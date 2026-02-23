ETV Bharat / state

बिना युवक को पकड़े श्योपुर से उल्टे पैर लौटी जयपुर पुलिस, 60 फीट कुएं में गिरी आरोपी की मां

श्योपुर के दौर्द गांव में आरोपी को पकड़ने पहुंची राजस्थान पुलिस, बिना आरोपी को पकड़े वापस लौटी पुलिस, आरोपी की मां ने लगाए आरोप.

JAIPUR POLICE RETURNED FROM SHEOPUR
60 फीट कुएं में गिरी आरोपी की मां (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्योपुर: राजस्थान के जयपुर की पुलिस दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने मध्य प्रदेश के श्योपुर पहुंची. जहां जमकर बवाल हुआ, पुलिस आरोपी को तो नहीं पकड़ पाई, उल्टा आरोपी की मांग संदिग्ध परिस्थितियों में 60 फीट गहरे कुएं में गिर गई. ग्रामीणों ने महिला को कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया. घटना में महिला ने पीड़ित लड़की के पिता पर धक्का देने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने महिला का पैर फिसलने की बात कही है.

श्योपुर पहुंची जयपुर पुलिस, कुएं में गिरी आरोपी की मां

बताया जा रहा है कि विजयपुर थाना क्षेत्र दौर्द गांव में निवासी उदय जाटव के खिलाफ 14 जनवरी 2026 को केस दर्ज किया गया था. उदय जाटव के खिलाफ जयपुर में पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज है. आरोपी को पकड़ने जयपुर पुलिस ने रविवार सुबह श्योपुर के दौर्द गांव में दबिश दी. जहां पुलिस को काफी हंगामा झेलना पड़ा. पुलिस आरोपी को तो पकड़ नहीं पाई, लेकिन इस दौरान आरोपी की मां 60 फीट गहरे कुएं में गिर गई.

कुएं में गिरी आरोपी की मां को बचाया (ETV Bharat)

आरोपी की मां ने पुलिस पर लगाए आरोप

जहां ढाई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और ग्रामीणों की मदद से महिला को कुएं से बाहर निकाला गया. इसके बाद विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. महिला की हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर किया है. श्योपुर पुलिस जांच में जुट गई है कि महिला कुएं में कैसे गिरी. हालांकि महिला ने आरोप लगाए हैं कि "राजस्थान पुलिस अपने साथ एफआईआर कराने वाली लड़की के पिता को लेकर आई थी, उसने घर के पास ही कुएं में धक्का दिया है.

साथ ही महिला का आरोप है कि उसके बेटे को फंसाने और शादी का दबाव डालने के लिए जयपुर पुलिस की मदद से मामला दर्ज कराया गया है. उसे पकड़ने के बहाने लड़की के पिता ने मुझे कुएं में धक्का दे दिया, उस वक्त जयपुर की पुलिस भी वहां मौजूद थी.

पुलिस ने महिला के आरोपों को बताया बेबुनियाद

विजयपुर थाना प्रभारी राजन सिंह गुर्जर ने बताया कि "राजस्थान के जयपुर की पुलिस आरोपी सूरज जाटव को पकड़ने के लिए दौर्द गांव में विजयपुर पुलिस साथ पहुंची थी. आरोपी नहीं मिला तो पुलिस वापस लौट गई. महिला की नजर कमजोर है, उसे कम दिखता है. जिससे उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गई. महिला ने जो आरोप लगाए हैं, वे बेबुनियाद है.

TAGGED:

RAJASTHAN POLICE ARRIVED IN SHEOPUR
SHEOPUR ACCUSED MOTHER FELL WELL
SHEOPUR YOUTH POCSO ACT CASE
SHEOPUR YOUTH CASE IN JAIPUR
JAIPUR POLICE RETURNED FROM SHEOPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.