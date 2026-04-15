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ऑपरेशन क्लीन स्वीप: राजधानी में डोडा-चूरा की तस्करी, पुलिस ने पंजाब-हरियाणा के तीन तस्कर दबोचे

जयपुर: राजधानी में नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है. अब पुलिस ने डोडा-चूरा की तस्करी कर रहे हरियाणा और पंजाब के तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से करीब 29 किलो डोडा चूरा जब्त किया है. इनसे पूछताछ में राजधानी में नशे की तस्करी के नेटवर्क के बारे में कई खुलासे होने की संभावना है. जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने जालूपुरा थाना इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

सीएसटी को मिली थी जानकारी: पुलिस कमिश्नर ने बताया कि राजधानी में अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों को चिह्नित किया जा रहा है. सीएसटी को जानकारी मिली कि जालूपुरा इलाके में चांदपोल जाने वाली रोड पर तीन लोग खड़े हैं, जिनके पास बड़ी मात्रा में नशे की खेप हो सकती है. इस पर टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को दबिश देकर पकड़ा. जांच में उनके पास 29.850 किलो डोडा चूरा मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.

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