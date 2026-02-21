ETV Bharat / state

जयपुर पोलो सीजन: भवानी सिंह कप का खिताब सुहाना के नाम, अचीवर्स को 12–10 से हराया

विजेता ट्रॉफी के साथ सुहाना टीम ( ETV Bharat Jaipur )