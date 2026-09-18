ETV Bharat / state

पुरोहित जी का कटला अग्निकांड: करोड़ों का सामान मलबे में तब्दील, गहलोत से व्यापारी बोले- लाखों रुपए टैक्स के बावजूद सुरक्षा नहीं

बड़ा नुकसान हो सकता था : उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद शहर की सभी बिल्डिंग्स की गहनता से जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो. उन्होंने अन्य राज्यों की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, दिल्ली, राजकोट, लखनऊ और सूरत में आग लगने के गंभीर हादसे हुए हैं. जयपुर में एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भी आग लग गई थी. ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि कोई जनहानि हो जाए. गनीमत रही कि कटला में हुई घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. अगर दिन में ऐसा हादसा होता तो लोग बाहर ही नहीं निकल पाते और बड़ा नुकसान हो सकता था.

और किन भवनों को दबाव में दी फायर एनओसी : उन्होंने कहा कि भवनों को फायर एनओसी देने में निष्पक्षता बरती जाए. विभाग सभी मानकों की जांच करने के बाद अनुमति जारी करे. राजनीतिक दबाव में काम नहीं होना चाहिए. कई बार राजनीतिक दबाव के चलते एनओसी देनी पड़ती है, जो गलत है. ऐसा होने के कारण ही कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं. इस बिल्डिंग के पास की बिल्डिंग को भी किसी नेता ने दखल देकर एनओसी जारी करवा दी है. सरकार को पता करना चाहिए कि किन भवनों को दबाव में एनओसी दी गई है ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो.

लोग निगम की कार्यशैली की कर रहे हैं शिकायत : अशोक गहलोत ने पुरोहितजी का कटला में दुकानदारों से मुलाकात की और सांत्वना दी. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कटला में आग बुझाने के किए हाइड्रेंट सिस्टम लगाया गया था, लेकिन उसकी टेस्टिंग और मेंटेनेंस तक नहीं की गई. यह बहुत बड़ी कमी है. एसडीआरएफ और दमकलकर्मियों ने अच्छा काम किया. नगर निगम की जिम्मेदारी है कि सरकार बदल भी जाए तो फायर फाइटिंग के सिस्टम की समुचित देख-रेख करे. सब लोग नगर निगम की कार्यशैली की शिकायत कर रहे हैं.

इधर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौके पर पहुंचे और दुकानदारों से मुलाकात की. दुकानदारों का कहना है कि हर साल लाखों रुपए अर्बन डवलपमेंट टैक्स देने के बावजूद उन्हें सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिल रही. आग लगने की घटना के बाद वे रातों-रात सड़क पर आ गए हैं. अशोक गहलोत ने आग से प्रभावित दुकानदारों की सुध लेने की मांग सरकार से की है. वहीं, माणक चौक थाने में पुलिस ने कॉम्प्लेक्स मालिक आनंद सेठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

जयपुर : राजधानी जयपुर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में से एक पुरोहित जी का कटला में स्थित सेठी कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को लगी भीषण आग ने करीब 20 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. आग से इन दुकानों में रखा करोड़ों रुपए का सामान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसमें से रात को रह-रहकर धुआं उठ रहा था. दमकल और एसडीआरएफ की टीमें रात को भी मौके पर तैनात रहीं. शुक्रवार को भी दमकल और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं. पुरोहित जी का कटला में दुकानें आज दूसरे दिन भी बंद रहीं.

शहर की सभी बिल्डिंग्स की होनी चाहिए जांच : उन्होंने कहा कि जिन्हें सिफारिश से एनओसी मिली है, उनकी एनओसी निरस्त होनी चाहिए. अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि मौके पर नहीं आया है. ऐसे मामलों में एक मंत्री भी आ जाते तो लोगों को तसल्ली मिलती. पड़ोस की विधानसभा से एक विधायक आए, जो आने के तत्काल बाद वापस चले गए. आग की घटना में 20 दुकानों को नुकसान हुआ है और व्यापारियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है. एक व्यापारी की पांच दुकानें जल गईं, जिनका 1.60 करोड़ का बीमा करवाया है. हालांकि, नुकसान इससे कहीं ज्यादा का हुआ है. सरकार को व्यापारियों का सहयोग करना चाहिए और हरसंभव मदद करनी चाहिए. आग लगने के कारणों की भी पड़ताल होनी चाहिए.

मलबे को हटाते दुकानदार. (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढे़ं. SMS अस्पताल अग्निकांड में 8 लोगों की मौत, धरने पर बैठे गुस्साए परिजन

रिपोर्ट में किया लापरवाहियों का जिक्र : जयपुर के माणक चौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि बड़ी चौपड़ स्थित पुरोहित जी के कटले के सेठी कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को लगी भीषण आग के मामले में एसआई नरेंद्र की रिपोर्ट पर थाने में मुकदमा दर्ज किया है. इसकी जांच थानाधिकारी खुद कर रहे हैं. इस रिपोर्ट में अवैध निर्माण, अग्निशमन और सुरक्षा उपकरण चालू हालात में नहीं होने, फायर एनओसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने और संकरे रास्तों के बीच आवाजाही के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के आरोप लगाए गए हैं.

रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि कॉम्प्लेक्स की 20 दुकानें करीब 13 घंटे तक आग की जद में रही. कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर लगी आग ने दुकानों और गोदाम को अपनी चपेट में लिया. तंग गलियों और संकरे रास्ते के कारण दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में दिक्कत हुई. आग बुझाने के लिए एक अस्थायी दीवार को हटाकर रास्ता बनाया गया. पुरोहित जी का कटला में 500 से ज्यादा दुकानें हैं. आम दिनों में यहां पैर रखने की भी जगह नहीं रहती.

आग से भवन को हुआ नुकसान (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढे़ं. भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

दूसरे दिन भी सभी दुकानें बंद, बिजली गुल : हर दिन हजारों खरीदार और विदेशी सैलानी यहां आते हैं. कटले में स्थित सेठी कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर गुरुवार को आग लग गई और 20 दुकानें आग की चपेट में आ गई. आग लगने के कारण गुरुवार को पूरा कटला बंद रहा. दुकानों से रात को भी रह-रहकर धुआं उठता रहा. इसके चलते दमकल और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात की गई है. एहतियात के तौर पर पूरे कटला में आज भी दुकानें नहीं खुली. इस इलाके में बिजली सप्लाई भी बंद है.

पुलिस ने कॉम्प्लेक्स मालिक पर दर्ज किया मुकदमा : इस मामले को लेकर माणक चौक थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. इसमें लोगों की जान को खतरे में डालने जैसे आरोप शामिल हैं. आग लगने के कारण और दुकानों में हुए नुकसान का सटीक आकलन जांच के बाद ही साफ हो पाएगा. पुलिस ने कॉम्प्लेक्स के मालिक आनंद सेठी के खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 13 घंटे तक कॉम्प्लेक्स की कई दुकानें आग की चपेट में रही. वहीं, आज एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और मौके से सबूत इकट्ठा किए. प्रारंभिक तौर पर शार्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है. हालांकि, पूरी तस्वीर जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी.

मौके पर पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढे़ं. कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, टला बड़ा हादसा

इन व्यापारियों की दुकानें आई चपेट में : पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सेठी कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर लगी आगे की चपेट में सतनाम मदन ट्रेडर्स की दुकान नंबर 201, राजेश-दीपिका की दुकान नंबर 201ए, जितेंद्र-कमल की दुकान नंबर 202, कमल की दुकान नंबर 202ए, कमल अग्रवाल की दुकान नंबर 203, कमल की दुकान नंबर 203ए, शैलेंद्र अग्रवाल की दुकान नंबर 204 आई हैं. इसके अलावा मगन की दुकान नंबर 204ए, राजेश की दुकान नंबर 205, राजेश-दीपिका की दुकान नंबर 205ए व 206ए, हसन की दुकान नंबर 205 बी, रमेश-राजेश की दुकान नंबर 206 ए, राकेश गुप्ता (विमल होजरी एजेंसी) की दुकान नंबर 206बी, छोटूभाई-पुरुषोत्तम की दुकान नंबर 207, अशोक कुमार शर्मा की दुकान नंबर 208, विकास शर्मा की दुकान नंबर 209 भी आग की चपेट में आई हैं.

रात को अमीर थे, सुबह सड़क पर आ गए : व्यापारी राजेश कुमार जैन ने बताया, उनकी 20 साल से सेठी कॉम्प्लेक्स में दुकान है. दूसरी मंजिल पर उनकी मनिहारी के आइटम की पांच दुकान-गोदाम हैं. उनकी दुकान के पास किसी दुकान में शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई. इससे उनका करीब 2.50 करोड़ रुपए का स्टॉक और 50 लाख रुपए का अन्य सामान जलकर राख हो गया. उनका कहना है कि कॉम्प्लेक्स के दुकानदार हर साल 40 लाख रुपए अर्बन डेवलपमेंट टैक्स देते हैं. उनका कहना है कि वे रात को जब दुकान से गए तो अमीर थे, लेकिन सुबह उठते ही सड़क पर आ गए. हर साल जीएसटी और इनकम टैक्स के रूप में सरकार को बड़ी रकम देते हैं. अब जब उन्हें जरूरत है तो सरकार को उनकी सुध लेनी चाहिए. उन्होंने कहा, सरकार यूडी टैक्स सौ फीसदी लेती है, जबकि सुविधा और सुरक्षा जीरो है.