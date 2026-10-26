दीपावली से पहले जयपुर में नकली नोट की खेप पकड़ी, 3.45 लाख की फेक करेंसी के साथ एक युवक गिरफ्तार
कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने भट्टा बस्ती निवासी युवक से 500 - 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए.
Published : October 26, 2026 at 2:25 PM IST
जयपुर: राजधानी में दीपावली से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट की खेप जब्त कर एक युवक को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से 3.45 लाख रुपए के नकली नोट पकड़े गए हैं. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने जयपुर के भट्टा बस्ती थाना इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. पकड़े गए युवक को सीएसटी ने भट्टा बस्ती थाना पुलिस को सौंपा है, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा.
सीएसटी ने देर रात दबिश देकर पकड़ा: पुलिस यह पड़ताल करने में भी जुटी है कि नकली नोट को बाजार में खपाने के इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं?. जयपुर के स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशन) ओमप्रकाश ने बताया कि सीएसटी ने देर रात को कार्रवाई करते हुए जयपुर के नाहरी का नाका स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी शाहबाज खान को पकड़ा है. उसके कब्जे से 3.45 लाख मूल्य के 500-500 रुपए के नोट मिले हैं.
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पुरानी दिल्ली से लाया, जयपुर में खपाने की तैयारी: उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में उसने नकली नोट पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के आसपास के इलाके से त्योहारी सीजन में खपाने के लिए लाने की बात कबूल की है. अब तक की पूछताछ में एक लाख की असली करेंसी के बदले तीन लाख रुपए के नकली नोट देने की बात भी सामने आई है. पुलिस का कहना है कि विस्तृत अनुसंधान में ही यह बात सामने आएगी कि असल में आरोपी नकली नोट की खेप कहां से लाया और कितने में डील हुई. उसके स्थानीय नेटवर्क को लेकर भी पुलिस पड़ताल कर रही है.
एक ही नोट पर दो सीरियल नंबर: स्पेशल कमिश्नर का कहना है कि पकड़े गए नोट हूबहू असली नोट जैसे दिखते हैं, जिन्हें पहली नजर में पहचानना मुश्किल है. हालांकि, गौर से देखने पर नोट के कागज और प्रिंटिंग क्वालिटी में फर्क नजर आ जाता है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने गहनता से पड़ताल की तो सामने आया कि एक ही युवक के पास पकड़े गए नोट में से एक नोट पर ऊपर और नीचे दो अलग-अलग सीरियल नंबर अंकित हैं. इससे पकड़े गए नोटों के नकली होने की बात साफतौर पर सामने आई है.
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त्योहार पर सक्रिय होते हैं आपराधिक तत्व: उनका कहना था कि आमतौर पर इस तरह के लोग त्योहार के सीजन में बाजार में नकली नोट खपाने की जुगत में लगे रहते हैं. हालांकि, पुलिस ऐसे आपराधिक तत्वों पर नजर रख रही है. इसी का नतीजा है कि नकली नोटों की बड़ी खेप के साथ आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है. उनका कहना है कि नकली नोट कहां छपते हैं और इन्हें बाजार तक पहुंचाने में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसे लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है. नकली नोट के कारोबार से जुड़े लोगों पर आगे आने वाले दिनों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है.
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