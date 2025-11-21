ETV Bharat / state

जयपुर में दो फर्जी कॉल सेंटरों का पर्दाफाश, अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले 60 गिरफ्तार

सभी आरोप फर्जी कॉल सेंटर्स के जरिए अमेरिकी नागरिकों से करोड़ों डॉलर की ऑनलाइन ठगी कर रहे थे.

पुलिस की गिरफ्त में साइबर ठगी के आरोपी
पुलिस की गिरफ्त में साइबर ठगी के आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 21, 2025 at 7:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मालवीय नगर और प्रताप नगर इलाके में चल रहे दो फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी की. इन सेंटरों से कुल 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 49 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल हैं. आरोपियों के पास से 57 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं.

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि शहर में बढ़ते साइबर फ्रॉड और फर्जी कॉल सेंटरों पर लगाम लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था. सूचना मिली थी कि मालवीय नगर और प्रताप नगर क्षेत्रों में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर अमेरिकी नागरिकों को ठगा जा रहा है. पुलिस टीमों ने एक साथ दोनों जगहों पर रेड की और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. रेड के दौरान कॉल सेंटर पूरी तरह सक्रिय थे.

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- फर्जी ई-कॉमर्स और निवेश ऐप के जरिए 285 करोड़ रुपये की ठगी, ED ने 8.46 करोड़ रुपये किए जब्त

अमेरिकी लोगों से ठगी: पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपी नामी कंपनी के फर्जी कस्टमर केयर नंबर ऑनलाइन सर्च में सबसे ऊपर दिखाते थे. अमेरिकी नागरिक अपनी समस्याओं जैसे ऑर्डर डिलीवरी, रिफंड, अकाउंट ब्लॉक आदि के लिए इन नंबरों पर कॉल करते थे. कॉल सेंटर कर्मी उन्हें बैंक अकाउंट में गड़बड़ी बताकर डराते थे और कॉल को आगे ट्रांसफर कर देते थे. ठगी के मुख्य तरीकों में खुद को बैंक कर्मचारी बताकर नया अकाउंट खोलने के नाम पर फर्जी अकाउंट बनवाना और पुराने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवाना शामिल था.

उन्होंने बताया कि दूसरा तरीका था खुद को अमेरिकी सरकारी एजेंसी जैसे FBI, DEA का अधिकारी बताना, मनी लॉन्ड्रिंग या चाइल्ड पॉर्नोग्राफी जैसे गंभीर आरोप लगाकर फर्जी वारंट, नोटिस और रसीदें दिखाना तथा पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट में रखकर पैसे फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर करवाना. आरोपी क्लाउड कॉलिंग, हाईटेक सॉफ्टवेयर और VPN का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन छिपाते थे, जिससे ट्रेसिंग मुश्किल हो जाती थी. ठगी का पैसा क्रिप्टोकरेंसी या हवाला के जरिए निकालते थे.

जयपुर में दो फर्जी कॉल सेंटरों का पर्दाफाश
दोनों जगहों से कुल 60 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- भरतपुर में निवेशकों से 3500 करोड़ की ठगी, 5 गिरफ्तार, 40 लाख की क्रिप्टोकरेंसी जब्त

लाखों डॉलर की ठगी: पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि जब्त लैपटॉप और कंप्यूटरों में हजारों अमेरिकी नागरिकों की बैंक डिटेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग, फर्जी डॉक्यूमेंट और ठगी की राशि से जुड़े दस्तावेज मिले हैं. पुलिस कमिश्नर के अनुसार आरोपी अब तक लाखों डॉलर यानी करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके हैं. कंप्यूटरों की फॉरेंसिक जांच से ठगी की सटीक राशि और पीड़ितों की संख्या पता चलेगी.

यह कार्रवाई 24 घंटे से ज्यादा समय तक चली. सभी आरोपियों पर आईटी एक्ट और IPC की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए कभी अनजान नंबरों पर बैंक डिटेल्स शेयर न करें और केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही संपर्क करें. जयपुर पुलिस की यह कार्रवाई साइबर अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

इसे भी पढ़ें- 30 करोड़ की ठगी का मामला : फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट के को-प्रोड्यूसर और वेंडर गिरफ्तार

TAGGED:

साइबर फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई
फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी
CYBER FRAUD
जयपुर में 60 लोग पकड़े गए
FAKE CALL CENTERS IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Train Rule : मिडिल बर्थ खोलने का क्या है नियम ? रेलवे ने जारी किए दिशा-निर्देश

रोजाना एक कप कॉफी पीने से फैटी लिवर का खतरा हो सकता है कम, डॉक्टर से जानें कैसे?

मिट्टी की घटती उर्वरा क्षमता किसानों के लिए चिंता, खारे पानी की समस्या से बढ़ी चुनौतियां

हर तीसरी औरत ने झेला है जीवनकाल में सेक्शुअल वायलेंस, जानें क्या कहती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.