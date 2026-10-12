Special : जयपुर से दिल्ली, मथुरा-वृंदावन, काशी और उज्जैन तक...राजस्थान ने यूपी सरकार से मांगा मालिकाना हक
देशभर में फैली जयपुर रियासत की संपत्तियों की कहानी. राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भेज मांगा मालिकाना हक. अंकुर जाकड़ की रिपोर्टे...
Published : October 12, 2026 at 5:14 PM IST
जयपुर: गुलाबी नगरी जयपुर की पहचान भले ही सिटी पैलेस, आमेर और हवामहल जैसी ऐतिहासिक इमारतों से होती हो, लेकिन पूर्व जयपुर रियासत का संपत्ति और सांस्कृतिक प्रभाव जयपुर की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था. ऐतिहासिक दस्तावेजों और इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली, आगरा, मथुरा-वृंदावन, काशी, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार से लेकर बंगाल और उत्तर भारत के कई हिस्सों में जयपुर रियासत से जुड़ी जमीन, भवन, घाट, मंदिर और धार्मिक संपत्तियों के रिकॉर्ड मिलते हैं.
यूपी के चार शहरों में खंगाले जा रहे पुराने राजस्व रिकॉर्ड : हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर आगरा, मथुरा, प्रयागराज और वाराणसी में पूर्व जयपुर रियासत की संपत्तियों का मालिकाना हक राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने का अनुरोध किया गया है. राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने यूपी सरकार को पत्र भेजा है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है.
यूपी ने भी लिया एक्शन : इस पर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के आयुक्त ने आगरा, मथुरा, प्रयागराज और वाराणसी जिलों के जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है. इसके बाद जिलाधिकारी मनीष बंसल ने नगर आयुक्त, विकास प्राधिकरण के सचिव और एसडीएम सदर को जमीन और भवनों के पुराने रिकॉर्ड खंगालकर रिपोर्ट तलब की है.
अब ये पता लगाया जा रहा है कि जयपुर रियासत के नाम से कितनी जमीन या संपत्तियां दर्ज थीं, बाद में उसका रिकॉर्ड किसके नाम हुआ और वर्तमान में उसका उपयोग किस रूप में हो रहा है. ये पड़ताल इसलिए जरूरी है, क्योंकि रियासतकालीन संपत्तियों का रिकॉर्ड पट्टे, परवाने, फरमान, नक्शे और राजस्व दस्तावेजों में दर्ज रहा है. ऐसे में वर्तमान स्थिति जानने के लिए पुराने रिकॉर्ड को मौजूदा राजस्व दस्तावेजों से मिलाना जरूरी होगा.
यूपी सरकार के जवाब का इंतजार : राजस्थान सरकार ने आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और मथुरा में पूर्व जयपुर रियासत की संपत्तियों पर मालिकाना हक का दावा पेश किया है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग को पत्र लिखकर संपत्तियों के रिकॉर्ड में राजस्थान सरकार का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आग्रह किया था. राजस्थान सरकार का ये दावा 1949 में हुए राजस्थान एकीकरण से जुड़े समझौते और 1952 के बाद के राजस्व रिकॉर्ड पर आधारित है.
राजस्थान सरकार का दावा : राजस्थान सरकार ने दावा 1952 में हुए ऐतिहासिक विलय समझौते के आर्टिकल 6 (2) सी के आधार पर किया है. जिसमें यह प्रावधान है कि पूर्ववर्ती जयपुर रियासत की जो संपत्तियां राज्य के बाहर स्थित हैं, उन सभी संपत्तियों पर राजस्थान राज्य सरकार का अधिकार होगा. जिला प्रशासन को प्रदेश सरकार से मिले राजस्थान के मुख्य सचिव के पत्र के साथ ही 16 फरवरी 1952 का राजपत्र भी मिला है, जिसमें आगरा सहित प्रदेश के अन्य शहरों स्थित जयपुर रियासत की संपत्तियों का ब्योरा दर्ज है. इसमें आगरा के जयपुर हाउस क्षेत्र में दो ऐतिहासिक कोठियां, करीब 100 बीघा जमीन ऐतिहासिक सदाशिव मन:कामेश्वर मंदिर से जुड़ा क्षेत्र तथा सड़क की एक प्रमुख पट्टी शामिल है.
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मथुरा-वृंदावन में जयसिंहपुरा बसाने का इतिहास : सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक केंद्रों में जमीन खरीदने और जयसिंहपुरा नाम से बस्तियां विकसित करने के ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार मथुरा और वृंदावन भी इसी परंपरा से जुड़े रहे हैं. इन क्षेत्रों में जयपुर रियासत की ओर से धार्मिक गतिविधियों और यात्रियों की व्यवस्थाओं के लिए जमीन और निर्माण कार्य कराए जाने के उल्लेख मिलते हैं. मथुरा-वृंदावन की संपत्तियां केवल जमीन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि धार्मिक यात्राओं के दौरान ठहरने, पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए भी इनका इस्तेमाल होता था. हालांकि, इनमें से कौन सी संपत्ति आज भी जयपुर राजपरिवार या राज्य सरकार के स्वामित्व में है, ये मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड से ही स्पष्ट होगा.
काशी के घाटों से हरिद्वार की हवेली तक जयपुर का संबंध : जयपुर राजाओं का काशी से भी गहरा धार्मिक संबंध रहा. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार काशी और उसके आसपास कई घाट जयपुर के महाराजाओं की ओर से खरीदे गए थे. इनका इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के साथ राजपरिवार के प्रवास के दौरान भी होता था. हरिद्वार में बद्री बावला की हवेली का भी ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है, जहां सवाई माधोसिंह के ठहरने की बात कही जाती है. गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आने वाले राजपरिवार के लिए ऐसे भवन धार्मिक यात्रा के साथ सामाजिक और राजनीतिक संपर्कों के केंद्र भी रहे.
उज्जैन में जयपुर की वेधशाला और इमारत : सवाई जयसिंह द्वितीय ने खगोलीय अध्ययन के लिए भारत के अलग-अलग हिस्सों में वेधशालाओं का निर्माण कराया. जयपुर के अलावा दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी जयसिंह की वेधशालाएं उनकी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि का प्रमाण मानी जाती हैं. उज्जैन में जयपुर से जुड़ी एक इमारत के जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने का भी उल्लेख किया जाता है. इन ऐतिहासिक संरचनाओं से पता चलता है कि जयपुर रियासत की मौजूदगी केवल प्रशासन और जमीन तक सीमित नहीं थी, बल्कि विज्ञान और संस्कृति तक भी फैली थी.
आगरा की जमीन को लेकर बड़ा ऐतिहासिक दावा : आगरा के पुराने स्वरूप और आसपास के क्षेत्रों में भी जयपुर रियासत की जमीन और संपत्तियों के ऐतिहासिक संदर्भ बताए जाते हैं. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत ने कपडद्वारा में मौजूद दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि आगरा क्षेत्र में जयपुर की जमीन का बड़ा हिस्सा था और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमीन दिए जाने के संदर्भ मिलते हैं. उनके अनुसार आगरा क्षेत्र से कुछ कारीगरों को जयपुर भी लाया गया था. ताजमहल जिस जमीन पर बना है, उसे भी जयपुर की जमीन से जोड़ने का एक ऐतिहासिक दावा किया जाता है. हालांकि, ऐतिहासिक दावा अपने आप में वर्तमान मालिकाना हक का प्रमाण नहीं माना जा सकता.
दिल्ली की जमीन और जयपुर हाउस का इतिहास : दिल्ली से जयपुर रियासत का संबंध भी काफी पुराना रहा. इतिहासकार के अनुसार दिल्ली में जयपुर की छावनियों और संपत्तियों के संदर्भ मिलते हैं. राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद नई दिल्ली के निर्माण के दौर में जमीन को लेकर जयपुर रियासत और ब्रिटिश सरकार के बीच लेन-देन का भी उल्लेख किया जाता है. दिल्ली और आगरा में बने जयपुर हाउस इस ऐतिहासिक संबंध के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं.
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बंगाल से मालवा और बुंदेलखंड तक संपत्तियों के संदर्भ : जयपुर के शासकों का मुगल प्रशासन से भी संबंध रहा. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार जयपुर के राजा मुगल शासन में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहे और अलग-अलग सूबों में जिम्मेदारियां संभालते रहे. इसी दौरान दिल्ली, मालवा, बुंदेलखंड और बंगाल सहित विभिन्न क्षेत्रों में जयपुर से जुड़े संपत्ति रिकॉर्ड बनने के संदर्भ मिलते हैं. वर्तमान बांग्लादेश और पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी जयपुर रियासत से जुड़े धार्मिक स्थलों और संपत्तियों के ऐतिहासिक संदर्भ बताए जाते हैं. हालांकि, इन संपत्तियों की वर्तमान स्थिति और स्वामित्व की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है.
मंदिर, घाट और देवस्थान भी जयपुर की विरासत का हिस्सा : इतिहासकार के अनुसार जयपुर राजपरिवार की ओर से देश के अलग-अलग हिस्सों में मंदिर, घाट, देवस्थान और धार्मिक भवनों का निर्माण या संरक्षण कराया गया. उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्रों में भी जयपुर की ओर से जमीन दिए जाने के ऐतिहासिक संदर्भ बताए जाते हैं. गंगोत्री के वर्तमान मंदिर के निर्माण और वहां मौजूद विग्रहों को भी जयपुर से जोड़ने का दावा किया गया है. उन्होंने कहा- क्योंकि वहां लैंड स्लाइडिंग होना बाढ़ आना सामान्य बात थी, तो वहां पर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती थी तो जयपुर की ओर देखा जाता था कि वहां से कोई मदद मिल जाए. ऐसे में जयपुर राज परिवार ने न सिर्फ संस्कृति को बचाने का काम किया, बल्कि धार्मिक स्थल भी तैयार करवाए.
पाकिस्तान, बांग्लादेश और काबुल तक ऐतिहासिक संदर्भ : जयपुर से जुड़े ऐतिहासिक धार्मिक संबंध वर्तमान भारत की सीमाओं से बाहर भी बताए जाते हैं. पाकिस्तान में मुल्तान, कटासराज और अन्य धार्मिक स्थलों से जयपुर रियासत के संबंधों का उल्लेख किया जाता है. बलूचिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर को भी जयपुर से मिलने वाली आर्थिक सहायता के ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़ा जाता है. इसी तरह काबुल और वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्रों से भी जयपुर रियासत से जुड़े धार्मिक और संपत्ति संबंधी संदर्भ बताए जाते हैं. हालांकि, विभाजन और बाद के संपत्ति कानूनों के आधार पर इन संपत्तियों की वर्तमान स्थिति अलग हो सकती है.
कपडद्वारा डॉक्यूमेंट और पुराने रियासती रिकॉर्ड अहम : देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार रियासतकालीन संपत्तियों की पड़ताल के लिए कपडद्वारा डॉक्यूमेंट, जयपुर के दस्तूर-कोमवार रिकॉर्ड और बीकानेर आर्काइव्स में मौजूद दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं. इन दस्तावेजों में पट्टों और परवानों की नंबरिंग के जरिए अलग-अलग स्थानों पर मौजूद संपत्तियों का विवरण मिलता है. हरिद्वार, काशी और मथुरा जैसी जगहों की संपत्तियों के संबंध में भी पुराने पट्टे-परवाने मौजूद हैं.
कपडद्वारा में संपत्ति की पहचान :
- पट्टा परवाने
- फरमान
- नक्शा/प्लान
- पुराना राजस्व रिकॉर्ड
- जमाबंदी/खसरा
- हस्तांतरण/अधिग्रहण दस्तावेज
1949 के बाद बदली संपत्तियों की कानूनी स्थिति : रियासतों के भारत में एकीकरण के बाद जयपुर रियासत की संपत्तियों की कानूनी स्थिति में बड़ा बदलाव आया. इतिहासकार के अनुसार 1949 के बाद संवैधानिक और प्रशासनिक बदलावों के तहत रियासती संपत्तियों का वर्गीकरण हुआ. इसलिए रियासतकाल में जयपुर के नाम दर्ज रही हर संपत्ति आज राजपरिवार की निजी संपत्ति हो, यह जरूरी नहीं है. कुछ संपत्तियां सरकारों के अधीन गईं, कुछ धार्मिक ट्रस्ट या देवस्थान व्यवस्था का हिस्सा बनीं. ऐसे में वर्तमान मालिकाना हक तय करने के लिए केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, बल्कि बाद के कानूनी और राजस्व रिकॉर्ड भी जरूरी होंगे.
रियासत की संपत्ति और राजपरिवार की निजी संपत्ति अलग-अलग विषय : इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है कि जयपुर रियासत की संपत्ति और जयपुर राजपरिवार की निजी संपत्ति को एक ही मानना सही नहीं होगा. रियासतकाल में राजा के अधिकार क्षेत्र में रही प्रत्येक संपत्ति आज राजपरिवार की निजी संपत्ति हो, ये जरूरी नहीं. इसलिए किसी संपत्ति के बारे में दावा करने से पहले ये देखना होगा कि रियासत के भारत में विलय के बाद उसकी कानूनी स्थिति क्या हुई, उसका स्वामित्व किसे मिला और वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम किसके पक्ष में दर्ज है ?
देवस्थान विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण : इतिहासकार के अनुसार जयपुर का देवस्थान विभाग केवल राजस्थान के मंदिरों तक सीमित नहीं रहा. देश के अलग-अलग हिस्सों में जयपुर से जुड़े धार्मिक स्थलों को आर्थिक सहायता दिए जाने के संदर्भ मिलते हैं. कुछ मंदिरों को आज भी सहायता मिलने का दावा किया गया है. यदि देवस्थान रिकॉर्ड, मंदिरों के दस्तावेज और वर्तमान भुगतान रिकॉर्ड को एक साथ देखा जाए तो जयपुर राजपरिवार के धार्मिक संरक्षण का देशव्यापी नेटवर्क सामने आ सकता है.
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मुद्दा विरासत के संरक्षण का : देवेंद्र कुमार भगत का कहना है कि इन संपत्तियों को केवल मालिकाना हक के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. खासकर धार्मिक और ऐतिहासिक संपत्तियों का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है. पुराने दस्तावेजों में जिन संपत्तियों का उल्लेख है, उनकी वर्तमान स्थिति का सर्वे होना चाहिए और बची हुई विरासत संरचनाओं को उनके ऐतिहासिक स्वरूप में संरक्षित करने की दिशा में काम होना चाहिए, यानी सवाल सिर्फ यह नहीं कि जमीन किसकी थी, बल्कि ये भी है कि जयपुर से जुड़ी इस विरासत का आज क्या बचा है और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है ?
जयपुर की विरासत जयपुर से कहीं आगे : बहरहाल, जयपुर रियासत की कहानी केवल जयपुर शहर, महलों और किलों तक सीमित नहीं रही. देश के अलग-अलग हिस्सों में मिले ऐतिहासिक दस्तावेजों में जयपुर शासकों की प्रशासनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और संपत्ति संबंधी मौजूदगी के संकेत मिलते हैं. अब राजस्थान सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के चार शहरों में संपत्तियों को लेकर शुरू की गई प्रक्रिया इस इतिहास को दस्तावेजों के आधार पर फिर से सामने लाने का अवसर है.
जयपुर के इतिहास की ये कहानी इसलिए भी अहम है, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ पुरानी जमीनों का नहीं, बल्कि देशभर में फैली उस सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का है, जिसकी जड़ें जयपुर रियासत के इतिहास से जुड़ी हुई हैं.