जयपुर में पहली बार होगा जयपुर रागा फेस्टिवल, पद्म भूषण पं. साजन मिश्र सहित देश-विदेश के दिग्गज कलाकार देंगे प्रस्तुति
दो दिवसीय महोत्सव में निर्गुण भक्ति संगीत से लेकर सत्रिया नृत्य तक की प्रस्तुतियां होंगी, सारंगी की जुगलबंदी और गुरु-शिष्य परंपरा भी बनेगी आकर्षण
Published : November 14, 2026 at 8:53 PM IST
जयपुर: गुलाबी नगरी में पहली बार भारतीय शास्त्रीय संगीत की अलग-अलग विधाओं का संगम देखने और सुनने को मिलेगा. कणिका पांडे फाउंडेशन की ओर से 28 और 29 नवंबर को पहले जयपुर रागा फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा. दो दिवसीय महोत्सव में पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र, कथक गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी, पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान और प्रसिद्ध बांसुरी वादक शशांक सुब्रमण्यम सहित देश-विदेश के नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. महोत्सव में शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य के साथ ही युवा कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा.
निर्गुण भक्ति संगीत से लेकर सत्रिया नृत्य तक का संगम: जयपुर रागा फेस्टिवल की शुरुआत 28 नवंबर को ग्रैमी नामांकित बांसुरी वादक शशांक सुब्रमण्यम की प्रस्तुति से होगी. इसी दिन कोलकाता की युवा कलाकार सबीना इस्लाम और संजुक्ता बिस्वास की जुगलबंदी भी खास आकर्षण रहेगी. शाम को जयपुर घराने के प्रसिद्ध कथक कलाकार पंडित राजेंद्र गंगानी अपनी प्रस्तुति देंगे.29 नवंबर की सुबह 'सैक्रेड साउंड्स' सत्र में डॉ. पुष्कर लेले निर्गुण भक्ति संगीत और पंडित कुमार गंधर्व की गायकी की परंपरा से रूबरू कराएंगे. वहीं फ्रांस की कलाकार पेरीन लेगूलों और पार्थ प्रतिम हजारिका की सत्रिया नृत्य जुगलबंदी भी दर्शकों के लिए खास होगी. असम की करीब 500 साल पुरानी सत्रिया नृत्य परंपरा पहली बार जयपुर के मंच पर प्रस्तुत की जाएगी.
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गुरु-शिष्य परंपरा से होगा जयपुर रागा फेस्टिवल का समापन: जयपुर की संगीत विरासत को भी इस महोत्सव में खास जगह मिलेगी. सारंगी की आठवीं पीढ़ी से जुड़े पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान अपने बेटे मोमिन खान के साथ सारंगी की जुगलबंदी पेश करेंगे. वहीं महोत्सव का समापन बनारस घराने के पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र और उनके बेटे युवा गायक स्वरांश मिश्र की प्रस्तुति से होगा. इस दौरान गुरु-शिष्य परंपरा और पारिवारिक संगीत विरासत की झलक देखने को मिलेगी.
गुरुओं का आशीर्वाद है जयपुर रागा फेस्टिवल: कणिका पांडे फाउंडेशन की संस्थापक कणिका पांडे ने बताया- उन्होंने पंडित राजन-साजन मिश्र और पंडित राजेंद्र गंगानी जैसे गुरुओं के सानिध्य में संगीत सीखा है. ऐसे महान कलाकारों की मौजूदगी और प्रस्तुतियां पहले जयपुर रागा फेस्टिवल के लिए बड़े आशीर्वाद की तरह हैं.वहीं फाउंडेशन के सह-संस्थापक सुधाकर पांडे ने कहा कि जयपुर की घरानेदार संगीत और महफिलों की विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना इस आयोजन का उद्देश्य है. इसके जरिए कला के माध्यम से समुदाय को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.
संगीत के साथ कार्यशालाएं और छात्रवृत्तियों की घोषणा: महोत्सव में केवल प्रस्तुतियां ही नहीं होंगी, बल्कि संगीत और कला को करीब से समझने के मौके भी मिलेंगे. डॉ. पुष्कर लेले संगीत रसास्वादन की कार्यशाला लेंगे, जबकि पेरीन लेगूलों सत्रिया नृत्य से परिचित कराएंगी. मिरज के नईम सितारमेकर वाद्ययंत्र बनाने और उनके रखरखाव का लाइव प्रदर्शन करेंगे. दूसरे दिन वरिष्ठ कलाकारों का सम्मान किया जाएगा और फाउंडेशन की ओर से छात्रवृत्तियों की घोषणा भी होगी.'
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