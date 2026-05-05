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ऑपरेशन रिकॉल: जयपुर पुलिस ने बरामद किए 2 करोड़ के 790 मोबाइल, 3.85 करोड़ की ठगी राशि भी करवाई होल्ड

जयपुर: राजधानी जयपुर में साइबर ठगी की लगातार बढ़ती घटनाओं के बीच पुलिस इन वारदातों पर कड़ी नजर रख रही है. जयपुर (पूर्व) पुलिस ने साइबर ठगी की 3.85 करोड़ रुपए की रकम को होल्ड करवाया है. इनमें से करीब 65.48 लाख रुपए की रकम रिफंड करवाई गई है. वहीं, पुलिस ने ऑपेरशन रिकॉल चलाकर गुम और चोरी हुए 790 मोबाइल रिकवर किए हैं. इनकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए हैं. पुलिस ने इस साल 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक यह कार्रवाई की है. इनमें से 400 मोबाइल केवल अप्रैल महीने में बरामद किए गए हैं.



जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि इस साल 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक साइबर सेल ने साइबर पोर्टल के जरिए साइबर ठगी और धोखाधड़ी की 3 करोड़ 85 लाख 24 हजार 353 रुपए की रकम को होल्ड करवाया है. इनमें से 65 लाख 48 हजार 465 रुपए पीड़ितों के अकाउंट में रिफंड करवाए गए हैं. वहीं, पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे ऑपेरशन म्यूल हंटर के तहत बजाज नगर और प्रताप नगर थाने में एक-एक मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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ऑपेरशन रिकॉल के तहत 790 मोबाइल किए बरामद: उन्होंने बताया कि गुम और चोरी हुए मोबाइल की रिकवरी के लिए विशेष अभियान 'ऑपेरशन रिकॉल' चलाया गया है. इस अभियान के तहत साइबर सेल एसीपी प्रियंका वैष्णव ने जिले के सभी थानों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की. अप्रैल महीने में 400 मोबाइल सीआईआर पोर्टल की मदद से अलग-अलग राज्यों और प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बरामद कर पीड़ितों को लौटाए गए. इस साल अप्रैल तक कुल 790 मोबाइल बरामद किए गए हैं. जिन्हें पीड़ितों को लौटाया गया है.