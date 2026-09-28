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शराब के नशे में महिला से अभद्रता, दो कांस्टेबल गिरफ्तार, एक निलंबित

प्रताप नगर थाना इलाके में शराब पार्टी के बाद पड़ोस में रहने वाली महिला से उलझे सिपाही.

Constable Woman Misbehave
प्रताप नगर थाना (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 1:10 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में खाकी को दागदार करने वाली एक घटना सामने आई है. प्रताप नगर थाने में तैनात एक कांस्टेबल और उसके साथी कांस्टेबल पर पड़ोस में रहने वाली महिला से अभद्रता करने और मारपीट करने का आरोप लगा है. घटना की जानकारी मिलने पर प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया गया. इनमें से एक कांस्टेबल को जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजिता शर्मा ने निलंबित कर दिया है.

डीसीपी शर्मा ने बताया कि यह घटना प्रताप नगर थाना इलाके में शनिवार शाम की है. महिला के पति ने प्रताप नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि कांस्टेबल लोकेश अपने साथियों के साथ फ्लैट में शराब पी रहा था. इस दौरान वे शोर कर रहे थे. मना करने पर उसकी गर्भवती पत्नी का हाथ पकड़कर फ्लैट में खींचने का प्रयास किया गया. पति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कांस्टेबल लोकेश और मीठालाल को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. कांस्टेबल लोकेश को निलंबित कर दिया गया है.

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पति का कहना था कि गर्भवती पत्नी टहलने निकली थी. इस दौरान उसने शोर करने से मना किया तो उसे खींचकर फ्लैट में ले जाने का प्रयास किया गया. महिला ने विरोध किया और किसी तरह से उसने खुद को बचाया. बचाव करने आए पति पर भी कांस्टेबल ने चाकू से हमला किया. इस घटना के बाद मौके पर काफी लोग इकट्ठा हो गए. जानकारी मिलने पर प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे दोनों कांस्टेबल को थाने लाया गया.

मुहाना थाने में मारपीट का आरोप, किशोर गंभीर: जयपुर के मुहाना थाना पुलिस पर एक किशोर के साथ मारपीट के भी आरोप लगे हैं. किशोर का गंभीर हालत में सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार चल रहा है. परिजनों का आरोप है कि मुहाना थाना पुलिस उसे अपने साथ ले गई और मारपीट की. वहीं, मुहाना थानाधिकारी मुकेश कुमार ने पुलिस द्वारा मारपीट के आरोपों को निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि किशोर के पिता का कुछ लोगों से लेनदेन का विवाद था. उन्होंने पहले पिता को पकड़ रखा था. फिर वे बेटे को भी ले गए. पिता उनके चंगुल से भाग निकले और वे लोग बेटे को थाने लाए. इस दौरान तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया. पुलिस पर मारपीट के आरोप गलत हैं.

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