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Special : जयपुर से दिल्ली, मथुरा-वृंदावन, काशी और उज्जैन तक...राजस्थान ने यूपी सरकार से मांगा मालिकाना हक

जयपुर रियासत की संपत्तियां.... ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: गुलाबी नगरी जयपुर की पहचान भले ही सिटी पैलेस, आमेर और हवामहल जैसी ऐतिहासिक इमारतों से होती हो, लेकिन पूर्व जयपुर रियासत का संपत्ति और सांस्कृतिक प्रभाव जयपुर की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था. ऐतिहासिक दस्तावेजों और इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली, आगरा, मथुरा-वृंदावन, काशी, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार से लेकर बंगाल और उत्तर भारत के कई हिस्सों में जयपुर रियासत से जुड़ी जमीन, भवन, घाट, मंदिर और धार्मिक संपत्तियों के रिकॉर्ड मिलते हैं.

यूपी के चार शहरों में खंगाले जा रहे पुराने राजस्व रिकॉर्ड : हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर आगरा, मथुरा, प्रयागराज और वाराणसी में पूर्व जयपुर रियासत की संपत्तियों का मालिकाना हक राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने का अनुरोध किया गया है. राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने यूपी सरकार को पत्र भेजा है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है.