जयपुर पोलो सीजन: भवानी सिंह कप का खिताब सुहाना के नाम, अचीवर्स को 12–10 से हराया

जयपुर पोलो सीजन के फाइनल मुकाबले में सुहाना टीम की अगुवाई पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना ने की.

Team Suhana with the winning trophy
विजेता ट्रॉफी के साथ सुहाना टीम (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 21, 2026 at 7:39 PM IST

जयपुर: जयपुर पोलो सीजन 2026 के तहत खेले जा रहे 14 गोल के प्रतिष्ठित भवानी सिंह कप का फाइनल मुकाबला शनिवार को रामबाग पोलो ग्राउंड पर खेला गया गया. रोमांच से भरपूर इस मुकाबले में सुहाना टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अचीवर्स टीम को 12–10 गोल से हराकर खिताब अपने नाम किया.

फाइनल मैच में शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. सुहाना टीम की ओर से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मथियास वायल ने शानदार खेल दिखाते हुए कुल 7 गोल दागे, जो टीम की जीत में निर्णायक साबित हुए. उनके आक्रामक खेल और सटीक शॉट्स ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया.

सुहाना और अचीवर्स के बीच हुआ रोमांचक मुकाबला (ETV Bharat Jaipur)

Suhana vs Achievers team
सुहाना और अचीवर्स टीम के बीच मुकाबला (ETV Bharat Jaipur)

दूसरी ओर, अचीवर्स टीम के ध्रुवपाल गोदारा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 गोल किए और अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा. सुहाना टीम की अगुवाई पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना ने की. अंतिम चक्कर तक मुकाबला रोमांचक बना रहा, लेकिन सुहाना टीम ने बेहतर तालमेल और आक्रामक रणनीति के दम पर जीत सुनिश्चित कर ली. सुहाना टीम की ओर से मैनुअल प्राडो ने 4 और भवानी सिंह ने 1 गोल किया.

Ashok Chandna and others with the winning trophy
विजेता ट्रॉफी के साथ अशोक चांदना व अन्य (ETV Bharat Jaipur)

ये खिलाड़ी शामिल: आज खेले गए फाइनल मुकाबले में सुहाना की ओर से पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना, भवानी कालवी, मैनुअल प्राडो और मथियास वायल शामिल रहे. वहीं, टीम अचीवर्स में सलीम आजमी, ध्रुवपाल गोदारा, डेनियल ओटामेंडी और अलेजो अराम्बुरु शामिल रहे. विजेता टीम को ट्रॉफी पोलो खिलाडी पद्मनाभ सिंह ने दी. फाइनल मुकाबला देखने बड़ी संख्या में लोग पोलो मैदान में पहुंचे.

SUHANA WINS BHAWANI SINGH CUP
SUHANA TEAM LED BY ASHOK CHANDNA
SUHANA VS ACHIEVERS IN POLO FINAL
जयपुर पोलो सीजन 2026
JAIPUR POLO SEASON 2026

संपादक की पसंद

