कांग्रेस से सवाल किए. उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस चाहती है कि भारत के नागरिक नहीं होने वाले लोगों के नाम भी मतदाता सूची में शामिल किए जाएं? क्या दुनिया छोड़ चुके लोगों के नाम भी सूची में बने रहने चाहिए? क्या एक व्यक्ति का नाम कई जगह दर्ज होना चाहिए. वैष्णव ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण जरूरी है और इसे राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए.
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संसद में बहस की चुनौती, विशेष सत्र के लिए भी तैयार : वैष्णव ने कांग्रेस से पूछा कि क्या वह संविधान में विश्वास करती है और क्या संसद के मंच पर SIR सहित सभी मुद्दों पर बहस करने को तैयार है. कांग्रेस अपनी मांग संसद में रखे, सरकार चर्चा के लिए तैयार है. जरूरत पड़ी तो विशेष सत्र बुलाकर भी बहस कराई जा सकती है. पहले भी संसद में बहस के दौरान कांग्रेस के नेता सदन छोड़कर चले जाते हैं और SIR पर चर्चा हुई तो इस बार भी आधे रास्ते में वॉकआउट कर सकते हैं. कांग्रेस के पास ठोस मुद्दे नहीं हैं और वह प्रक्रिया पर सवाल उठाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है.
‘रिजीम चेंज’ की बात करना अराजकता को बढ़ावा देने जैसा: वैष्णव ने ‘रिजीम चेंज’ शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार-जीत व्यवस्था का हिस्सा है. भाजपा भी कई वर्षों तक विपक्ष में रही, लेकिन उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाई. वैष्णव ने आरोप लगाया कि सत्ता परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग ‘रिजीम चेंज’ की बात करना अराजकता को बढ़ावा देने जैसा है. संविधान के अनुसार ही हर विषय का फैसला होना चाहिए.
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विकास की राजनीति बनाम वोट बैंक का आरोप : केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज जनता विकास की राजनीति चाहती है. कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने के साथ सड़क पर फैसले की बात कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है. जब लोकतंत्र पर आघात होता है तो उसे बचाने के लिए आवाज उठाना सभी का अधिकार है. भाजपा लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए जनता के सामने अपना पक्ष रख रही है.
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कांग्रेस से छह सवाल :
- वर्षों से चली आ रही SIR की प्रक्रिया पर कांग्रेस किस आधार पर सवाल उठा रही है और उस पर प्रहार क्यों कर रही है.
- पिछले 20-25 वर्षों से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाली EVM व्यवस्था को कांग्रेस किस आधार पर चुनौती दे रही है.
- कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती है. MLC चुनाव बैलेट पेपर से कराए गए, इसके बावजूद कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई. क्या अब कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपनी मांग वापस लेगी?
- क्या कांग्रेस चाहती है कि भारत के नागरिक नहीं होने वाले लोगों को भी मतदान का अधिकार मिले? क्या मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में बने रहें. क्या एक ही व्यक्ति का नाम चार-पांच जगह दर्ज हो? क्या कांग्रेस ऐसी व्यवस्था का समर्थन करती है.
- क्या कांग्रेस संविधान और उसकी संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखती है.
- जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है, क्या वह देश की सबसे बड़ी सदन लोकसभा में डिबेट को तैयार है? अगर वह उन मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा करना चाहे तो लिखकर दे, विशेष सत्र बुलाया जाएगा.
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