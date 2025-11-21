जयपुर में दो फर्जी कॉल सेंटरों का पर्दाफाश, अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले 60 गिरफ्तार
सभी आरोप फर्जी कॉल सेंटर्स के जरिए अमेरिकी नागरिकों से करोड़ों डॉलर की ऑनलाइन ठगी कर रहे थे.
Published : November 21, 2025 at 7:28 PM IST
जयपुर: पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मालवीय नगर और प्रताप नगर इलाके में चल रहे दो फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी की. इन सेंटरों से कुल 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 49 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल हैं. आरोपियों के पास से 57 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं.
जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि शहर में बढ़ते साइबर फ्रॉड और फर्जी कॉल सेंटरों पर लगाम लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया था. सूचना मिली थी कि मालवीय नगर और प्रताप नगर क्षेत्रों में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर अमेरिकी नागरिकों को ठगा जा रहा है. पुलिस टीमों ने एक साथ दोनों जगहों पर रेड की और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. रेड के दौरान कॉल सेंटर पूरी तरह सक्रिय थे.
अमेरिकी लोगों से ठगी: पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपी नामी कंपनी के फर्जी कस्टमर केयर नंबर ऑनलाइन सर्च में सबसे ऊपर दिखाते थे. अमेरिकी नागरिक अपनी समस्याओं जैसे ऑर्डर डिलीवरी, रिफंड, अकाउंट ब्लॉक आदि के लिए इन नंबरों पर कॉल करते थे. कॉल सेंटर कर्मी उन्हें बैंक अकाउंट में गड़बड़ी बताकर डराते थे और कॉल को आगे ट्रांसफर कर देते थे. ठगी के मुख्य तरीकों में खुद को बैंक कर्मचारी बताकर नया अकाउंट खोलने के नाम पर फर्जी अकाउंट बनवाना और पुराने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवाना शामिल था.
उन्होंने बताया कि दूसरा तरीका था खुद को अमेरिकी सरकारी एजेंसी जैसे FBI, DEA का अधिकारी बताना, मनी लॉन्ड्रिंग या चाइल्ड पॉर्नोग्राफी जैसे गंभीर आरोप लगाकर फर्जी वारंट, नोटिस और रसीदें दिखाना तथा पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट में रखकर पैसे फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर करवाना. आरोपी क्लाउड कॉलिंग, हाईटेक सॉफ्टवेयर और VPN का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन छिपाते थे, जिससे ट्रेसिंग मुश्किल हो जाती थी. ठगी का पैसा क्रिप्टोकरेंसी या हवाला के जरिए निकालते थे.
लाखों डॉलर की ठगी: पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि जब्त लैपटॉप और कंप्यूटरों में हजारों अमेरिकी नागरिकों की बैंक डिटेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग, फर्जी डॉक्यूमेंट और ठगी की राशि से जुड़े दस्तावेज मिले हैं. पुलिस कमिश्नर के अनुसार आरोपी अब तक लाखों डॉलर यानी करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके हैं. कंप्यूटरों की फॉरेंसिक जांच से ठगी की सटीक राशि और पीड़ितों की संख्या पता चलेगी.
यह कार्रवाई 24 घंटे से ज्यादा समय तक चली. सभी आरोपियों पर आईटी एक्ट और IPC की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए कभी अनजान नंबरों पर बैंक डिटेल्स शेयर न करें और केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही संपर्क करें. जयपुर पुलिस की यह कार्रवाई साइबर अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.
