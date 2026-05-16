नया डिजिटल तोहफा: पर्यटकों की मदद के लिए जयपुर पुलिस का नया सुरक्षा कवच, "पिंक गार्ड" ऐप
इस परियोजना का प्रारंभिक पायलट प्रोजेक्ट आमेर किला क्षेत्र में लागू किया जाएगा.
Published : May 16, 2026 at 9:05 AM IST
जयपुर: जयपुर पुलिस ने राजधानी में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 'टूरिस्ट फर्स्ट' की अवधारणा पर 'पिंक गार्ड' ऐप लॉन्च किया है. यह ऐप पर्यटन स्थलों की चुनिंदा सूची, उनके स्थान, निकटतम पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों की जानकारी मैप व संपर्क नंबर सहित उपलब्ध कराएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके.
जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि यह एक अभिनव पहल है. गुलाबी शहर में प्रतिवर्ष 1.73 करोड़ से अधिक घरेलू और 6.30 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं. अक्टूबर से मार्च के दौरान पर्यटन गतिविधियां चरम पर रहती हैं. पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा और बेहतर यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना जयपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है. इसी उद्देश्य से 'टूरिस्ट फर्स्ट' की अवधारणा पर आधारित 'पिंक गार्ड' ऐप विकसित किया जा रहा है, जो सुरक्षित, सुगम और तकनीक-सक्षम सेवाएं उपलब्ध कराएगा.
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'पिंक गार्ड' ऐप प्रत्येक पर्यटन स्थल के निकट पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों की जानकारी मैप व संपर्क नंबर सहित देता है. साथ ही सत्यापित पर्यटन गाइडों की सूची उनके नाम, ज्ञात भाषाओं और रेटिंग के साथ उपलब्ध कराता है, जिससे पर्यटक सुरक्षित और सूचित निर्णय ले सकें. यह ऐप कई भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिससे देशी-विदेशी पर्यटक इसे आसानी से उपयोग कर सकें.
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यह ऐप पर्यटकों को गाइड को रेटिंग देने और शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी देता है. शिकायतों को ट्रैक किया जा सकता है, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होती है. ऐप को मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट पर बिना लॉगिन के तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा, पर्यटन स्थलों पर भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए 'क्राउड गार्ड' प्रणाली विकसित की जा रही है. यह एआई-आधारित प्रणाली सीसीटीवी नेटवर्क से रियल टाइम भीड़ निगरानी, घनत्व विश्लेषण, भगदड़ की स्थिति का पूर्वानुमान, अधिकारियों के लिए स्वचालित अलर्ट और पर्यटकों को सुरक्षित नेविगेशन सुविधा प्रदान करेगी.
क्राउड गार्ड प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं:
1. सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से रियल टाइम भीड़ निगरानी और घनत्व विश्लेषण
2. संभावित भीड़भाड़ और भगदड़ जैसी परिस्थितियों का पूर्वानुमान
3. एआई आधारित ट्रेड एनालिसिस और भीड़ प्रबंधन सहायता
4. अधिकारियों के लिए स्वचालित अलर्ट और त्वरित सूचना प्रणाली
5. पर्यटकों को सुरक्षित नेविगेशन और भीड़ संबंधी रियल टाइम जानकारी
आमेर से किया लागू: इस परियोजना का प्रारंभिक पायलट प्रोजेक्ट आमेर किला क्षेत्र में लागू किया जाएगा, जिसके लिए जेडीए के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है. पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विस्तारित किया जाएगा. यह पहल जयपुर को एक सुरक्षित, स्मार्ट, पर्यटक-अनुकूल और तकनीकी रूप से सशक्त शहर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.