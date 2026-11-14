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जयपुर में पहली बार होगा जयपुर रागा फेस्टिवल, पद्म भूषण पं. साजन मिश्र सहित देश-विदेश के दिग्गज कलाकार देंगे प्रस्तुति

आयोजन की जानकारी देतीं कणिका पांडे और सुधाकर पांडे ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: गुलाबी नगरी में पहली बार भारतीय शास्त्रीय संगीत की अलग-अलग विधाओं का संगम देखने और सुनने को मिलेगा. कणिका पांडे फाउंडेशन की ओर से 28 और 29 नवंबर को पहले जयपुर रागा फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा. दो दिवसीय महोत्सव में पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र, कथक गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी, पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान और प्रसिद्ध बांसुरी वादक शशांक सुब्रमण्यम सहित देश-विदेश के नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे. महोत्सव में शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य के साथ ही युवा कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा.