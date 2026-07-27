संत समाज की चेतावनी- गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दो और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाओ, नहीं तो होगा आमरण अनशन
गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर संत समाज की केंद्र सरकार को चेतावनी.
Published : July 27, 2026 at 4:30 PM IST
जयपुर: गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और देशभर में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर चल रहे 'गौ-सम्मान आह्वान' अभियान के तहत संत समाज ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो जनवरी के बाद आमरण अनशन शुरू किया जाएगा. संतों ने कहा कि ये पूरी तरह अहिंसक आंदोलन है, लेकिन यदि सरकार ने अब भी अनदेखी की तो देशव्यापी जनआंदोलन का स्वरूप और व्यापक होगा.
देशभर में चल रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत देश के करीब 790 जिला मुख्यालयों पर हस्ताक्षर अभियान और ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किए गए. सियाराम दास बगीची के संत हरिशंकर दास वेदांती ने कहा कि देशभर में करीब 15 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र किए जा रहे हैं. जनवरी तक ये अभियान जारी रहेगा और इसके बाद भी यदि सरकार गौमाता को राष्ट्रमाता या राष्ट्र आराध्या का दर्जा नहीं देती और गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती, तो संत समाज आमरण अनशन पर बैठेगा.
उन्होंने कहा कि ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और अहिंसक है, लेकिन दुख की बात है कि सरकार ऐसे आंदोलनों की अनदेखी करती है. उनका कहना था कि संत समाज किसी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ या कानून हाथ में लेने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहा है.
केंद्रीय कानून बनाने की मांग : संतों ने मंच से कहा कि वर्तमान में अलग-अलग राज्यों में गौ संरक्षण के अलग-अलग कानून हैं, जिससे गोतस्करी पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है. उनका तर्क था कि राजस्थान जैसे राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध होने के बावजूद यहां से गौवंश को दूसरे राज्यों में ले जाकर उसकी हत्या की जाती है. इसलिए पूरे देश में एक समान और सख्त केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब धारा 370 हट सकती है और अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है, तो गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने में देरी क्यों हो रही है. ये केवल किसी एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश और केंद्र सरकार के स्तर का विषय है.
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'गौ आधारित अर्थव्यवस्था' को बढ़ावा देने पर जोर : अभियान से जुड़े संतों और गौभक्तों ने कहा कि ये केवल धार्मिक भावना का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि से भी जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने गोबर और गोमूत्र पर शोध केंद्र स्थापित करने, पंचगव्य आधारित औषधियों को बढ़ावा देने, जैविक खेती में इनके उपयोग को प्रोत्साहित करने और गौशालाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग रखी. मंच से बताया गया कि गाय 'चलता-फिरता औषधालय' है और पंचगव्य का उपयोग समाज के लिए अत्यंत लाभकारी है. उन्होंने कहा कि एक ओर लोग पंचगव्य का उपयोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग गौ हत्या कर रहे हैं. ऐसे में सरकार को गौ संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए.
दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन पर उठाए सवाल : यहां संतों ने दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में हुआ आंदोलन विद्यार्थियों का नहीं, बल्कि आतंकवादियों का, राष्ट्रद्रोहियों का आंदोलन था और जब राष्ट्रद्रोहियों के सामने सरकार झुकेगी तो राष्ट्र नहीं बचेगा. उन्होंने कहा कि संत समाज कोई विरोध नहीं करता कोई तोड़फोड़ नहीं करता और ना ही कानून का उल्लंघन करता. साधु महात्मा सिर्फ गाय के लिए न्याय चाहते हैं और ये सरकार को सुनना पड़ेगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार विद्यार्थियों की सोच सकती है, कॉकरोच और कांग्रेस की सुन सकती है, तो साधु संत तो राजनीति से परे हैं, थोड़ी तो उनकी भी सुन सकते हैं.
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ये प्रमुख मांगें भी रखीं :
- गौमाता को राष्ट्रमाता अथवा राष्ट्र आराध्या का दर्जा दिया जाए.
- पूरे देश में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए.
- हर ग्राम पंचायत स्तर पर नंदीशाला स्थापित की जाए.
- गौ शालाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए.
- गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए.
- गोतस्करी और गौ हत्या में शामिल लोगों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए.
- गोतस्करी में प्रयुक्त वाहनों की स्थायी जब्ती की जाए.
- कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का एक हिस्सा गौ सेवा के लिए निर्धारित किया जाए.
'अब न रुकेंगे, न झुकेंगे' : गौ ऋषि प्रकाश दास दादू पंथी ने कहा कि पूरे देश के 790 जिलों में एक साथ ये अभियान शुरू हुआ है. पहले 5 करोड़ हस्ताक्षर सरकार को सौंपे गए थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ. अब 15 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ संत समाज सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहा है. उन्होंने कहा कि संत समाज अब न रुकेगा और न झुकेगा, बल्कि गौमाता को न्याय दिलाने के संकल्प के साथ आंदोलन जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि साधु-संत किसी प्रकार का विरोध, हिंसा या कानून का उल्लंघन नहीं करते, बल्कि केवल गौ संरक्षण और गौमाता के सम्मान की मांग कर रहे हैं. यदि सरकार अन्य आंदोलनों की आवाज सुन सकती है तो संत समाज की इस अहिंसक मांग पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए.