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शराब के नशे में महिला से अभद्रता, दो कांस्टेबल गिरफ्तार, एक निलंबित

प्रताप नगर थाना ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में खाकी को दागदार करने वाली एक घटना सामने आई है. प्रताप नगर थाने में तैनात एक कांस्टेबल और उसके साथी कांस्टेबल पर पड़ोस में रहने वाली महिला से अभद्रता करने और मारपीट करने का आरोप लगा है. घटना की जानकारी मिलने पर प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया गया. इनमें से एक कांस्टेबल को जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजिता शर्मा ने निलंबित कर दिया है.