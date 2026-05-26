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Fake Call Center : कॉल सेंटर से रिटेलर ID दिलवाने का झांसा देकर ठगी, 4 पुरुष और 5 महिला आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने आज मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है. जहां ईमित्र की फर्जी वेबसाइट बनाकर ईमित्र की रिटेलर आईडी दिलवाने का झांसा देकर लोगों से ठगी की जा रही थी. पुलिस ने चार पुरुष और पांच महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है.

महिला आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में (जेल) भेजा है, जबकि चार युवकों को 29 मई तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. इस पूरे मामले का मुख्य सूत्रधार फिलहाल फरार चल रहा है. उसकी गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है.

कई लोगों का डाटा मिला : जयपुर के स्पेशल कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि रामनगरिया थाना इलाके में एक बिल्डिंग में फर्जी कॉल सेंटर चलने की सूचना मिलने पर सीएसटी ने स्थानीय पुलिस की मदद से दबिश दी है, जहां से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. फिलहाल, पुलिस ने 8 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप चार्जर और अपराध में प्रयुक्त वाहन जब्त कर लिया है. आरोपियों के पास बड़ी मात्रा में लोगों का डाटा नाम, पता और मोबाइल नंबर मिला है.

कॉलेज और कोचिंग के युवाओं को लालच में फंसाया : उन्होंने बताया कि इस गिरोह का मुख्य सूत्रधार तकनीकी रूप से काफी शातिर है. वह कॉलेज और कोचिंग के स्टूडेंट्स को कमाई का लालच देकर फंसाता है और कॉल सेंटर पर काम करवाता है. पकड़े गए आरोपियों को हर दिन 40-50 लोगों के मोबाइल नंबर देकर कॉल करवाए जाते हैं. उन्हें ई-मित्र की रिटेलर आईडी का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया जाता है. ये ऑनलाइन भुगतान लेते हैं और भुगतान लेने के लिए आईडी को बार-बार बदलते रहते है. उनका कहना है कि इन्होंने सरकारी सिस्टम हैक करके लोगों का डाटा चुराया या इन्हें कोई मदद मुहैया करवा रहा था. इसे लेकर जांच जारी है.