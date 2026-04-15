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ऑपरेशन क्लीन स्वीप: राजधानी में डोडा-चूरा की तस्करी, पुलिस ने पंजाब-हरियाणा के तीन तस्कर दबोचे

जयपुर के जालूपुरा थाना इलाके में सीएसटी की कार्रवाई में 29.850 किलो डोडा-चूरा जब्त किया गया.

करीब 29 किलो डोडा चूरा जब्त किया
करीब 29 किलो डोडा चूरा जब्त किया (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 10:42 AM IST

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जयपुर: राजधानी में नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है. अब पुलिस ने डोडा-चूरा की तस्करी कर रहे हरियाणा और पंजाब के तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से करीब 29 किलो डोडा चूरा जब्त किया है. इनसे पूछताछ में राजधानी में नशे की तस्करी के नेटवर्क के बारे में कई खुलासे होने की संभावना है. जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने जालूपुरा थाना इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

सीएसटी को मिली थी जानकारी: पुलिस कमिश्नर ने बताया कि राजधानी में अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों को चिह्नित किया जा रहा है. सीएसटी को जानकारी मिली कि जालूपुरा इलाके में चांदपोल जाने वाली रोड पर तीन लोग खड़े हैं, जिनके पास बड़ी मात्रा में नशे की खेप हो सकती है. इस पर टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को दबिश देकर पकड़ा. जांच में उनके पास 29.850 किलो डोडा चूरा मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.

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एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज: उन्होंने बताया कि पुलिस ने हरियाणा के फतेहाबाद के हांसपुर निवासी सुखा सिंह, पंजाब के मानसा जिले के झंडा कलां गांव निवासी सुरजन सिंह और इसी गांव के मंगल सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ जालूपुरा थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ पहले दर्ज मुकदमों की भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस पड़ताल कर रही है कि नशे की खेप आरोपी कहां से लाए थे और कहां ले जाकर सप्लाई करने वाले थे. उन्होंने कहा कि राजधानी में नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

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29 किलो डोडा चूरा जब्त
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SMUGGLING OF DODA CHURA

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