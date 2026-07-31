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राजधानी में हर संस्थान में सीसीटीवी जरूरी, बिना पहचान सिम बेचने पर सख्ती, वाहनों की खरीद-फरोख्त के लिए भी जारी किए निर्देश

शहर में अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडिशनल कमिश्नर ने जारी की आठ निषेधाज्ञा.

Jaipur Police Commissionerate
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 8:51 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने, बदमाशों की धरपकड़ और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जयपुर पुलिस ने पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र के लिए आठ निषेधाज्ञा जारी की हैं. इनमें हर संस्थान में हाई रिजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगवाने, बिना वैध पहचान सिम जारी नहीं करने और होटल धर्मशालाओं में ठहरने वाले लोगों की पूरी जानकारी का रिकॉर्ड रखने के लिए पाबंद किया गया है.

वहीं, सेकंड हैंड वाहनों की खरीद-फरोख्त को लेकर भी सख्ती की गई है, ताकि चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त पर लगाम लगाई जा सके. जयपुर के एडिशनल कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर आठ निषेधाज्ञा लागू की है.

सीसीटीवी कैमरे को लेकर यह आदेश : राजधानी जयपुर में अपराध की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने आठ अलग-अलग आदेश जारी कर उनकी पालना सुनिश्चित करने को कहा है. महिला सुरक्षा और चोरी, लूट, डकैती, स्नैचिंग जैसी आपराधिक घटनाओं से बचाव के लिए जयपुर में स्थित सभी संस्थानों में और बाहर हाई रेज्युलेशन वाले कैमरे लगवाने के आदेश जारी किए हैं. जिससे अपराध नहीं हो और कोई बदमाश वारदात को अंजाम देता है तो उसकी पहचान सुनिश्चित कर उसे पकड़ा जा सके.

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सिम और घरेलू नौकर-किराएदार के लिए भी निषेधाज्ञा : वहीं, सिम विक्रेताओं को ग्राहकों की वैध पहचान के बिना सिम जारी नहीं करने के लिए भी निषेधाज्ञा जारी की है. इसमें बताया गया है कि साइबर क्राइम और अन्य अपराध के साथ ही आतंकवादी और असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी फर्जी सिम का उपयोग किया जा सकता है. ऐसे में बिना पहचान सुनिश्चित किए सिम जारी करने पर एक्शन होगा. एक अन्य आदेश में घरेलू नौकरों और किराएदारों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के मद्देनजर घरेलू नौकरों और किराएदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाने की निषेधाज्ञा जारी की गई है.

सेकंड हैंड वाहनों को लेकर भी आदेश जारी : सेकंड हैंड वाहनों की खरीद-फरोख्त की आड़ में चोरी के वाहनों की बिक्री के मद्देनजर ऐसे वाहनों की खरीद-फरोख्त का एक रजिस्टर संधारित करने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है. वहीं, कबाड़ी को सुपुर्द किए जाने वाले वाहनों के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी करनी होगी. कई बार सेकंड हैंड वाहनों की आड़ में चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त के मामले सामने आए है. इसके अलावा, पावर बाइक और बुलेट में मोडिफाइड साइलेंसर लगाने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

होटल-क्लब में नशे और डीजे पर अंकुश की कवायद : इसी प्रकार, शहर में नाइट क्लब, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट में होने वाली नाइट पार्टियों में तेज आवाज में तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर भी निषेधाज्ञा जारी की गई है. इन जगहों पर प्रतिबंधित नशे की सामग्री का सेवन करने पर रोक रहेगी. रात में 12 बजे बाद होटल-बार में शराब की बिक्री पर भी रोक रहेगी. आदेश में कहा गया है कि नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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शांत और रिहायशी इलाकों में ध्वनि प्रदूषण : रिहायशी इलाकों में ध्वनि प्रदूषण और इसका आमजन पर पड़ने वाले असर के मद्देनजर भी निषेधाज्ञा जारी की गई है. शांत और रिहायशी इलाकों में तय मानकों से ज्यादा शोर होने लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना के मद्देनजर आदेश जारी किया गया है कि वाहनों में प्रैशर हॉर्न पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. औद्योगिक और वाणिज्यिक इलाकों में ध्वनि निरोधी प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा. शांत क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी. सामाजिक गतिविधियों में भी शोर के स्तर को कम रखा जाएगा.

होटल-गेस्ट हाउस के लिए भी जारी निषेधाज्ञा : शहर में आपराधिक घटनाओं में बाहरी लोगों की भागीदारी के कई मामले सामने आए हैं. जिनमें बदमाश होटल या धर्मशालाओं में रूककर वारदातों को अंजाम देते हैं. बिना पहचान पत्र कमरा देने पर समाज विरोधी तत्व भी छुपे रह सकते हैं. ऐसी हालत में होटल, गेस्ट हाउस, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले लोगों के फोटोयुक्त पहचान पत्र सुरक्षित रखने और नाम, पता व मोबाइल नंबर का रजिस्टर संधारित करने के लिए भी निषेधाज्ञा जारी की गई है.

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