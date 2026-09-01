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Jaipur Polo Season : जयपुर में आज से शुरू होगा पोलो का रोमांच, अक्टूबर तक होंगे नौ प्रमुख टूर्नामेंट

जयपुर : जयपुर में आज से पोलो सीजन की शुरुआत हो रही है, इस बार के पहले सीजन में कुल 9 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे. इसके अलावा एग्जीबिशन मुकाबले भी होंगे. इस सीजन की खास बात यह है की इस बार फल्ड लाइट में पहली बार पोलो खेला जाएगा. राजस्थान पोलो क्लब में इसे लेकर विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है, जिसके अनुसार सितंबर से अक्टूबर तक शहर के पोलो मैदानों पर नौ प्रमुख टूर्नामेंट खेले जाएंगे. इसके साथ ही तीन प्रदर्शनी पोलो मैच भी आयोजित होंगे. सीजन की शुरुआत 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आरपीसी कप (4 गोल) से होगी. इसके बाद 7 से 13 सितंबर तक दूसरा आरपीसी कप खेला जाएगा. 14 से 20 सितंबर तक 61वीं कैवलरी की ओर से चिनकारा पोलो चैंपियनशिप (6 गोल) और 21 से 27 सितंबर तक आर्मी कमांडर्स कप (6 गोल) आयोजित होगा. इसी अवधि में जयपुर जूनियर ओपन अंडर-21 प्रतियोगिता भी 14 से 27 सितंबर तक होगी.

फ्लड लाइट्स लगाई गई : पोलो के इतिहास में पहली बार जयपुर पोलो ग्राउंड पर नाईट पोलो मैच खेले जाएंगे, जिसके लिए मैदान पर फ्लड लाइट्स लगाई गई है. इसके साथ ही पोलो सीजन में 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक भावनगर पोलो ट्रॉफी (8 गोल), 5 से 11 अक्टूबर तक सवाई मान गार्ड कप (8 गोल), 12 से 18 अक्टूबर तक जनरल अमर सिंह कनोता कप (6 गोल) और 19 से 25 अक्टूबर तक बीएम बिरला कप (4 गोल) खेला जाएगा. इसके अलावा 18 सितंबर को FHTR प्रदर्शनी मैच, 10 अक्टूबर को मेयो पोलो कप और 1 नवंबर को इंटरनेशनल जूनियर टेस्ट मैच प्रस्तावित है. इस कार्यक्रम के साथ जयपुर में एक बार फिर पोलो गतिविधियों का खास आकर्षण देखने को मिलेगा.