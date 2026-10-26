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दीपावली से पहले जयपुर में नकली नोट की खेप पकड़ी, 3.45 लाख की फेक करेंसी के साथ एक युवक गिरफ्तार

नकली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी में दीपावली से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट की खेप जब्त कर एक युवक को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से 3.45 लाख रुपए के नकली नोट पकड़े गए हैं. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने जयपुर के भट्टा बस्ती थाना इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. पकड़े गए युवक को सीएसटी ने भट्टा बस्ती थाना पुलिस को सौंपा है, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा.

सीएसटी ने देर रात दबिश देकर पकड़ा: पुलिस यह पड़ताल करने में भी जुटी है कि नकली नोट को बाजार में खपाने के इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं?. जयपुर के स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशन) ओमप्रकाश ने बताया कि सीएसटी ने देर रात को कार्रवाई करते हुए जयपुर के नाहरी का नाका स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी शाहबाज खान को पकड़ा है. उसके कब्जे से 3.45 लाख मूल्य के 500-500 रुपए के नोट मिले हैं.